রক্তাক্ত নববর্ষ ! জয়নগরে বাইকে গাড়ির ধাক্কায় মৃত 2 যুবক, শোকে প্রাণ গেল ঠাকুমারও
ঘটনার পর থেকে পলাতক ঘাতক গাড়ির চালক ৷ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ।
Published : April 15, 2026 at 12:57 PM IST
জয়নগর, 15 এপ্রিল: জয়নগরে নববর্ষের প্রথম দিনেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি সবজি বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই যুবকের । তার কিছুক্ষণের মধ্যেই নাতির মৃত্যুসংবাদ সহ্য করতে না-পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধা । এই মর্মান্তিক জোড়া মৃত্যুর ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা এলাকা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ব্যাজরা মোল্লাঘাটি এলাকায় ভোররাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । মৃত দুই যুবকের নাম সুভাষ মণ্ডল (35) এবং বিকি মণ্ডল (22) । তাঁরা দু'জনেই একটি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন । বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার পাশে বাইক দাঁড় করিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলছিলেন তাঁরা । সেই সময়েই আচমকা জয়নগরের দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি সবজি বোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের সজোরে ধাক্কা মারে ।
ধাক্কার জোর এতটাই ছিল যে বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়েন দুই যুবক । স্থানীয় মানুষ দ্রুত ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করে জয়নগর 1 নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান । কিন্তু চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় । দুর্ঘটনার পরপরই গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে । খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে । ঘাতক গাড়ির খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
এদিকে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । হাসপাতালে ছুটে আসেন মৃত বিকি মণ্ডলের পরিবারের সদস্যরা । নাতির মৃত্যুর খবর শুনে ভেঙে পড়েন তাঁর ঠাকুমা মলিনা মণ্ডল (60) । শোক সামলাতে না পেরে আচমকাই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর । একই দিনে নাতি ও ঠাকুমার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া । নববর্ষের আনন্দ মুহূর্তেই পরিণত হয় বিষাদে । এই হৃদয়বিদারক ঘটনার জেরে এলাকায় সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা জয়দেব দাস ও বিশ্বনাথ নস্করের কথায়, "ওই রাস্তায় প্রায়ই বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চলাচল করে ৷ কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । বারবার সিসিটিভি লাগানোর দাবি করা হয়েছে ৷ তাও করা হয়নি ৷ আমরা দ্রুত কড়া পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আর না ঘটে এখানে ।"
বারুইপুরের এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন বলেন, "বুধবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে জয়নগরে ৷ ইতিমধ্যেই ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে এবং ঘটনার পর থেকে চালক পলাতক ৷ চালকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । মৃত দুই যুবকের দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ।"