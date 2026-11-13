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রণক্ষেত্র মাঝেরহাট ! সিমেন্ট ভর্তি 12 চাকার বেপরোয়া লরি পিষে মারল নাবালক পড়ুয়াকে

Tragic road accident: পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পড়ুয়ার নাম অনমোল ঝা । এদিন দুপুরে টিউশন শেষ করে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল সে ।

Tragic road accident
ঘাতক লরি ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 13, 2026 at 4:42 PM IST

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কলকাতা, 13 নভেম্বর: টিউশনে গিয়েছিল বছর বারোর ছেলেটি ৷ টিউশন সেরে বাড়িতে আর ফেরা হল না তার ৷ ফেরার পথেই সিমেন্ট বোঝাই 12 চাকার বেপরোয়া লরি পিষে দেয় তাকে ৷ দিনের ব্যস্ত সময়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রের ৷

শুক্রবার দুপুরে মাঝেরহাট স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা । ঘাতক লরির সামনের কাচ ভেঙে দেওয়া হয় ৷ প্রায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা । ঘাতক লরিটিকে আটক করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । লরিচালক এখনও পলাতক ৷

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালকের নাম অনমোল ঝা (বয়স আনুমানিক 12)। এদিন দুপুরে টিউশন শেষ করে হেঁটে বাড়ির দিকে ফিরছিল অনমোল । মাঝেরহাট স্টেশন সংলগ্ন ব্যস্ত রাস্তা পার হওয়ার সময় বা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই একটি সিমেন্ট বোঝাই বিশালাকার 12 চাকার লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে সজোরে ধাক্কা মারে । ধাক্কার অভিঘাতে রাস্তায় ছিটকে পড়লে লরিটির চাকা ওই নাবালককে পিষে দেয় । ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সে । আশপাশের মানুষজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের ।​

এই ভয়াবহ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা । মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, দিনের আলোয় দুপুরবেলার মতো সময়ে, যখন স্কুল-কলেজ ও অফিসের ভিড় থাকে, তখন শহরের ব্যস্ত রাস্তায় এত বড় 12 চাকার পণ্যবাহী লরি ঢুকল কীভাবে ? ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি এবং 'নো-এন্ট্রি' নিয়ম কার্যকর করা নিয়েও গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন এলাকার মানুষ ।

স্থানীয়দের দাবি, দিনের বেলায় এই রাস্তায় ভারী লরির দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে, আর এদিনের ঘটনা সেই চরম উদাসীনতারই ফল । ট্রাফিক বিভাগের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "এখানে ট্রাফিকের কিংবা পুলিশের নজরদারির কোনও অভিযোগ রয়েছে কিনা, সেই বিষয়গুলি ভালোভাবে খতিয়ে দেখছি ।"

​খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং ট্রাফিক পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় । তরতাজা এক কিশোরের এমন অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায় ।

TAGGED:

TRAGIC ROAD ACCIDENT
PROTEST NEAR MAJHERHAT STATION
CLASS 6 STUDENT LOSES LIFE
মাঝেরহাট স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনা
বেপরোয়া লরি পিষে মারল স্কুলপড়ুয়াকে

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