তারকেশ্বর লাইনে ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে বিপত্তি, ব্যাহত পরিষেবায় ভোগান্তি যাত্রীদের

তারকেশ্বর লাইনে ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে বিপত্তি, ব্যাহত পরিষেবায় ভোগান্তি যাত্রীদের
ডাউন লাইনে হাওড়াগামী ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে ওভারহেডের তারে জড়িয়ে যায় ৷ ভেঙে যায় ওভারহেড তারের পোস্টের রড ৷
Published : November 26, 2025 at 3:04 PM IST
নালিকুল (হুগলি), 26 নভেম্বর: ভোরের আলো ফোটার মুহূর্তে বিপত্তি হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনে ৷ ট্রেনে প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে ও ওভারহেডের তার ছিঁড়ে 2 ঘণ্টা বন্ধ থাকল ট্রেন পরিষেবা ৷ যার জেরে সমস্যায় পড়লেন তারকেশ্বর থেকে সবজি নিয়ে হাওড়া ও শেওড়াফুলির বাজারে আসা কৃষক ও অন্যান্য যাত্রীরা ৷ বুধবার ভোরবেলা ঘটনাটি ঘটেছে নালিকুল ও কামারকুণ্ডু রেল স্টেশনের মাঝে ৷
রেলের তরফে জানানো হয়েছে, 37314 ডাউন তারকেশ্বর-হাওড়া লোকালের শেষ বগির প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে ওভারহেডের তারের সঙ্গে জড়িয়ে যায় ৷ যার জেরে ওভারহেডের তার যে পোস্টের সাপোর্টে থাকে, সেটিও ভেঙে ঝুলতে থাকে ৷ এর জেরে সাতসকালে বেশ কিছু ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ৷ ভোরবেলা হাওড়া হয়ে কলকাতা ও আশেপাশে কাজে আসা লোকজন সমস্যায় পড়েন ৷
রেল সূত্রে খবর, ঘটনার জেরে 2 ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল ৷ তার উপর কামারকুণ্ডু স্টেশন বর্ধমান কর্ড লাইনের সঙ্গে যুক্ত ৷ ফলে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনেও ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় ৷ যার জেরে বহু যাত্রী সমস্যায় পড়েন ৷ রেলের ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে গিয়ে পোস্ট, ওভারহেডের তার ও প্যান্টোগ্রাফ মেরামত করে পরিষেবা স্বাভাবিক করতে অনেকটা সময় চলে যায় ৷ ফলে সকাল 8টা 26 মিনিটে ফের ট্রেন চলাচল শুরু হয় ৷
আরামবাগ মহকুমাশাসকের দফতরের কর্মী হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ট্রেনটিতে ছিলেন ৷ সঠিক সময়ে দফতরে পৌঁছতে না-পেরে নাজেহাল হন তিনি ৷ তাঁর অভিযোগ, "সাতসকালে ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যাওয়ায় চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে ৷ অনেকে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি ৷ ট্রেন লাইন ধরে অনেকেই হাঁটতে শুরু করেন ৷ দু'ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে ৷"
ভোরবেলা যাত্রীদের সমস্যার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বেদ প্রকাশ ৷ তিনি বলেন, "সকাল সাড়ে ছ’টা নাগাদ নালিকুল কামারকুণ্ডু স্টেশনের মাঝখানে 37314 ডাউন তারকেশ্বর-হাওড়া লোকালের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যায় ৷ রেলের কর্মীরা গিয়ে মেরামত করলে 8টা 26মিনিট নাগাদ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় ৷ ওই লাইনে কোনও মেল ট্রেন থাকে না ৷ ফলে লোকাল ট্রেনই আটকে গেছিল ৷"