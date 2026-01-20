তিলোত্তমার দূষণ: ধূলিকণা নয়, কলকাতার বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের দাপট

তিলোত্তমার দূষণ: ধূলিকণা নয়, কলকাতার বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের দাপট
2025 সালের বায়ুদূষণের খতিয়ান বলছে, ধূলিকণা বা পার্টিকুলেট ম্যাটার নয়, বরং কলকাতার বাতাসের গুণমান নষ্ট করার নেপথ্যে খলনায়ক হয়ে উঠছে বিষাক্ত গ্যাস ।
Published : January 20, 2026 at 5:43 PM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: কলকাতার বাতাস মানেই কি শুধুই ধুলোবালি আর পিএম 2.5-এর (PM 2.5) দাপট ? এতদিন এমনটাই মনে করা হত ৷ কিন্তু সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা সেই ধারণা বদলে দিয়েছে । 2025 সালের বায়ুদূষণের খতিয়ান ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, ধূলিকণা বা পার্টিকুলেট ম্যাটার নয়, বরং শহরের বাতাসের গুণমাণ নষ্ট করার নেপথ্যে খলনায়ক বিষাক্ত গ্যাস । নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO₂) এবং গ্রাউন্ড-লেভেল ওজোন (O₃)-এর মতো ক্ষতিকারক গ্যাসগুলি কলকাতার বাতাসকে বিষিয়ে তুলছে ।
সম্প্রতি 'রেস্পাইরার লিভিং সায়েন্সেস'-এর (Respirer Living Sciences) একটি সমীক্ষায় এই উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে । তাদের 'অ্যাটলাস একিউ' (Atlas AQ) প্ল্যাটফর্মের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, 2025 সালে মোট 82 দিন এমন ছিল, যখন বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই (AQI) নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মূলত বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা । অর্থাৎ, ধূলিকণার থেকেও এই দিনগুলিতে বাতাসে গ্যাসের প্রকোপ ছিল বেশি । এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, কলকাতার দূষণ এখন আর একমুখী নয়, বরং তা 'মাল্টি-পলিউট্যান্ট' বা বহু উপাদান-নির্ভর হয়ে উঠছে ।
সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, 82 দিন ধূলিকণা প্রধান দূষক ছিল না, তার মধ্যে 68 দিনই বাতাসে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের আধিপত্য ছিল । 12 দিন দাপট দেখিয়েছে গ্রাউন্ড-লেভেল ওজোন এবং 2 দিন কার্বন মনোক্সাইড। তবে বছরের বাকি দিনগুলিতে অবশ্য ধূলিকণাই ছিল প্রধান । 166 দিন পিএম 10 (PM10) এবং 117 দিন পিএম 2.5 (PM2.5) ছিল দূষণের মূল কারণ ৷ কিন্তু গ্যাসের এই ক্রমবর্ধমান দাপট নতুন করে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে পরিবেশবিদদের কপালে।
রেস্পাইরার লিভিং সায়েন্সেস-এর সিইও রৌনক সুতারিয়া বলেন, "আমরা প্রায়শই বাতাসের গুণমান বা একিউআই বলতে শুধুই ধূলিকণা-জনিত দূষণকে বুঝি । কিন্তু তথ্য বলছে পরিস্থিতি আরও জটিল। শহরবাসীরা এমন সব স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন, যা শুধুমাত্র ধূলিকণার হিসেব দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়।"
তিনি সতর্ক করে জানান, শহরগুলি যদি দূষণকে শুধুমাত্র ধূলিকণার সমস্যা হিসেবে দেখে, তবে জনস্বাস্থ্যের উপর যে বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তার একটা বড় অংশ অদেখা থেকে যাবে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, বাতাসে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বাড়লে শ্বাসনালীতে প্রদাহ, হাঁপানির টান বাড়া এবং বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে ।
অন্যদিকে, গ্রাউন্ড-লেভেল ওজোন ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যাপক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এবছর তাপমাত্রা কম থাকায় মানুষ উষ্ণতার জন্য প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য, প্লাস্টিক এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পুড়িয়েছেন । এর ফলে কার্বন মনোক্সাইড এবং ক্যানসার সৃষ্টিকারী পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বাতাসে মিশছে, যা গুরুতর শ্বাসকষ্টের কারণ।"
অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আরও জানান, এই দূষকগুলি একে অপরের সঙ্গে মিশে 'পারোক্সিয়াসিটাইল নাইট্রেট' (PAN) তৈরি করে, যা এবছর শীতের সকালে দেখা দেওয়া ধোঁয়াশার অন্যতম কারণ ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র ধূলিকণা কমানোর চেষ্টা করলেই হবে না, বিষাক্ত গ্যাস নিয়ন্ত্রণেও অবিলম্বে বহুমুখী কৌশল বা 'মাল্টি-পলিউট্যান্ট স্ট্র্যাটেজি' নেওয়া প্রয়োজন ৷ পাশাপাশি বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ করতে কড়া নজরদারির পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।
রিপোর্টে আরও দেখা গিয়েছে, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের বার্ষিক গড় মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে 40 মাইক্রোগ্রামের (জাতীয় নিরাপদ সীমা) কাছাকাছি বা তার বেশি ছিল। মূলত যানবাহন এবং জ্বালানি পোড়ানোর ফলেই এই গ্যাসের উৎপত্তি । অন্যদিকে, গরমের মাসগুলিতে ওজোন গ্যাসের মাত্রা প্রায়ই 100 মাইক্রোগ্রামের (8 ঘণ্টার স্ট্যান্ডার্ড) সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে । শহরের ডানলপ, উল্টোডাঙা, মৌলালি, রবীন্দ্র সরোবর এবং হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকাগুলিকে 'হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এই এলাকাগুলিতে যানজট বেশি থাকায় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এবং পিএম 10-এর মাত্রা অত্যধিক বেশি।