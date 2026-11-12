ETV Bharat / state

রেললাইনে বড়সড় ফাটল ! ব্যাহত শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার ট্রেন চলাচল

Sealdah-Hasnabad Train Service: যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ফাটল মেরামতির কাজ চলছে । যার জেরে ওই শাখায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে ৷

Sealdah-Hasnabad Train Service
শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার রেললাইনে ফাটল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাসনাবাদ, 12 নভেম্বর: ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার একটি যাত্রীবাহী ট্রেন । স্থানীয় এক বাসিন্দার উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতায় ট্রেনটি রক্ষা পায় ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ উত্তর 24 পরগনা জেলার ভ্যাবলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ৷

এদিন রেললাইনে বড়সড় ফাটল দেখা দেওয়ায় তীব্র শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় । স্থানীয়দের মতে, ফাটলটি সময়মত নজরে না এলে এবং দ্রুত ট্রেন চলাচল বন্ধ করা না হলে লাইনচ্যুত হয়ে বহু যাত্রীর প্রাণহানি-সহ বড়সড় বিপর্যয় ঘটতে পারত । এই ঘটনার জেরে ওই শাখায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছে ।

Sealdah-Hasnabad Train Service
রেলের কর্মীরা কাজ করছেন (ইটিভি ভারত)

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দা সুবল দাস বলেন, "এদিন সকাল সাতটা নাগাদ লাইন দিয়ে একটি ট্রেন যাচ্ছিল । ট্রেনটির দু'টি বগি পার হওয়ার পরই লাইন থেকে অস্বাভাবিক বিকট শব্দ শুনতে পাই । সন্দেহ হওয়ায় দ্রুত রেললাইনের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি লাইনের একটি অংশে প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া ফাটল ধরেছে এবং লোহার পাতের একাংশ সামান্য উপরের দিকে উঠে রয়েছে । পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক বুঝে বিন্দুমাত্র দেরি না করে তড়িঘড়ি স্টেশন সংলগ্ন রেলকর্মীদের কাছে ছুটে যাই এবং বিষয়টি জানাই । এরপর রেলকর্মীদের ঘটনাস্থলে ডেকে এনে ফাটলটি দেখাই ।"

Sealdah-Hasnabad Train Service
রেললাইনে বড়সড় ফাটল (ইটিভি ভারত)

ফাটলের বিষয়টি নিশ্চিত হতেই ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় । এর ফলে আপ ও ডাউন লাইনের একাধিক লোকাল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে । সপ্তাহের কাজের দিনে বিশেষ করে সকালের ব্যস্ত অফিস টাইমে আচমকা ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ।

Sealdah-Hasnabad Train Service
ফাটল মেরামতির কাজ চলছে (ইটিভি ভারত)

নিত্যযাত্রী ভোলানাথ মণ্ডল বলেন, "বারাসত যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছি ৷ এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রেন আটকে থাকায় আমাদের চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে ।" অন্যদিকে, মাছ নিয়ে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী আলাকুল ইসলাম । তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "ট্রেন এক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাওয়ায়মাছ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ৷ চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি ।"

Sealdah-Hasnabad Train Service
ভ্যাবলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ফাটলটি দেখা গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

এদিকে, খবর পাওয়ার পরপরই রেলের রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের কর্মীরা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং বর্তমানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ফাটল মেরামতির কাজ চালানো হচ্ছে । তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনওরকম আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ হলেই পুনরায় ওই শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন যাত্রীরা ।

TAGGED:

SEALDAH HASNABAD TRAIN
CRACK IN SEALDAH HASNABAD RAIL LINE
SEALDAH HASNABAD TRAIN DISRUPTED
রেললাইনে ফাটল
শিয়ালদা হাসনাবাদ শাখার ট্রেন

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.