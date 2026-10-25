মেদিনীপুরের একমাত্র লক্ষ্মী মন্দির সিংহ বাড়ির পুজোয় মায়ের পাশে থাকেন দুই সহচরী

মেদিনীপুরের একমাত্র লক্ষ্মী মন্দির সিংহ বাড়ির পুজোয় মায়ের পাশে থাকেন দুই সহচরী
Medinipur Simha Bari Laxmi Puja: পশ্চিম মেদিনীপুরের একমাত্র লক্ষ্মী মন্দির ঐতিহ্যবাহী সিংহ বাড়িতে ৷ এখনও চিরাচরিত আচার মেনে পুজো হয় এখানে ৷
Published : October 25, 2026 at 4:02 PM IST
কর্নেলগোলা, 25 অক্টোবর: এক সময় বিপ্লবী শহর মেদিনীপুরে ব্যবসার খাতিরে শুরু হয়েছিল সিংহ বাড়ির লক্ষ্মীপুজো ৷ এবার এই পুজোর 46 তম বর্ষ ৷ এখন হাতি-ঘোড়া না থাকলেও আলপনা দিয়ে এবং ঐতিহ্যবাহী রীতি আচার বজায় রেখে পুজো করছে বর্তমান প্রজন্ম ৷ তবে অন্যান্য লক্ষ্মী প্রতিমার থেকে এই প্রতিমা একটু আলাদা ৷ সিংহ বাড়িতে মা লক্ষ্মীর দু'পাশে বিরাজ করছেন দুই সহচরী- জয়া ও বিজয়া ৷
মেদিনীপুরের একমাত্র সবেধন নীলমণি 'সিংহ বাড়ির লক্ষ্মীপুজো'র সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস ৷ একসময় দেবী লক্ষ্মীর ঘট ডুবোতে যাওয়ার সময় যেখানে হাতি ঘোড়ার ব্যবহার বা প্রচলন ছিল, এখন কালের গর্ভে তা হারিয়েছে ৷ হারিয়েছে পুতুল নাচ থেকে কবি গান, বাউল-সহ প্রাচীন জেলার নৃত্য-গীত ৷ এরই মধ্য আজও এই মন্দিরের সেই পুরনো প্রতিমাই পুজো হয় সব রীতি মেনে ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সিংহ বাড়ির ভূতপূর্ব সদস্য মদন মোহন সিংহ ব্যবসার খাতিরে ঝাড়গ্রাম থেকে মেদিনীপুরে আসেন ৷ এখানে ব্যবসার সুবাদে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন শহর ও জেলার প্রথম এই লক্ষ্মী মন্দির ।
তথ্য অনুযায়ী, 1981 সালে সেই লক্ষ্মী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয় মেদিনীপুর শহরের কর্ণেলগোলাতে । সেই সময় ব্যবসার হাল ভালোই ছিল ৷ খুব জাঁকজমক করেই পুজো হত । তিন দিন ধরে চলত নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠান ৷ যার মধ্যে ছিল কবিগান, নাটক, বিভিন্ন ধরনের যাত্রাপালা ৷ আর বিপুল আতশবাজি প্রদর্শন ৷
এই লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে জেলার বহু মানুষ এই মন্দিরে পুজো দেখতে আসতেন । তবে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কালের গর্ভে হারিয়েছে সেইসব জাঁক ৷ এখন আর হাতি বা ঘোড়া আনার সাধ ও সাধ্য কোনওটাই নেই এই পরিবারের ৷
ইতিমধ্যে পুজোর শেষ প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে ৷ এই পুজোর সময় রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের ছড়িয়ে থাকার শরিকরা আসেন পুজোয় অংশগ্রহণ করতে ৷ তিনদিন ধরে এই চলে পুজো পর্ব ৷ আর এই ক'দিন লক্ষ্মীপুজোয় মেতে ওঠেন পরিবারের সকল সদস্য । একসঙ্গে আলপনা আঁকা থেকে মা লক্ষ্মীকে সাজানো- সবই চলে হাতে হাত লাগিয়ে । তবে এই প্রতিমার বিসর্জন হয় না ৷
প্রতিবছর মা লক্ষ্মীর প্রতিমায় রং করে সাজিয়ে তোলা হয় ৷ পরিশেষে সব শরিক একসঙ্গে বসে একদিন ভূরিভোজ পর্ব সারেন । এই লক্ষ্মী প্রতিমার বিশেষত্ব, এই দেবী প্রতিমার দু'পাশে দুই সহচরী সব সময় বিরাজমান থাকেন ৷ আজও ঐতিহ্যশালী এই মন্দিরের পুজো হয় তার ট্রাডিশন বজায় রেখে ৷
এই বিষয়ে বাড়ির সদস্য সত্য প্রকাশ সিংহ বলেন, "দাদুর আমল থেকে এই পুজোর সূত্রপাত ৷ আগে এই পুজো অন্য জায়গায় হত ৷ পরবর্তীকালে এখানে হচ্ছে 1981 সাল থেকে। এও শুনেছি আমাদের এই পুজোয় সেই সময় হাতি ঘোড়া আসত ৷ সেই সঙ্গে বাউল কবি গান, পুতুল নাচ করাতেন তৎকালীন বংশধরেরা ৷ কিন্তু বর্তমানে সেসব আর হয় না ৷ এখন আমরা এই আদি মন্দিরের ঐতিহ্য বজায় রেখে পুজো করি, এই প্রতিমার বিসর্জন হয় না ৷"
আরেক সদস্য ঝুমা শাসমল সিংহ বলেন, "2008 সালে আমার এই পরিবারে বিয়ে হয় ৷ দাদুর মুখ থেকে শোনা, তখন হাতি-ঘোড়া এনে এই পুজো করা হতো। তিন দিন ধরে চলতো কবি গান, বাউল ও পুতুল নাচের আসর ৷ এই পুজো সর্বোপরি আমাদের মিলন মেলা বলে আমরা মনে করি। এই পুজোয় আমরা সবাই হাতে হাত লাগিয়ে অংশগ্রহণ করি এবং শেষে মায়ের অন্নকুটের মধ্যে দিয়ে পুজো শেষ হয় ৷ তবে দুই সহচরী আজও মায়ের পাশে বিরাজমান ৷ আমাদের এই প্রতিমার বিসর্জন হয় না। প্রতিবার রং করে আবার প্রতিমাকে সাজিয়ে তোলা হয় ৷"