রণক্ষেত্র মাঝেরহাট ! সিমেন্ট ভর্তি 12 চাকার বেপরোয়া লরি পিষে মারল নাবালক পড়ুয়াকে

রণক্ষেত্র মাঝেরহাট ! সিমেন্ট ভর্তি 12 চাকার বেপরোয়া লরি পিষে মারল নাবালক পড়ুয়াকে
Tragic road accident: পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পড়ুয়ার নাম অনমোল ঝা । এদিন দুপুরে টিউশন শেষ করে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল সে ।
Published : November 13, 2026 at 4:42 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: টিউশনে গিয়েছিল বছর বারোর ছেলেটি ৷ টিউশন সেরে বাড়িতে আর ফেরা হল না তার ৷ ফেরার পথেই সিমেন্ট বোঝাই 12 চাকার বেপরোয়া লরি পিষে দেয় তাকে ৷ দিনের ব্যস্ত সময়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রের ৷
শুক্রবার দুপুরে মাঝেরহাট স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা । ঘাতক লরির সামনের কাচ ভেঙে দেওয়া হয় ৷ প্রায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা । ঘাতক লরিটিকে আটক করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । লরিচালক এখনও পলাতক ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালকের নাম অনমোল ঝা (বয়স আনুমানিক 12)। এদিন দুপুরে টিউশন শেষ করে হেঁটে বাড়ির দিকে ফিরছিল অনমোল । মাঝেরহাট স্টেশন সংলগ্ন ব্যস্ত রাস্তা পার হওয়ার সময় বা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই একটি সিমেন্ট বোঝাই বিশালাকার 12 চাকার লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে সজোরে ধাক্কা মারে । ধাক্কার অভিঘাতে রাস্তায় ছিটকে পড়লে লরিটির চাকা ওই নাবালককে পিষে দেয় । ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সে । আশপাশের মানুষজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের ।
এই ভয়াবহ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা । মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, দিনের আলোয় দুপুরবেলার মতো সময়ে, যখন স্কুল-কলেজ ও অফিসের ভিড় থাকে, তখন শহরের ব্যস্ত রাস্তায় এত বড় 12 চাকার পণ্যবাহী লরি ঢুকল কীভাবে ? ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি এবং 'নো-এন্ট্রি' নিয়ম কার্যকর করা নিয়েও গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন এলাকার মানুষ ।
স্থানীয়দের দাবি, দিনের বেলায় এই রাস্তায় ভারী লরির দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে, আর এদিনের ঘটনা সেই চরম উদাসীনতারই ফল । ট্রাফিক বিভাগের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "এখানে ট্রাফিকের কিংবা পুলিশের নজরদারির কোনও অভিযোগ রয়েছে কিনা, সেই বিষয়গুলি ভালোভাবে খতিয়ে দেখছি ।"
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং ট্রাফিক পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় । তরতাজা এক কিশোরের এমন অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায় ।