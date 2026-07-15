কান দিয়ে ভক্তদের কথা শোনেন জগন্নাথ দেব ! দু'শো বছরেরও প্রাচীন গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা

কান দিয়ে ভক্তদের কথা শোনেন জগন্নাথ দেব ! দু'শো বছরেরও প্রাচীন গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা
এই জগন্নাথ দেবের হাত রয়েছে, আছে কানও ৷ প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী হুগলির গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা নিয়ে রিপোর্ট ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : July 15, 2026 at 9:27 PM IST
গুপ্তিপাড়া, 15 জুলাই: পুরীর জগন্নাথ দেবের নেই হাত, নেই কান ৷ কিন্তু তিনি অন্তর্যামী হয়ে ভক্তদের কথা শোনেন ৷ কিন্তু হুগলির গুপ্তিপাড়ায় কান দিয়েই ভক্তদের কথা শোনেন ভগবান ৷
গুপ্তিপাড়ার এই রথযাত্রা রাজ্য়ের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন যাত্রা ৷ ঐতিহ্যের দিক থেকে বিশেষ ৷ এবছর 286 বছরে পূর্ণ করবে রথযাত্রা ৷ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ এবছর রাজ্য সরকারের তরফে গুপ্তিপাড়ার ট্রাস্টি বোর্ডকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ৷
বৃহস্পতিবার দুপুর 12 টায় রথে টান দেওয়া হবে ৷ হুগলি ছাড়াও বর্ধমান, নদিয়া-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে লক্ষাধিক ভক্ত এই রথযাত্রা দেখতে আসেন ৷ যে রাস্তায় রথযাত্রা হবে, সেই রাস্তা মেরামতি করা হচ্ছে ৷ এক কিলোমিটার দূরে মাসির বাড়িতেই সাত দিন অবস্থান করবেন জগন্নাথ দেব ৷ এই রথের বিশেষ আকর্ষণ ভান্ডার লুট ৷ সূত্রের খবর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই রথ যাত্রায় অংশ নিতে আসবেন ৷ প্রতি বছরের মতো এই রথ যাত্রাকে কেন্দ্র করে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ থাকছে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিও ৷
গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা
সারা বছর গুপ্তিপাড়ায় বৃন্দাবন জিউ মন্দিরে থাকেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা ৷ মঠ সূত্রে খবর, 1740 সালে এই রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হয় ৷ গুপ্তিপাড়ার রথ বৃন্দাবন জিউ রথ নামে পরিচিত ৷ বছরের অন্যসময়ে ঐতিহ্যপূর্ণ বৃন্দাবনচন্দ্র মঠের পাশে এই রথ টিনের খাঁচার মধ্যে রাখা থাকে ৷ এই রথ চার তলা, উচ্চতা প্রায় 36 ফুট, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ 34 ফুট ৷ আগে এই রথ ছিল 13 চূড়া-বিশিষ্ট, এখন 9টি চূড়ার রথ হয় ৷ বৃন্দাবন মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথে চড়ে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে গোসাঁইগঞ্জ-বড়বাজারে মাসির বাড়ি যান ৷ এখানে জগন্নাথ দেবের গায়ের রং কালো ষ বলরাম শ্বেতশুভ্র ও সুভদ্রা হলুদ বর্ণের ৷
ভাণ্ডার লুট থেকে পুতুলের মাহাত্ম্য
গুপ্তিপাড়া রথযাত্রার একটি নিজস্ব বিশেষত্ব হল ভাণ্ডার লুট ৷ উল্টোরথের আগের দিন হয় এই ভাণ্ডার লুট ৷ রথের সামনে থাকে একটি সাদা ও একটি নীল বর্ণের দু'টি ঘোড়া আছে ৷ এছাড়াও রথে থাকে বিভিন্ন পুতুল ৷ তাদের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে ৷ আগেকার দিনের সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় এই পুতুলগুলির মাধ্যমে ৷ পুতুলগুলির কোনওটা কেউ মাছ কাটছেন, কেউ সন্তানকে দুগ্ধ পান করাচ্ছেন ৷
গুপ্তিপাড়া রথ উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চারদিকেই টান হয় ৷ এত সুউচ্চ কাঠের রথ কম দেখা যায় ৷ পুরীর পর দ্বিতীয় দীর্ঘতম রাস্তা অতিক্রম করে গুপ্তিপাড়ার রথ ৷ সাধারণত জগন্নাথ দেবের হাত থাকে না । কিন্তু গুপ্তিপাড়ার রথের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল- জগন্নাথ দেবের হাত ও কান আছে ৷ তাই তিনি ভক্তদের কথা শোনেন ৷
বৃহস্পতিবার রথযাত্রা ৷ তাই রথের গায়ে পড়েছে তুলির টান ৷ কাঠ দিয়ে মেরামত করা হচ্ছে রথ ৷ ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে ৷ গুপ্তিপাড়া রথের পুরোহিত স্যমন্তক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় হবে জগন্নাথ দেবের ভোগ ৷ এরপর প্রভুকে কাঁধে করে রথের চারপাশে তিন বার ঘুরিয়ে রথে আরোহণ করা হবে ৷ রথের প্রথম টান শুরু হবে দুপুর 12টায় এবং দ্বিতীয় টান শুরু হবে বিকেল চারটেয় ৷ বৃন্দাবন চন্দ্র জিউ মঠেই জগন্নাথ দেব, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে সারা বছর থাকেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "আজ আষাঢ় প্রতিপদে নব যৌবন হয়, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান হয় ৷ তিনি ভক্তদের উদ্দেশে দর্শন দেন ৷ মুখের স্বাদ নষ্ট করার জন্য দ্বিতীয় দিন রথে করে মাসির বাড়ি যান ৷ কিন্তু লক্ষ্মী দেবীকে মন্দিরে রেখে যান ৷ জগন্নাথ দেব ফিরে না-আসায় চিন্তায় পড়েন লক্ষ্মী ৷ এরপর পঞ্চমীর দিন লক্ষ্মী দেবী যান সরষে পোড়া দিতে ৷ অর্থাৎ স্বামীকে বশীকরণ করে মন্দিরে নিয়ে আসার জন্য তুকতাক করেন ৷ তারপরেও জগন্নাথ দেব যখন আসছিলেন না, তখন তিনি বৃন্দাবন চন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে তিনি নালিশ করেন ৷ তাঁরা লেঠেল পাঠিয়ে ভাণ্ডার লুট করায় ৷ শুধুমাত্র গুপ্তিপাড়াতেই এই ভাণ্ডার লুট হয় ৷"
জগন্নাথ দেবের হাত থাকে কেন ?
স্যমন্তক বলেন, "আগেকার দিনে একেক শিল্পীর একেক রকম নিদর্শন থাকত ৷ গুপ্তিপাড়ার জগন্নাথ দেবের এই নিদর্শনটা আলাদা করার জন্যই জগন্নাথ দেবকে জ্ঞান মুদ্রার হাতে রাখা হয়েছে ৷ এখানে বলরাম এবং সুভদ্রা দেবীরও হাত রয়েছে ৷"
গুপ্তিপাড়া মঠের মহারাজ স্বামী গোবিন্দা নন্দ পুরী বলেন, "1740 সালে স্বামী পীতাম্বরানন্দ রথযাত্রা শুরু করেছিলেন ৷ তিনি ছিলেন নবমদণ্ডী ৷ রথের প্রতি মানুষের একটা ভালোবাসা রয়েছে ৷ অনেকে রথ দেখতে পুরী যান ৷ কিন্তু তখনকার দিনে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো ছিল না ৷ অনেক রকম সমস্যা ছিল ৷ তাই পীতাম্বরানন্দ এখানেই মানুষ যাতে রথ দর্শন করতে পারেন, সে কারণে রথ তৈরি করেছিলেন ৷ তখন ছিল 13 চূড়ার রথ ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই রথযাত্রায় ৷ প্রশাসনের তরফে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷"