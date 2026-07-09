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রংপো থেকে সেবক পর্যন্ত ফের শুরু যান চলাচল, চালু হল বন্ধ থাকা দুই জাতীয় সড়ক

রংপো থেকে সেবক পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দুটি স্থানে ধসের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছিল। দুই দিকেই একমুখী যান চলাচল চালু হয়েছে বলে খবর।

National Highways resumed Traffic
বন্ধ থাকা জাতীয় সড়কে যান চলাচল ফের শুরু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 9, 2026 at 1:42 PM IST

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কালিম্পং, 9 জুলাই: পাহাড়ের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত 10 নম্বর জাতীয় সড়কের 20 মাইলে জরুরি সংস্কার ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজের জন্য 11 জুলাই থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা করে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বন্ধ থাকা জাতীয় সড়ক 10 এবং 31-এ যান চলাচল আবার শুরু হয়েছে।

রংপো থেকে সেবক পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দুটি স্থানে ধসের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছিল। কালিম্পং জেলার 28 মাইল এলাকায় জাতীয় সড়ক 10 এবং দার্জিলিং জেলার বাঘপুল–শিবকেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন জাতীয় সড়ক 31-এ রাস্তা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকাল থেকেই এনএইচআইডিসিএল (NHIDCL), সেবক পুলিশ এবং রিয়ং পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চালায়। বর্তমানে দুই দিকেই একমুখী যান চলাচল চালু হয়েছে বলে খবর। তবে সম্পূর্ণভাবে দুইমুখী যান চলাচল স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

রংপো থেকে সেবক পর্যন্ত ফের শুরু যান চলাচল (ইটিভি ভারত)

পাহাড়ের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত 10 নম্বর জাতীয় সড়কের 20 মাইলে জরুরি সংস্কার ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজ হবে ৷ আর তার জন্য 11 জুলাই থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা করে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷

ন্যাশনাল হাইওয়েস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বা এনএইচআইডিসিএল এবং হাইওয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এর পক্ষ থেকে একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করে এই তথ্য জানানো হয়েছে ৷ সিকিম ও কালিম্পং পাহাড়ের সংযোগকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 20 মাইল রাস্তার বারদাং এলাকায় (এটিটিসি কলেজের কাছে, 60.180 কিলোমিটার অংশ) সম্প্রতি ধস নামে ৷ রাস্তার বেহাল দশার কারণে চালক এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা চরম ঝুঁকির মুখে পড়েছে ৷ সেই কারণেই এই জরুরি মেরামতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, 11 জুলাই (শনিবার), 12 জুলাই (রবিবার) এবং 13 জুলাই (সোমবার) প্রতিদিন ভোর 5টা থেকে সকাল 10টা পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট অংশে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ থাকবে ৷ এই সময়ের মধ্যে কাজ চলার কারণে রাস্তায় তীব্র যানজট ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় কোনও গাড়িকেই যেতে দেওয়া হবে না ৷ সাময়িক বন্ধের জেরে যাতে পর্যটক এবং নিত্যযাত্রীরা চরম সমস্যায় না-পড়েন, তার জন্য প্রশাসনের তরফে বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷

TAGGED:

KALIMPONG NH10 LANDSLIDE
KALIMPONG HIGHWAY LANDSLIDE
জাতীয় সড়কে ধস
কালিম্পং ধস
NATIONAL HIGHWAYS RESUMED TRAFFIC

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