পাহাড় ভ্রমণে বাড়তি স্বাদ, এবার টয়ট্রেনে জঙ্গল সাফারি থেকে ভূরিভোজ

পাহাড় ভ্রমণে বাড়তি স্বাদ, এবার টয়ট্রেনে জঙ্গল সাফারি থেকে ভূরিভোজ
পর্যটকদের জন্য দারুণ খবর ৷ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ফের চালু করল জঙ্গল সাফারি ৷ থাকছে বিশেষ প্যাকেজ ৷ জানুন বিস্তারিত ৷
Published : January 12, 2026 at 10:22 AM IST
দার্জিলিং, 12 জানুয়ারি: চলছে শীতের মরশুম ৷ ভিড়ে থিকথিক করছে পাহাড় । বরফ, শীত উপভোগ করতে পাহাড় বরাবরই মানুষের কাছে প্রিয় । নতুন বছরে আরও পর্যটক টানতে বড় চমক দার্জিলিংয়ে ৷ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পুনরায় পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে চালু হল টয়ট্রেন হেরিটেজ জঙ্গল সাফারি ।
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ফের এই বিশেষ পরিষেবা শুরু হওয়ায় পর্যটন মহলে খুশির হাওয়া । কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত সপ্তাহের শনি, রবিবার ও সরকারি ছুটির দিন এই জঙ্গল সাফারি চালু থাকবে ।
এই সাফারি শিলিগুড়ি জংশন থেকে গয়াবাড়ি পর্যন্ত চলবে । যাত্রাপথে পর্যটকরা ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনের রোমাঞ্চকর সফরের পাশাপাশি উপভোগ করতে পারবেন চা-বাগানের মনোরম দৃশ্য ৷ এছাড়াও পাহাড়ি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং স্থানীয় সংস্কৃতির খাবারের স্বাদ । জঙ্গল সাফারির মাধ্যমে পাহাড়, প্রকৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির এক অনন্য অভিজ্ঞতা তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
DHR-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরি বলেন, "চলতি পর্যটন মরশুমে শুধুমাত্র জঙ্গল সাফারি নয়, পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে আরও একাধিক নতুন সাফারি পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে । এছাড়াও নতুন আরও 15টি টয়ট্রেনের ইঞ্জিন থাকবে পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তা ও পরিষেবার মান বজায় রাখার বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে ।"
বেসরকারি সংস্থার কর্ণধার সঞ্জয় গোস্বামীর কথায়, "যাত্রা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই পর্যটকদের জন্য ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা থাকবে । গয়া বাড়ি পৌঁছে পর্যটকদের জন্য বিশেষ পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে । এছাড়াও দার্জিলিংয়ের জনপ্রিয় ট্র্যাডিশনাল খাবার মোমোর ব্যবস্থাও থাকছে ।"
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম মনোজ কুমার সিং বলেন, "প্রচারের আলোয় আনার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । পিপিপি মডেলে দিলেও সাধারণ পর্যটকদের জন্য জায়গা থাকছে । দু'টি কামরা থাকবে বেসরকারির জন্য ও একটি কামরা থাকবে রেলের । 52টি মোট আসন থাকছে । পিকনিক করার জায়গাও থাকছে । রেলের যে আসন থাকবে তার 500 টাকা এক রুটে আর পুরো ট্যুর 1000 টাকা । পাশাপাশি, বেসরকারি খাওয়া-দাওয়া নিয়ে মাথাপিছু ভাড়া ধার্য করা হয়েছে 2199 টাকা । পর্যটকদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হয়েছে ।"
এক পর্যটক প্রবীন আগরওয়ালের কথায়, "খুব ভালো লাগছে । আগে ঘুরতে যেতাম । এখন বয়স হয়েছে । এখন যদি সব তৈরি থাকে তাহলে তো ভালোই ৷ আমরা শুধু পরিবার নিয়ে মজা করব । এই পাহড়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করব । সত্যি ভালো লাগছে ।"