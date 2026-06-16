সরকার বদলের পরেও দামোদর থেকে বেআইনি বালিপাচার ! কাঁকসায় আটক 30 ট্রাক্টর
বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের ৷ বালিপাচারের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিকরা ৷
Published : June 16, 2026 at 4:37 PM IST
দুর্গাপুর, 16 জুন: পূর্বতন শাসকদল তৃণমূলের মদতে বালিপাচারের অভিযোগ উঠত ৷ কিন্তু, রাজ্যে পালাবদলের পরে সেই বালিপাচার কি বন্ধ হয়েছে ? ছবি তা বলছে না ৷ অভিযোগ, এখনও দামোদরের চর থেকে দেদার বালি চুরি হচ্ছে ৷ তেমনই বেআইনি পাচারের সময় বালি ভর্তি তিরিশটি ট্রাক্টরকে আটকালো লোকজন ৷ ঘটনাটি পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কাঁকসা ব্লকের শোকনা এলাকার ৷ দামোদরের চর থেকে বেআইনিভাবে ট্রাক্টরে করে বালিপাচারের অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা ৷
শোকনা এলাকার দামোদরের তীরের বাসিন্দারের অভিযোগ, কাঁকসার সিলামপুর সংলগ্ন এলাকায় দামোদর নদ থেকে দীর্ঘদিন ধরেই বেপরোয়াভাবে বালি তোলা ও পাচারের কাজ চলছে ৷ গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত একের পর এক বালি বোঝাই ট্রাক্টর এলাকার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এর ফলে যেমন দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে, তেমনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামের রাস্তা ৷ পাশাপাশি, ট্রাক্টরের বিকট শব্দে রাতের ঘুম উড়ে যাচ্ছে এলাকাবাসীর ৷ বিক্ষোভকারীদের দাবি, একাধিকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানালেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ ফলে বাধ্য হয়েই এ দিন তাঁরা রাস্তায় নেমে ট্রাক্টরগুলি আটক করেন এবং বিক্ষোভ দেখান ৷
বালিপাচার ও ট্রাক্টর আটকের খবর পেয়ে ভোরবেলাই ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় থানার পুলিশ এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিকরা ৷ ট্রাক্টরগুলিকে আটক করে তার কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ৷ এ নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পন্নামবলাম এস বলেন, "ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে ৷ সমস্ত চালান ও প্রয়োজনীয় নথি পরীক্ষা করে দেখা হবে ৷ যদি কোনও গাড়ির বৈধ চালান না-থাকে বা বেআইনি কাজের প্রমাণ মেলে, তাহলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷"
এ নিয়ে বিক্ষোভকারী রাজু আঁকুড়ে বলেন, "প্রতিদিন রাতে এই ট্রাক্টরগুলি যাতায়াত করে ৷ একদিকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে বিকট শব্দে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ৷ আজ যখন ট্রাক্টরগুলি ধরা হয়েছে, তখন চালকরা পুরনো চালান দেখানোর চেষ্টা করছেন ৷ তাতেই সন্দেহ আরও বেড়েছে ৷ আমরা মনে করি, এর মধ্যে অনেক গাড়িই অবৈধভাবে বালি পরিবহণ করছে ৷ প্রশাসনকে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ যাঁরা বৈধভাবে ব্যবসা করতে চান, তাঁরা দিনের বেলা সমস্ত নিয়ম মেনে ব্যবসা করুন, তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই ৷"