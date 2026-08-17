নাগাড়ে বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা, ব্যাহত যান চলাচল ! দুর্ভোগ যাত্রীদের
একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গাড়ির গতি কমে যাওয়ায় যানজট । ব্যস্ত সময়ে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে দুর্ভোগে পড়তে হয় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে ।
Published : August 17, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: সপ্তাহের প্রথম দিনে নাগাড়ে বৃষ্টিতে জলমগ্ন মহানগরী ৷ রবিবার রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টিতে সোমবার কলকাতার একাধিক এলাকায় জল জমেছে । কখনও মুষলধারে, কখনও দফায় দফায় বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জল থইথই অবস্থা ৷ যার প্রভাব পড়েছে যান চলাচলেও । একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গাড়ির গতি কমে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে যানজট । ব্যস্ত সময়ে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে ।
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস মতো, সোমবার টানা বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা ৷ তার জেরে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, তেঘড়িয়া, কালীঘাট, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বর, সেক্টর ফাইভ, বিমানবন্দর এলাকা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমে যায় ৷ শহরের নিচু এলাকাগুলিতে জল জমে যাওয়ায় এদিন যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে । জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়েছে বাস, গাড়ি ও বাইক । কোথাও রাস্তার একাংশে জল জমে থাকায় গাড়ির গতি কমেছে, আবার কোথাও জমা জলের কারণে তৈরি হয়েছে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন । টানা বৃষ্টির জেরে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় চালকদেরও বাড়তি সতর্কতা নিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে ।
কলকাতার অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলির পাশাপাশি শহরের সঙ্গে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ পথগুলিতেও বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে । জল জমা এবং ধীর গতির যান চলাচলের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই গন্তব্যে পৌঁছতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি সময় লাগছে । ফলে কর্মব্যস্ত সময়ে ভোগান্তি আরও বেড়েছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা যাতে না-হয় তার জন্য আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছি ৷"
এদিকে, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতাতেও বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । সেক্ষেত্রে শহরের নিচু এলাকাগুলিতে নতুন করে জল জমার পাশাপাশি যান চলাচল আরও ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে । ফলে বৃষ্টি বাড়লে শহরের ট্রাফিক পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে । আপাতত কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ধীর গতিতেই চলছে যানবাহন । ভারী বৃষ্টি, জলযন্ত্রণা এবং যানজট - এই তিনের জেরে সোমবার দিনভর ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় শহরবাসীকে ।