নাগেরবাজারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, উড়ালপুল থেকে ছিটকে নীচে পড়ে মৃত্যু বাইক আরোহীর
চারচাকার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাইকের ৷ এয়ারব্যাগের জোরে রক্ষা পেলেন গাড়ির চালক ।
Published : May 28, 2026 at 4:39 PM IST
নাগেরবাজার, 28 মে: গাড়ির সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষের জেরে উড়ালপুল থেকে ছিটকে নীচে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বাইক আরোহীর । গুরুতর আহত হয়েছেন চারচাকা গাড়িটির চালকও । বৃহস্পতিবার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার দমদমের নাগেরবাজার সেতুতে । মৃত বাইক চালকের নাম বিশাল কুমার ঢালিয়া ৷ বয়স আনুমানিক 50 বছর । এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চারচাকা গাড়িটির চালকও । তাঁর নাম রাকেশ আগরওয়াল (38) ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল 11টা নাগাদ এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার সময় নাগেরবাজার মোড় ছাড়তেই উড়ালপুলের উপর একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । ধাক্কার তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল যে বাইক চালক সোজা উড়ালপুলের রেলিং টপকে নীচে ছিটকে পড়েন । প্রথমে তিনি উড়ালপুলের নীচে ঝুলতে থাকা একটি হোর্ডিংয়ের উপর পড়েন এবং পরে সেখান থেকে সরাসরি পিচ রাস্তার উপর আছড়ে পড়েন ।
রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বাইক আরোহীকে নীচে পড়ে থাকতে দেখে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । খবর দেওয়া হয় পুলিশে । নাগেরবাজার ট্রাফিক পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দমদম মিউনিসিপাল হাসপাতালে নিয়ে যায় । তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই চারচাকা গাড়িটির এয়ারব্যাগ খুলে যাওয়ায় চালকের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে । তবে তিনি কিছুটা আঘাত পাওয়ায় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । এই দুর্ঘটনার জেরে উড়ালপুলে এবং তার নীচের রাস্তায় সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয় । পরবর্তীতে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক এবং চারচাকা গাড়ি দুটিকেই বাজেয়াপ্ত করে নাগেরবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে । ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল এবং গাড়ির গতিবেগ কত ছিল, তা খতিয়ে দেখতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নাগেরবাজার থানার পুলিশ ।
প্রত্যক্ষদর্শী গাড়ির চালক দীপু মাইতি বলেন, "আমি সেতুর নীচে দাঁড়িয়েছিলাম ৷ সেইসময় হঠাৎ সেতুর উপর থেকে দুম করে আওয়াজ হয়ে একটা লোক নীচে পড়ে গেল ৷ মাথায় হেলমেট ছিল তাই লোকটার মুখে দেখতে পাইনি ৷ পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গিয়েছে ৷"