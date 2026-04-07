টয়ট্রেনের আয় ও যাত্রী সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ! 142 বছরের রেকর্ড ভাঙল ডিএইচআর

টয়ট্রেনের আয় ও যাত্রী সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ! 142 বছরের রেকর্ড ভাঙল ডিএইচআর
গত বছরের তুলনায় টয়ট্রেনের যাত্রী সংখ্যা প্রায় 17.72 শতাংশ ও আয় প্রায় 14.71 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
Published : April 7, 2026 at 6:27 PM IST
দার্জিলিং, 7 এপ্রিল: যত দিন যাচ্ছে ততই জৌলুস বাড়ছে টয়ট্রেনের ৷ পাহাড়ি খেলনা গাড়ি যে বরাবরের মতো আজও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, তা ফের প্রমাণিত হল ৷ ফের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের মুকুটে জুড়ল নতুন পালক । যাত্রী সংখ্যা ও আয়ের ক্ষেত্রে সর্বকালের সেরা রেকর্ড ভেঙে দিল ডিএইচআর ৷ বিগত 142 বছরের রেকর্ড ভেঙে বিপুল আয়ের মুখ দেখেছে সংস্থা ।
যাত্রী ও আয়ের দিক থেকে রেকর্ড গড়ল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে । 2025-26 আর্থিকবর্ষে যাত্রী সংখ্যা এবং বার্ষিক আয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে । এজন্য পর্যটকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডিএইচআর-এর অধিকর্তা ঋষভ চৌধুরী । তিনি জানান, পর্যটকদের মধ্যে ক্রমে বাড়ছে হেরিটেজ শিরোপাধারী টয়ট্রেনের গ্রহণযোগ্যতা ।
ডিএইচআর সূত্রে জানা যায়, করোনার আগে পর্যন্ত পর্যটকদের পরিষেবা দিতে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে ভর্তুকি দেওয়া হতো । কিন্তু তারপর থেকে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, হেরিটেজ শিরোপা অর্জন করার পর থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে শৈলরানির এই খেলনা গাড়িকে । এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেন রেল বোর্ডের সদস্য তথা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের বর্তমান ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী । ডিএইচআরের নিত্য নতুন পরিষেবা, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্টিম ইঞ্জিন ও কামরাকে পুনরজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেন তিনি । আর তাতেই হাতে হাতে ফল মেলে ।
ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, 2024-25 অর্থবর্ষে ডিএইচআর-এ মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ 83 হাজার 3 জন । তার থেকে আয় হয়েছিল 22 কোটি 12 লক্ষ 32 হাজার 355 টাকা । এর তুলনায় 2025-26 অর্থবর্ষে যাত্রী সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 2 লক্ষ 15 হাজার 432 জন । আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 25 কোটি 37 লক্ষ 76 হাজার 130 টাকা । অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় যাত্রী সংখ্যা প্রায় 17.72 শতাংশ ও আয় প্রায় 14.71 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ।
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে পরিষেবা আধুনিকীকরণের বহুমুখী উদ্যোগই এই সাফল্যের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে রেল । এবিষয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অধিকর্তা ঋষভ চৌধুরী বলেন, "টয়ট্রেনের এখন নানান রকম পরিষেবা চলছে । সবগুলোতেই পর্যটক হচ্ছে ৷ তাই আমাদের যাত্রীসংখ্যা বেড়েছে । তার সঙ্গে আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে । আগামীতে আমাদের আরও নানান পরিকল্পনা রয়েছে । টয়ট্রেনের পরিষেবা উন্নত করার কাজ চলছে । তবে সকলকে ধন্যবাদ, আমাদের টয়ট্রেনকে এখনও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ।"
দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে গরমের ছুটির আগে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েকে আরও বেশি প্রচারের আলোয় আনতে চারটি নতুন জয়রাইড পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । গরমের ছুটিতে, ওই চারটি পরিষেবা ছুটবে দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত । এর পাশাপাশি, নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত বেসরকারি সংস্থার হাত ধরে ছুটবে হেরিটেজ টয়ট্রেন পরিষেবা । চলতি বছরেই ওই পরিষেবা সরকারিভাবে শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । গরমের ছুটিতে ব্রিটিশ আমলের স্টিম ইঞ্জিনকেও ছুটতে দেখা যাবে পাহাড়ের আঁকে বাঁকে।