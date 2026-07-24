কাঠের নয়, হলং বাংলো তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের; শুভেন্দুর হাত ধরে দরজা খুলবে ফেব্রুয়ারিতে

কাঠের নয়, হলং বাংলো তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের; শুভেন্দুর হাত ধরে দরজা খুলবে ফেব্রুয়ারিতে
ছাই থেকে ফিরছে জলদাপাড়ার হলং বাংলো ৷ কাঠের বদলে কংক্রিটের দরজা খুলতে পারে ফেব্রুয়ারিতেই ৷ উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷
Published : July 24, 2026 at 8:55 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অন্যতম পরিচিত ছবি ছিল সবুজের বুক চিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠের এক বিশাল বাংলো। পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আবেগের সেই ঐতিহ্যবাহী হলং বনবাংলো ফের স্বমহিমায় ফিরতে চলেছে।
2024 সালের জুনে এক বিধ্বংসী আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল এই ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রটি। তবে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই তা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। রাজ্যে পালাবদলের পর ক্ষমতায় আসা নতুন বিজেপি সরকার আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই বাংলো পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। বন দফতর সূত্রে খবর, নবনির্মিত এই বাংলোর উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
সবুজ ঘেরা প্রকৃতির মাঝে সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি আট কামরার এই বনবাংলো ছিল উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে আসা পর্যটকদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ৷ কিন্তু 2024 সালের 18 জুন রাতে ঘটে যায় এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। লেলিহান শিখায় চোখের নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পর্যটকদের প্রিয় হলং বাংলো। ঘটনার পর তদন্তে জানা যায়, বাংলোর তিনতলার তিন নম্বর ঘরে হওয়া শর্টসার্কিট থেকেই মূলত আগুন লেগেছিল। কাঠের কাঠামো হওয়ায় তা দ্রুত গোটা বাংলোটিতে ছড়িয়ে পড়ে।
সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলেই বাংলোটি নতুন করে তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। তবে রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হলং বাংলো দ্রুত খুলে দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা শুরু হয়। বর্তমানে পূর্ত দফতরের নির্মাণ বিভাগের অধীনে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে নতুন বাংলোর নির্মাণকাজ। আগের সেই পরিচিত কাঠের কাঠামোর বদলে সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এবার সম্পূর্ণ কংক্রিটে সেজে উঠছে নতুন হলং।
গত মাসেই নির্মীয়মাণ এই বাংলোর কাজ খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে যান রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মাদারিহাট এনআইসিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠকও করেন তিনি। এদিন বিধানসভায় সেই বাংলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দেন বনমন্ত্রী ৷
কাজের সামগ্রিক অগ্রগতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধানসভায় বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও বলেন, "আগামী 2027 সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। তবে এবার পুরোপুরি কাঠের নয়, কংক্রিটের বাংলো তৈরি করা হচ্ছে। কাঠ ব্যবহার করা হবে না বাংলো নির্মাণে। 60-70 শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। কাজ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। এবার সেটা পূর্ণতা পাচ্ছে।"
বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলোটির প্রায় 70 শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দিয়ে নতুন এই বনবাংলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করানো হতে পারে বলে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা চলছে। অতীতের নস্ট্যালজিয়া এবং কংক্রিটের মজবুত কাঠামোর মিশেলে তৈরি নতুন বাংলোটি পর্যটনের মানচিত্রে জলদাপাড়াকে ফের পুরনো আকর্ষণ ফিরিয়ে দেবে বলেই আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল।