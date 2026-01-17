সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জলকেলি, ক্যামেরাবন্দি করলেন পর্যটকরা

সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জলকেলি, ক্যামেরাবন্দি করলেন পর্যটকরা
সুন্দরবনে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক বিচরণ নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারি ৷ পর্যটন জোনে বাঘের দেখা মেলায়, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নিয়ে খুশি পরিবেশবিদরাও ৷
সুন্দরবন, 17 জানুয়ারি: আবারও সুন্দরবনে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ তবে, শুধু ক্যামেরাবন্দি হল না দক্ষিণরায় ৷ তার জলকেলি দেখার সুযোগ পেলেন পর্যটকরা ৷ জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে সুন্দরবনের পীরখালি চার নম্বর জঙ্গলে ঘুরতে যায় পর্যটকদের একটি দল ৷ সেখানেই পর্যটকদের নজরে আসে নদীর জলে অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে বসে রয়েছে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ আর মুহূর্তের মধ্যে ক্যামেরার লেন্সে বন্দি করে নেন সেই মুহূর্ত ৷
প্রতি বছরই সুন্দরবনের ঘন ম্যানগ্রোভ, জীববৈচিত্র্য উপভোগ করতে এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পাওয়ার আশায় রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা এখানে আসেন ৷ এবারেও পর্যটকদের একটি দলের ক্যামেরায় বন্দি হল সুন্দরবনের একমাত্র আকর্ষণ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ তবে, পর্যটকদের উৎসাহের জেরে চিৎকার ও বোটের শব্দে জল থেকে উঠে যেতে দেখা যায় সুন্দরবনের রাজাকে ৷ এরপর জঙ্গলে গা-ঢাকা দেয় সে ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, বাঘটি বেশ কিছুক্ষণ নদীর জলে জলকেলি করছিল ৷ এরপর চারপাশে ঘুরতে থাকে ৷ কখনও গাছের আড়ালে, কখনও খোলা জায়গায় তার বিচরণ চোখে পড়ে ৷ প্রায় কয়েক মিনিটের এই দৃশ্য পর্যটকদের কাছে ছিল একেবারেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ৷ অনেকেই জানান, সুন্দরবনে একাধিকবার এলেও, আগে কখনও এত কাছ থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখার সুযোগ হয়নি ৷
জেলার বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) নিশা গোস্বামী বলেন, "বর্তমানে সুন্দরবনের বিভিন্ন জোনে বাঘের চলাচল আগের তুলনায় বেড়েছে ৷ সাম্প্রতিক বাঘ শুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী, সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে, যা বন ও পরিবেশের পক্ষে ইতিবাচক দিক ৷ পর্যটন জোনে মাঝেমধ্যেই বাঘের দেখা মিললেও বন দফতর সর্বদা নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর রাখছে ৷"
বন আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৌকাগুলিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে বলা হয়েছে এবং কোনোভাবেই বন্যপ্রাণীদের বিরক্ত করা যাবে না, এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ বাঘ দেখার সময় চিৎকার, ফ্ল্যাশ বা অতিরিক্ত উত্তেজনা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ একইসঙ্গে পর্যটকদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ পরিবেশবিদদের মতে, পর্যটন জোনে বাঘের নিয়মিত বিচরণ প্রমাণ করে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এখনও যথেষ্ট সুস্থ ৷