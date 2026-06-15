যোগ দিবসে মোদির সফরে কড়া নিরাপত্তা শহরে, বন্ধ থাকছে একাধিক রাস্তা
শনিবার রাত থেকে বন্ধ রেড রোড ৷ ভোররাত থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে রেড রোড সংলগ্ন মেয়ো রোড ও ডাফরিন রোডের একাংশ ৷
Published : June 15, 2026 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে প্রথমবার কলকাতায় বিশেষ কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামী 21 জুন, রবিবার শহরের রেড রোডে আয়োজিত এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে ৷
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তার স্বার্থে রবিবার রাত 10টা থেকে রেড রোডে সমস্ত যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী 21 জুন যোগ দিবসের অনুষ্ঠান শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে ৷ ইতিমধ্যে, রেড রোড চত্বরে বিশাল মঞ্চ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ৷
কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 21 জুন ভোররাত থেকেই শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং রুট পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে ৷ শনিবার রাত 2টো থেকে এজেসি বোস রোড, মৌলালি মোড় এবং সেন্ট জর্জেস গেট রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশে দক্ষিণমুখী যান চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে ৷ বিশেষ করে পণ্যবাহী যানবাহনের ক্ষেত্রে কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, অনুষ্ঠান চলাকালীন স্ট্র্যান্ড রোড থেকে রাজা উডমুন্ট স্ট্রিট, সিআর অ্যাভিনিউ থেকে জিসি অ্যাভিনিউগামী অংশ এবং জওহরলাল নেহরু রোডের উভয় লেনেই পণ্যবাহী যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে ৷ এর ফলে শহরের বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে যানবাহনের চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসন ৷
এ ছাড়াও 21 জুন সকাল থেকে অনুষ্ঠান শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মেয়ো রোডেও যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে ৷ তবে, যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট অনুমোদিত স্টিকারযুক্ত যানবাহনকে মেয়ো রোডে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে ৷ নিরাপত্তার কারণে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ, খিদিরপুর রোডের নির্দিষ্ট অংশ, আর আর অ্যাভিনিউ, গোষ্ঠ পাল সরণি, কুইনসওয়ে, পলাশি গেট রোড, ডাফরিন রোড এবং আউটরাম রোড ৷ ফলে শহরের কেন্দ্রস্থলে যান চলাচলে বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
যাত্রীদের সুবিধার্থে একাধিক বাস রুটও পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ ডালহৌসি ও হাওড়ামুখী বাসগুলিকে বেলভেডিয়ার রোড এবং এজেসি বোস রোড হয়ে চলাচল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ উত্তরমুখী যানবাহনকে ডাফরিন রোড ও মেয়ো রোড (পরিস্থিতি অনুযায়ী) ধরে বিকল্প পথে চালিত করা হবে ৷ অন্যদিকে, দক্ষিণমুখী গাড়িগুলিকে রেড রোড এড়িয়ে মেয়ো রোড ক্রসিং হয়ে ডাফরিন রোড ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হতে পারে ৷ যানজট এড়াতে সাধারণ মানুষকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার এবং যাত্রার আগে ট্র্যাফিক সংক্রান্ত আপডেট দেখে বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷