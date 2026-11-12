রেললাইনে বড়সড় ফাটল ! ব্যাহত শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার ট্রেন চলাচল

রেললাইনে বড়সড় ফাটল ! ব্যাহত শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার ট্রেন চলাচল
Sealdah-Hasnabad Train Service: যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ফাটল মেরামতির কাজ চলছে । যার জেরে ওই শাখায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে ৷
Published : November 12, 2026 at 10:32 AM IST
হাসনাবাদ, 12 নভেম্বর: ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার একটি যাত্রীবাহী ট্রেন । স্থানীয় এক বাসিন্দার উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতায় ট্রেনটি রক্ষা পায় ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ উত্তর 24 পরগনা জেলার ভ্যাবলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ৷
এদিন রেললাইনে বড়সড় ফাটল দেখা দেওয়ায় তীব্র শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় । স্থানীয়দের মতে, ফাটলটি সময়মত নজরে না এলে এবং দ্রুত ট্রেন চলাচল বন্ধ করা না হলে লাইনচ্যুত হয়ে বহু যাত্রীর প্রাণহানি-সহ বড়সড় বিপর্যয় ঘটতে পারত । এই ঘটনার জেরে ওই শাখায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছে ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দা সুবল দাস বলেন, "এদিন সকাল সাতটা নাগাদ লাইন দিয়ে একটি ট্রেন যাচ্ছিল । ট্রেনটির দু'টি বগি পার হওয়ার পরই লাইন থেকে অস্বাভাবিক বিকট শব্দ শুনতে পাই । সন্দেহ হওয়ায় দ্রুত রেললাইনের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি লাইনের একটি অংশে প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া ফাটল ধরেছে এবং লোহার পাতের একাংশ সামান্য উপরের দিকে উঠে রয়েছে । পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক বুঝে বিন্দুমাত্র দেরি না করে তড়িঘড়ি স্টেশন সংলগ্ন রেলকর্মীদের কাছে ছুটে যাই এবং বিষয়টি জানাই । এরপর রেলকর্মীদের ঘটনাস্থলে ডেকে এনে ফাটলটি দেখাই ।"
ফাটলের বিষয়টি নিশ্চিত হতেই ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় । এর ফলে আপ ও ডাউন লাইনের একাধিক লোকাল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে । সপ্তাহের কাজের দিনে বিশেষ করে সকালের ব্যস্ত অফিস টাইমে আচমকা ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ।
নিত্যযাত্রী ভোলানাথ মণ্ডল বলেন, "বারাসত যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছি ৷ এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রেন আটকে থাকায় আমাদের চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে ।" অন্যদিকে, মাছ নিয়ে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী আলাকুল ইসলাম । তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "ট্রেন এক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাওয়ায়মাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ৷ চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি ।"
এদিকে, খবর পাওয়ার পরপরই রেলের রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের কর্মীরা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং বর্তমানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ফাটল মেরামতির কাজ চালানো হচ্ছে । তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনওরকম আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ হলেই পুনরায় ওই শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন যাত্রীরা ।