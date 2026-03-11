ETV Bharat / state

নিউ মার্কেটের রাস্তা ফের বেআইনি হকারদের দখলে, ঈদের বাজারে ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা

ব্যাবসায়ীদের দাবি, বিষয়টি কলকাতা পুরনিগমকে জানানো হলে তারা দেখছি বলে আশ্বাস দেয় । আর কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ ।

নিউ মার্কেট চত্বর (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 11 মার্চ: দিন দশ বাকি ঈদের । তার আগে পুরোদমে চলছে উৎসবের কেনাকাটা । অভিযোগ, এই সময়ে নিউ মার্কেট চত্বর বেআইনি হকারদের দখলে চলে গিয়েছে । রমরমিয়ে তাঁরা ব্যবসা করছেন ৷ আর তার ধাক্কায় আইন মেনে ব্যবসা করা দোকানগুলিতে ক্রেতা আসতে পারছেন না ৷ যার ফলে ক্ষতির মুখে পড়ছেন নিউ মার্কেট-সহ আশপাশের সমস্ত দোকান । ক্ষোভ ফুঁসছেন স্থায়ী দোকান মালিক থেকে কর্মীরা । এও অভিযোগ, এই ঘটনায় কার্যত নিশ্চুপ টাউন ভেন্ডিং কমিটি থেকে কলকাতা পুরনিগম ।

মূলত নিউ মার্কেট ও আশপাশের দোকানদারদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, রাস্তা থেকে ফুটপাথ সবটাই অবৈধ হকারদের দখলে থাকে ৷ তাই গাড়ি ঢুকতে পারে না । এর ফলে প্রচুর ক্রেতা দোকান পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পারেন না । এই ছবিটা থাকে বছরের সাধারণ সময় । আর দুর্গাপুজোয় বা ঈদের বাজারে হেঁটে দোকানে প্রবেশন করার জায়গাও থাকে না বলেই অভিযোগ ।

নিউ মার্কেটে ঈদের কেনাবেচা চলছে (নিজস্ব ছবি)

ব্যবসায়ীদের দাবি, নিউ মার্কেট চত্বর থেকে আশপাশের দোকান খুলে পসরা সাজিয়ে বসে মাছি তাড়ানোর অবস্থা হয় তাঁদের । আর তাঁদের নাকের ডগায় রাস্তা দখল করে দাপটের সঙ্গে হকারি করে মোটা টাকা রোজগার করে যান অবৈধ হকাররা । নিউ মার্কেট চত্বরে ব্যবসায়ীরা দোকানের মাল তোলা নামানো নিয়ে সম্প্রতি সমস্যার মুখে পড়েন । হকারদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় । অভিযোগ, তারপরেই হকাররা দোকানদারদের উপর চড়াও হন । বিষয়টি পুরনিগমকে জানানো হলে তারা দেখছি বলে আশ্বাস দেয় । আর কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ । এই পরিস্থিতিতে তীব্র ক্ষোভ দেখা যায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ।

ঈদের বাজারে ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা (নিজস্ব ছবি)

নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফে শেখ মিজানুর রহমান বলেন, "নিচুতলার শাসকদল প্রভাবিত নেতারা ও পুলিশ যৌথভাবে এর জন্য দায়ী ৷ কারণ, তারা টাকার বিনিময় এইসব অবৈধ হকারকে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেয় । সঠিক সময় আইনিভাবে পদক্ষেপ করলে এখন এটা হওয়ার কথা নয় । আর এই পুলিশ ও নেতাদের টাকার খেলার ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে আমাদের ৷ কারণ, আমাদের প্রচুর টাকা মালপত্র কেনায় বিনিয়োগ করতে হয়, দোকানে কর্মচারীদের বেতন দিতে হয়, বিদ্যুৎ খরচ আছে, কর্পোরেশনকে ভাড়া দিতে হয় ৷ আর আমাদের দোকানে ক্রেতারা ঢুকতে পারছে না ৷ যার ফলে মাছি মারার অবস্থা হয়েছে আমাদের ।"

নিউ মার্কেটের রাস্তা ফের বেআইনি হকারদের দখলে (নিজস্ব ছবি)

টাউন ভেন্ডিং কমিটির সদস্য অসিত সাহার কথায়, "যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করব কমিটিতে । এই ঘটনা সমর্থনযোগ্য নয় । তবে দেখতে হবে আমরা ব্ল্যাক টপ (পিচ রাস্তা) যাতে ফাঁকা রাখতে পারি । তবে ন্যাচারাল বাজারের ক্ষেত্রে সেখানে ঘুরে ঘুরে হকারি করা যেতেই পারে ৷ গাড়ি যাতে চলাচল করতে পারে, গাড়ি থেকে ক্রেতারা নেমে যাতে দোকানে ঢুকতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে পুলিশকে পদক্ষেপ করতে বলব । দোকানদারদের জীবিকা যাতে কোনোভাবেই সমস্যার মুখে না-পড়ে এটা যেমন দেখার বিষয়, হকারদেরও তেমন রুটি-রুজি সমস্যার মুখে যাতে না-পড়তে হয়, সেটাও দেখতে হবে ।"

TAGGED:

ILLEGAL HAWKERS
EID MARKET
নিউ মার্কেট
অবৈধ হকার
NEW MARKET

