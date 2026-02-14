ইউনূসের আমলে মুখ থুবড়ে পড়ে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য, বিএনপি-র দিকে তাকিয়ে ব্যবসায়ীরা

ইউনূসের আমলে মুখ থুবড়ে পড়ে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য, বিএনপি-র দিকে তাকিয়ে ব্যবসায়ীরা
বাংলাদেশের ভোটে ভারত সীমান্ত লাগোয়া বেশিরভাগ আসনে জয়ী জামাত ৷ যারা প্রবল ভারত বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত ৷ তারা দু’দেশের বাণিজ্য গতিশীল হতে দেবে কি ?
Published : February 14, 2026 at 7:08 PM IST
মালদা, 14 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়ে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিএনপি সরকার ৷ নতুন সরকার কী নীতি ও রূপরেখা নির্ধারণ করে, সেদিকে তাকিয়ে আপামর বাংলাদেশি ৷ তাকিয়ে রয়েছেন ভারতীয় রফতানিকারকরাও ৷ হাসিনা সরকারের পতনের পর মহম্মদ ইউনূসের আমলে প্রতিবেশী দেশের ভয়াবহ বাণিজ্যনীতি পেরিয়ে এসেছেন তাঁরা ৷ আশা করছেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের আমলে দু’দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আবার গতিশীল হবে ৷ কিন্তু তার জন্য আগে দু’দেশের সরকারের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির প্রয়োজন বলে মনে করছেন তাঁরা ৷
2024 সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় 14 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয়েছিল ৷ 2025 সালের প্রথম দিকেও দু’দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেশ গতিশীল ছিল ৷ কিন্তু প্রতিবেশী দেশের ছাত্র আন্দোলন এবং তার পরবর্তী সময়ে সেদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব পড়ে বাণিজ্যে ৷ একশ্রেণির বাংলাদেশির ভারত বিদ্বেষী লাগাতার প্রোপাগান্ডা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূসের একের পর এক সিদ্ধান্ত এর প্রধান কারণ বলে মনে করছেন ভারতীয় রফতানিকারকরা ৷
সেই কারণে 2024 সালের তুলনায় গত বছর দু’দেশের বাণিজ্য অনেকটাই কমে যায় ৷ 2024 সালের নভেম্বর মাস থেকে 2025 সালের নভেম্বর পর্যন্ত রফতানিতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় 43.8 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ শুধু রফতানিতেই নয়, বাংলাদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রেও ঘাটতি হয় 491 হাজার মার্কিন ডলার ৷ আগে যার পরিমাণ ছিল 165 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷
এই পরিস্থিতিতে খানিকটা জল মেপে নিতে চাইছেন ভারতীয় রফতানিকারকরা ৷ উত্তরবঙ্গে মালদার মহদিপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি ও কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে দু’দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে ৷ মূলত পাথর, বিভিন্ন খাদ্যশষ্য, পেঁয়াজ, যন্ত্রাংশ, মশলা, প্রসাধনী দ্রব্য, গাড়ির টায়ার, ফ্লাই-অ্যাশের মতো পণ্য ভারত থেকে বাংলাদেশে যায় ৷ উলটোদিকে বাংলাদেশ থেকে মূলত পোশাক, পাটের সামগ্রী, ফ্রুট জুস এপারে আসে ৷ ইউনূস সরকারের আমল থেকে দু’দেশের পণ্য যাতায়াত বহুলাংশে কমে গিয়েছে ৷
মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ ইটিভি ভারতকে জানান, "বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগে প্রতিদিন এপার থেকে প্রায় 400 লরি মাল ওপারে যেত ৷ উলটোদিকে ওপার থেকে 40-50 লরি পণ্য এপারে আসত ৷ তবে সাম্প্রতিক সময়ে আগের মতো ফল এপার থেকে রফতানি হত না ৷ কারণ, হাসিনা সরকারের আমলেই ভারতীয় ফল আমদানির উপর ব্যাপক হারে কর ধার্য করেছিল বাংলাদেশ ৷ ইউনূস সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বড়সড় ধাক্কা খায় ৷ দৈনিক মাত্র 190-200 লরি পণ্য ওপারে যেত ৷ বাংলাদেশ থেকেও দিনে 10-15 লরির বেশি মাল এপারে আসত না ৷ এখন বাংলাদেশে নতুন বিএনপি সরকার গঠিত হবে ৷ আমরা চাই, শেখ হাসিনার আমলের মতো তারেক রহমানের আমলেও দু’দেশের বাণিজ্য গতি পাক ৷"
তিনি আরও বলেন, "দু’দেশের সরকারকে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে ৷ আমরা আগে দেখেছি, বাংলাদেশের কিছু অসাধু আমদানিকারক আমাদের কাছ থেকে পণ্য নিয়ে তার বিল মেটাতেন না ৷ সেই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার আমলে সেদেশের সরকার হস্তক্ষেপ করে সমস্যা সমাধান করত ৷ কিন্তু ইউনূসের আমলে বাংলাদেশ সরকার এমন পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করত না ৷ আশা করব, বিএনপি সরকারের আমলে আবারও আগের মতো বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে ৷"
হিলি এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আলাউদ্দিন মণ্ডল বলছেন, "বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার 15 বছর ক্ষমতায় ছিল ৷ তার আগে 10 বছর সেদেশে শাসন চালিয়েছে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ৷ এবার তারা আবার নতুন করে প্রতিবেশী দেশের ক্ষমতায় এসেছে ৷ আমরা দুই সরকারের আমলেই বাণিজ্য করেছি ৷ আগে বিএনপি সরকারের আমলে আমাদের ব্যবসা ভালোই হয়েছে ৷ তবে ইউনূসের আমলে এই বাণিজ্য ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ এর পিছনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাই মূলত দায়ী ৷ আমরাও দুশ্চিন্তায় ছিলাম ৷ আমরা আশাবাদী, নতুন বিএনপি সরকারের আমলে দু’দেশের বাণিজ্য আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে ৷"
তিনি জানান, "হিলি স্থলবন্দরে পণ্য পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি নেই ৷ পণ্য মজুত রাখার গুদাম নেই ৷ রাস্তাও ভালো নয় ৷ এসব কিছু কারণে এই সীমান্ত দিয়ে দু’দেশের বাণিজ্য একটু কম হয়ে থাকে ৷ শেখ হাসিনার আমলে এই বন্দর দিয়ে প্রতিদিন গড়ে 150 লরি পণ্য বাংলাদেশে রফতানি হত ৷ ইউনূসের আমলে সেই রফতানি নেমে আসে দৈনিক 25-30টি লরিতে ৷ আশা করছি, সেদেশের নতুন সরকারের আমলে এই বাণিজ্য আবার পুরনো গতি ফিরে পাবে ৷ তবে এর জন্য দু’দেশের সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে ৷ পণ্য আদানপ্রদানে আমদানি ও রফতানিতে জড়িত ব্যবসায়ীদের যাতে কোনও সমস্যা না-হয় সেসব দু’দেশের সরকারকেই দেখতে হবে ৷ তার জন্য দু’দেশের সম্পর্কও মজবুত হওয়া প্রয়োজন ৷"
চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম সরকারের বক্তব্য, "হাসিনা সরকারের আমলে আমাদের ব্যবসা ভালোই হয়েছে ৷ তখন দু’দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল ৷ কিন্তু মহম্মদ ইউনূসের আমলে বাংলাদেশে কেয়ারটেকার সরকার ছিল ৷ সেদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল উত্তাল ৷ স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় ইন্দো-বাংলা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভালো হয়নি ৷ আমাদের এখান দিয়ে মূলত পাথর এবং গম ও ভুট্টার মতো পণ্য রফতানি হয় ৷ ওপার থেকেও তৈরি পোশাক, তুলো, ফ্রুট জুস এপারে আসত ৷ ইউনূসের আমলে সেই জুস আসা বন্ধ হয়ে যায় ৷ বাংলাদেশের নতুন সরকারের কাছে আমাদের দাবি, এই মুহূর্তে বাণিজ্য বন্ধ থাকা পণ্যগুলি আবার ভারতে আসতে দেওয়া হোক ৷"
তিনি আরও বলেন, "শেখ হাসিনার আমলে চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় 400 লরি পণ্য ভারত ও ভুটান থেকে বাংলাদেশে যেত ৷ ওপার থেকে 40-50 লরি পণ্য এপারে আসত ৷ ইউনূসের আমল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিদিন 200-250 লরির বেশি পণ্য ওপারে যায় না ৷ ওপার থেকেও এখন দিনে মাত্র 20-30 লরি তৈরি পোশাক এপারে আসছে ৷ তবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব ভালো নয় ৷ এতে সেদেশে পণ্যের চাহিদা কমে গিয়েছে ৷ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে চাহিদাও বাড়বে ৷ এর সঙ্গে রয়েছে ইউনূস সরকারের কিছু ভ্রান্ত নীতি ৷ ইউনূসের আমলে শুধুমাত্র জেদের বশে ভারতীয় চাল ভারত থেকে আমদানি না-করে বাইরের দেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানি করা হয়েছে ৷ এতে তাদের খরচও বেড়েছে ৷ বাংলাদেশের নতুন সরকারের কাছে আমাদের বার্তা, দু’দেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক ভালো থাকুক৷ সেদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বোধদয় হোক ৷ গুটি কয়েক মানুষের জন্য বর্তমানে দু’দেশের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়েছে ৷ আশা করছি, নতুন বিএনপি সরকার এই বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে ৷"
রফতানিকারকরা আশায় রয়েছেন, বাংলাদেশে নতুন সরকারের শীর্ষে বসবেন প্রয়াত খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান ৷ তিনি নিশ্চয়ই ভারতের সঙ্গে আবারও সুসম্পর্ক স্থাপন করবেন ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে চিন ও পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে কিছুটা হলেও আশঙ্কা রয়েছে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ৷ তাঁদের আশঙ্কা, ওই দুই দেশ বাংলাদেশের নতুন সরকারের কানে ভারতের বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবেই উস্কানি দেবে ৷ অন্তত বর্তমান জিও পলিটিক্যাল রাজনীতি সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে ৷ তার সঙ্গে রয়েছে আরও একটি বিষয় ৷ বাংলাদেশের ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ভারত সীমান্ত লাগোয়া বেশিরভাগ আসনে জয়ী হয়েছে জামাত ৷ যারা প্রবল ভারত বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত ৷ তারা দু’দেশের বাণিজ্য গতিশীল হতে দেবে কি না তা নিয়েও চিন্তায় রয়েছেন ভারতীয় রফতানিকারকরা ৷
মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ তো বলেই দিলেন, "মহদিপুর স্থল সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদ এলাকা ৷ সেখানে তিনটি আসনেই জিতেছে জামাত ৷ এরা প্রবল ভারত বিদ্বেষী ৷ ফলে বাণিজ্যে কিছুটা ঝুঁকির প্রশ্ন থেকেই যায় ৷ তবে এখানে জামাত জিতলেও সরকার চালাবে বিএনপি ৷ তারা কীভাবে সরকার চালায়, কী বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ করে তার উপরেই নির্ভর করছে ইন্দো-বাংলাদেশ বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ ৷"