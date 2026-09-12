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দুধিয়ায় সেনার বেইলি ব্রিজে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ, বন্ধ থাকবে যাতায়াত

Dudhiya beily bridge: মানুষ ও পর্যটকরা যাতে বিপাকে না পড়েন, সুনির্দিষ্ট বিকল্প যাতায়াতের রুট নির্দিষ্ট করা হয়েছে ৷ প্রতিবেদন শুভদীপ রায় নন্দির ৷

Dudhiya beily bridge
বেইলি ব্রিজে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জেরে বন্ধ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 7:35 PM IST

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শিলিগুড়ি, 12 সেপ্টেম্বর: টানা বৃষ্টির জেরে দুধিয়ায় বালাসন নদীর প্রবল স্রোতে সেখানে থাকা হিউম পাইপের সেতুটি সম্প্রতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে মিরিক রুটে ভারী যান চলাচল আগেই পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই অবস্থায় হালকা যানবাহন, স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের পারাপারের মূল ভরসা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৈরি 200 ফুটের অস্থায়ী বেইলি ব্রিজ। তবে সেটিরও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হওয়ায় আগামী 15 সেপ্টেম্বর সাময়িকভাবে সেতুটি সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর 33 কোর ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার এক আধিকারিক জেলা প্রশাসনকে পাঠানো চিঠিতে জানিয়েছেন, গত 9 জুলাই চালু হওয়ার পর থেকে এই 'ট্রিপল ডাবল নরমাল বেইলি ব্রিজ' দিয়ে অবিরাম গাড়ি চলাচলের কারণে এটির সামগ্রিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য পূর্ণাঙ্গ রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। সেই কারণেই আগামী 15 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত টানা 12 ঘণ্টা সেতুটিতে সব ধরনের অসামরিক গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। কোনও প্রাকৃতিক কারণে 15 সেপ্টেম্বর এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে, বিকল্প হিসেবে 17 সেপ্টেম্বর একই সময়ে বেইলি ব্রিজটি বন্ধ রেখে কাজ চালানো হবে বলে খবর।

Dudhiya beily bridge
বেইলি ব্রিজে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জেরে বন্ধ (ইটিভি ভারত)

বিকল্প পথে যাতায়াত

এই সময়সূচিতে সাধারণ মানুষ ও পর্যটকরা যাতে বিপাকে না পড়েন, তার জন্য সুনির্দিষ্ট বিকল্প যাতায়াতের রুট নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন। বেইলি ব্রিজ বন্ধ থাকাকালীন শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যাওয়ার জন্য দুটি বিকল্প পথ ব্যবহার করতে হবে।

প্রথমত, শিলিগুড়ি থেকে মাটিগাড়া বা শুকনা হয়ে শিবখোলা ও রংটং রুট ধরে কার্শিয়াংয়ের কাছে পাঙ্খাবারি রোড দিয়ে লংআই হয়ে খুব সহজেই মিরিক পৌঁছনো যাবে। দ্বিতীয়ত, বিকল্প হিসেবে শিলিগুড়ি থেকে পানিঘাটা রোড ব্যবহার করেও মিরিকের দিকে যাতায়াত করা সম্ভব। অন্যদিকে ভারী ও পণ্যবাহী যানবাহনগুলিকে দুধিয়ার পথ এড়িয়ে সরাসরি রোহিনী রোড কিংবা কার্শিয়াংয়ের পথ ধরে পাহাড়ে যাতায়াত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের জানান, সেতুটির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই সেনাবাহিনী এই রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জনগণের যাতায়াত যাতে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখা যায়, তার জন্য বিকল্প সড়কগুলিতে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের কাজ দ্রুত শেষ করে যাতে রুটটি ফের খুলে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে সেনার সঙ্গে জেলা প্রশাসন প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

Dudhiya beily bridge
বেইলি ব্রিজে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জেরে বন্ধ (ইটিভি ভারত)

উদ্বেগে পর্যটন শিল্প

পুজো ও উৎসবের মরশুমের মুখে এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল এন্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশীষ মৈত্র। তিনি জানান, পর্যটন মরশুমের শুরুতে হঠাৎ দুধিয়ার বেইলি ব্রিজ বন্ধ থাকলে পর্যটকদের যাতায়াতে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে । তবে নিরাপত্তার কথা ভেবে সেনার এই পদক্ষেপকে তারা সমর্থন করছেন। পর্যটকদের কোনও সমস্যা যাতে না হয়, সেজন্য সমস্ত ট্যুর অপারেটর ও চালকদের আগাম বিকল্প রুট ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

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BAILY BRIDGE DUDHIYA
দুধিয়ায় সেনার বেইলি ব্রিজ
ARMY BAILEY BRIDGE DUDHIYA
বেইলি ব্রিজ
DUDHIYA BEILY BRIDGE

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