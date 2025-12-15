ETV Bharat / state

ফের সুন্দরবনে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, দেখুন ভিডিয়ো

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদীতে সাঁতার কাটছিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ তখন বারুইপুরের এক দল পর্যটক দর্শন পায় দক্ষিণরায়ের ৷

Royal Bengal Tiger
সুন্দরবনে ফের বাঘের দর্শন পেলেন পর্যটকরা (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 15, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
সুন্দরবন, 15 ডিসেম্বর: ফের সুন্দরবনে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ শীতের মরশুমে ঘুরতে গিয়ে দক্ষিণরায়ের দেখা পাওয়ায় খুশি পর্যটকরা ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 13 ডিসেম্বর বারুইপুর থেকে 30 জনের পর্যটকদের একটি দল সুন্দরবনে ঘুরতে আসে । কুলতলির কৈখালি থেকে বনদফতরের বৈধ পাস নিয়ে মা সরস্বতী নামে একটি বোটে সুন্দরবনের ঘুরছিলেন তাঁরা । 14 ডিসেম্বর অর্থাৎ রবিবার বিকেলে আজমখালির জঙ্গলের কাছে পর্যটকেরা দেখতে পান একটি পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে ৷ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদীতে সাঁতার কাটছিল বাঘটি ৷ পরে পুনরায় জঙ্গলের ফিরে যায় দক্ষিণরায় । এই দুর্লভ ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন পর্যটকরা । রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন পর্যটকরা ।

ফের সুন্দরবনে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (ইটিভি ভারত)

মা সরস্বতী বোটের চালক দীপক সর্দার বলেন, "শনিবার বারুইপুর থেকে একদল পর্যটক আমার বোটে সুন্দরবনের ঘুরতে আসেন । সুন্দরবনে ঘোরার সময় রবিবার বিকেলে আজমখালি জঙ্গলের কাছে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ দেখতে পান তাঁরা । বাঘটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদীতে সাঁতার কেটে অপর একদিকে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল । পর্যটকরা সুন্দরবনে এসে বাঘ দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন । আমরাও আনন্দিত ৷"

দক্ষিণ 24 পরগনার বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) নিশা গোস্বামী বলেন, "প্রতিবছর শীতের মরশুমে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয় সুন্দরবন । বনদফতরের কাছ থেকে বৈধ পাস নিয়ে সুন্দরবনের প্রবেশ করতে হয় নৌকা এবং লঞ্চগুলিকে । সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখার জন্যই বহু পর্যটকেরা সুন্দরবনে আসেন । বহু পর্যটকেরা বাঘ দেখতে পান । তবে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বনদফতরের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের বেশ কিছু রিজার্ভ ফরেস্টে মধ্যে পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার হয়েছে ।"

শীতের মরশুমে জীব বৈচিত্রের টানে প্রতিবছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটকরা ছুটে আসে সুন্দরবনে । শুধু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নয়, দেশ ও বিদেশ থেকে বহু পর্যটকরা সুন্দরবনে ঘুরতে আসেন । আর সুন্দরবনের ঘুরতে আসা পর্যটকদের মূল আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । এক ঝলক দক্ষিণরায়কে দেখার জন্য বহু পর্যটক মুখিয়ে থাকেন । তবে সবসময় বাঘ দেখা যায় না সুন্দরবনের জঙ্গলে ৷ এবার সেই সৌভাগ্য হল বারুইপুর থেকে আসা পর্যটকদের কপালে ।

