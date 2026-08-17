কলকাতায় 1892টি রাস্তায় বসতে পারবেন না হকাররা, সিদ্ধান্ত টাউন ভেন্ডিং কমিটির

কলকাতায় 1892টি রাস্তায় বসতে পারবেন না হকাররা, সিদ্ধান্ত টাউন ভেন্ডিং কমিটির
নিষিদ্ধ রাস্তাগুলিকে দোকান দিলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি ৷ কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলির চারদিকে 50 ফুট এলাকা হকারমুক্ত রাখতে সিদ্ধান্ত ৷
Published : August 17, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: তৃণমূল সরকারের আমলেই শহরের রাস্তা হকারমুক্ত করার অভিযানে নেমেছিল কলকাতা পুরনিগম ৷ নিউ মার্কেট-সহ কলকাতার বহু জায়গায় ফুটপাথ দখল করে থাকা হকারদের উচ্ছেদ করে কেএমসি ৷ সরকার বদলের পর সেই উচ্ছেদের গতি আরও বেড়েছে ৷ বুল্ডোজার দিয়ে বেআইনি অধিগ্রহণ দখলমুক্ত করার কাজ চলছে ৷ এরই মধ্যে নয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কেএমসি-র টাউন ভেন্ডিং কমিটি ৷ সেই মতে শহরের 1892টি রাস্তাকে হকারমুক্ত এলাকা বা 'নো হকিং জোন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷
কলকাতা পুরনিগমের টাউন ভেন্ডিং কমিটির গৃহিত প্রস্তাব অনুযায়ী, হকাররা 'নো হকিং জোনে' দোকান দিলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ প্রশাসনিক ভাষায় একে 'নন ভেন্ডিং জোন' বলা হচ্ছে ৷ আর এই নন ভেন্ডিং জোন হিসেবে কলকাতার 1892টি রাস্তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, দুর্ঘটনা ও যানজট এড়াতে কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলির চারদিকের 50 ফুট এলাকা হকারমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, ফুটপাথগুলি এখনও পুরোপুরি হকারমুক্ত করা যায়নি ৷ এখন সেই কাজই শুরু হয়েছে ।
বিধি অনুযায়ী, ঐতিহ্যবাহী ভবন কিংবা বাজার ও স্কুল গেটের সামনে থেকেও হকারদের অবৈধ দখল সরানো যায়নি ৷ তবে, নির্দিষ্ট করা গিয়েছে নন ভেন্ডিং জোনগুলি ৷ এ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর, কলকাতায় কর্পোরেশনের টাউন ভেন্ডিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে ৷ সেই প্রস্তাব অনুযায়ী, 1892 টি রাস্তাকে 'হকারমুক্ত এলাকা' হিসেবে সুপারিশ করেছে ৷ কোনও হকার যদি 'নো হকিং জোনে' দোকান দেন, তাঁকে তিনবার সতর্ক করা হবে ৷ তার পরেও দোকান না-সরালে নেওয়া হবে পদক্ষেপ ৷ ৷
ঠিক হয়েছে, পাঁচ ফুটের কম চওড়া ফুটপাথে হকাররা বসতে পারবেন না ৷ তবে, যে ফুটপাথে দোকান দেওয়া যাবে, সেখানকার এক তৃতীয়াংশে হকারি করা যাবে ৷ দোকানের নির্দিষ্ট মাপ থাকবে ৷ তবে, সেই কাঠামো অবশ্যই অস্থায়ী হতে হবে ৷ আর পিচ রাস্তার উপর হকারি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷ এই নিয়মবিধিগুলি আগে থেকেই রয়েছে ৷ তবে, নিয়মের তোয়াক্কা এতদিন কেউ করেনি বলে অভিযোগ ৷
এমনকী অভিযোগ জমা পড়লেও, ব্যবস্থা নেওয়া হতো না ৷ হকার আইনে বলা আছে, কাউকে তুলে দেওয়া হলে তাকে বিকল্প জায়গা দিতে হবে ৷ সেই ক্ষেত্রে অনেকেই বেঁকে বসতেন ৷ ফলে পদক্ষেপ করতে গেলে সমস্যায় পড়তে হত ৷ হকার আইন অনুযায়ী, আগে সমস্ত হকারদের আইনিভাবে সমীক্ষা করে তার ভিত্তিতে ভেন্ডিং সার্টিফিকেট দিতে হবে ৷ তারপর নন ভেন্ডিং জোন থেকে তাঁদের হকিং জোনে পুনর্বাসন দিতে হবে ৷ নিয়ম অনুযায়ী, নন ভেন্ডিং জোনে হকারি করলে তিনবার প্রশাসনের তরফে সর্তক করতে হবে ৷ তার পরেও না-শুনলে সামগ্রি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি হকারকে গ্রেফতার করা যেতে পারে ৷
এই বিষয়ে টিভিসি সদস্য মুরাদ হোসেন বলেন, "শহরে নন ভেন্ডিং জোন নির্দিষ্ট করা হলেও, হকারদের আইন মাফিক সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি ৷ একটি সমীক্ষা হয়েছিল, তাতে 8500 কমবেশি হকারকে সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা ছিল ৷ এখনও পর্যন্ত তাঁদের সেটা দেওয়া হয়নি ৷ সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ দ্রুততার সঙ্গেই করা দরকার ৷ সমীক্ষাও নিয়ম মেনে হওয়া উচিত ৷"