ঐতিহ্য-আধুনিকতার মিশেলে ভাইফোঁটার মিষ্টি, রইল বাহারি সম্ভার
শো-কেসে থরে থরে সাজানো রকমারি রংবাহারি মিষ্টি ৷ ভাইফোঁটায় বোন-দিদিদের পকেটে কতটা টান পড়বে, কেমন রয়েছে মিষ্টির দাম ?
Published : October 23, 2025 at 10:03 AM IST
হুগলি, 23 অক্টোবর: ভাইফোঁটা মানেই প্লেটে রকমারি মিষ্টি ৷ আধুনিক ভাই-বোনদের মনের মতো মিষ্টি বানাতে তাই ব্যবসায়ীদেরও দৌড়ঝাঁপ করতে হয় অনেক ৷ প্রতিবারই নতুন নতুন সম্ভার নিয়ে হাজির হয় নামী দামি মিষ্টির দোকানগুলি ৷ এবারেও তার অন্যথা হয়নি ৷ দাম একটু বাড়লেও ভাই বা দাদার পাতে আজ সেরা মিষ্টিটা তুলে দিতে চান বোন-দিদিরা ৷ তবে এত রকমের মিষ্টি রয়েছে কোনটা কিনবেন আর কোনটা নয় তা ভাবতেই অনেকটা সময় চলে যাবে ৷
ঐতিহ্যবাহী থেকে আধুনিক, বিভিন্ন মিষ্টির চমক রয়েছে হুগলির একাধিক দোকানে । ভাইফোঁটা উপলক্ষে বোন ও দিদিরা সবই নিচ্ছেন মিলিয়ে মিশিয়ে ৷ যাতে ঐতিহ্যের পাশাপাশি প্লেটে আধুনিকতারও মিশেল থাকে ৷ জলভরা, মতিচুর, খাজা, প্যাঁড়া ও লবঙ্গলতিকা যেমন রয়েছে ; তেমনই আধুনিকতার মধ্যে রয়েছে ক্যাডবেরি ও চকোলেট স্বাদের মিষ্টিও ৷ দেখতে যেমন আকর্ষণীয় তেমনি স্বাদেও অপূর্ব, বলছেন বিক্রেতারা । মিষ্টির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নোনতা-নিমকিও রয়েছে । যদিও বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় 10 শতাংশ দাম বেড়েছে মিষ্টির ।
শহর ও গ্রামের মিষ্টির চাহিদা অন্যরকম । শহরে ভালো মিষ্টির দাম শুরু হচ্ছে 20 থেকে 30 টাকা । গ্রামে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের 10 টাকার মধ্যেই দাম রাখতে হয়েছে । তবে ভাইফোঁটায় মিষ্টির বাজার নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে, বলছেন ব্যবসায়ীরা । চন্দননগর ছাড়াও হুগলির ব্যান্ডেল, রিষড়া ও চুঁচুড়ার মিষ্টির দোকানগুলোতেও রকমারি পসরা সাজিয়ে চলছে কেনাকাটা ৷
চন্দননগরের এক মিষ্টান্ন বিক্রেতা ধনঞ্জয় দাস বলেন, "প্রায় 300 রকমের রকমারি মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে ভাইফোঁটার জন্য । কারিগরদের দম ফেলার সময় নেই । দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ছে । যারা সুগারের জন্য মিষ্টি খেতে পারেন না তাদের জন্য আছে সুগার ফ্রি । এবার হট কেকের মত বিক্রি হচ্ছে আমাদের তৈরি গোবিন্দায়ো নমঃ আর চকোলেট হরি হরি মিষ্টি ৷ নলেন গুড়ের মিষ্টিও করেছি আমরা । আমাদের স্পেশাল মিষ্টিগুলির মধ্যে কৈরাভোগ, হানিডু করা হয় । 30 থেকে 50 টাকা থেকে শুরু হচ্ছে ৷ দাম সাধ্যের মধ্যেই রাখা হয়েছে । এছাড়াও ঘিয়ের গজা ও প্যাঁড়া তো আছেই । এবারে মিষ্টির দাম কিছুটা বাড়ানো হয়েছে । ভাইফোঁটায় একই বাজার থাকে ।"
সূর্য মোদক মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের শৈবাল মোদকের কথায়, "ট্র্যাডিশনালের মধ্যে জলভরা, মতিচুর, পাতুরি ও বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির উপরে জোর দিয়েছি আমরা । কিছু ফিউশন মিষ্টি থাকছে । ভাইফোঁটা মানে জলভরা সন্দেশ সকলেই কিনে নিয়ে যান । আমাদের মিষ্টির দাম শুরু হচ্ছে 25 থেকে 30 টাকা । এর বেশি দামের মিষ্টিও রয়েছে ৷"