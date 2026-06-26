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সীমান্তে স্বস্তির হাসি ! বাংলাদেশিদের জন্য ফের খুলছে ভারতের পর্যটন ভিসার দরজা

দু'বছরের অচলাবস্থার অবসান, দীর্ঘ মন্দার পর আবার চাঙ্গা হবে সীমান্তের অর্থনীতি ! চ্যাংরাবান্ধা থেকে পেট্রাপোল সীমান্তজুড়ে ফিরছে আশার আলো ৷

Tourist visa
চালু হতে চলেছে টুরিস্ট ভিসা পরিষেবা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 9:13 PM IST

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বনগাঁ ও কোচবিহার, 26 জুন: দীর্ঘ প্রায় দু'বছরের অপেক্ষার অবসান । আগামী 28 জুন থেকে বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগে ফের চালু হচ্ছে ভারতের পর্যটন ভিসা পরিষেবা । এই ঘোষণার পর থেকেই উত্তরবঙ্গের চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে উত্তর 24 পরগনার পেট্রাপোল স্থলবন্দর- দুই সীমান্তেই ফিরেছে আশার আলো । ভারত-বাংলাদেশের সাধারণ যাত্রী, ছোট ব্যবসায়ী, মানি এক্সচেঞ্জ সংস্থা, পরিবহণ ব্যবসায়ী থেকে হোটেল মালিক সকলেই মনে করছেন, দীর্ঘ মন্দার পর আবার চাঙ্গা হবে সীমান্তের অর্থনীতি ।

2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারত বাংলাদেশিদের জন্য পর্যটন ভিসা দেওয়া কার্যত বন্ধ করে দেয় । জরুরি চিকিৎসার জন্য মেডিকেল ভিসা এবং সীমিত আকারে বাণিজ্যিক ভিসা চালু থাকলেও পর্যটক যাতায়াত প্রায় থমকে যায় । তার সরাসরি প্রভাব পড়ে সীমান্তবর্তী এলাকার অর্থনীতিতে । বিশেষ করে চ্যাংরাবান্ধা ও পেট্রাপোলের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরে ব্যবসা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

সীমান্তে স্বস্তির হাসি ! বাংলাদেশিদের জন্য ফের খুলছে ভারতের পর্যটন ভিসার দরজা (ইটিভি ভারত)

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সংলগ্ন ব্যবসায়ীদের দাবি, গত দু'বছরে তাঁদের ব্যবসা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে । বাংলাদেশের গাইবান্ধার বাসিন্দা মেহেবুব আলম, যিনি বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছেন, বলেন, "ভারতে আসার পথেই শুনলাম 28 জুন থেকে পাঁচটি বিভাগে আবার টুরিস্ট ভিসা চালু হচ্ছে । এতে সাধারণ মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হবে । চিকিৎসার পাশাপাশি ভবিষ্যতে পরিবার নিয়ে ঘুরতেও আসা যাবে ।"

একই অভিমত বাংলাদেশের যাত্রী সোহানা আলমেরও । চিকিৎসার জন্য হায়দরাবাদ যাওয়ার পথে তিনি বলেন, "এখন শুধু মেডিক্যাল ভিসা পাওয়া যায় । টুরিস্ট ভিসা চালু হলে পরিবার নিয়ে সহজেই ভারতে বেড়াতে আসতে পারব ।"

tourist visa
খুলছে পর্যটন ভিসার দরজা (নিজস্ব চিত্র)

চ্যাংরাবান্ধার স্থানীয় দোকানদার রেখা দাস জানান, পর্যটন ভিসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । সেই কঠিন সময়েই স্বামীকে হারিয়েছেন । সংসার চালাতে চরম সংকটে পড়তে হয়েছিল । তাঁর আশা, পর্যটকদের ভিড় ফিরলে ব্যবসাও আবার আগের ছন্দে ফিরবে ।

মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ী রুহুল আমিন বলেন, "বাংলাদেশ থেকে পর্যটকদের যাতায়াত বাড়লে শুধু মুদ্রা বিনিময় নয়, হোটেল, রেস্তরাঁ, পরিবহণ-সহ সব ধরনের ব্যবসাই লাভবান হবে। সীমান্ত এলাকার অর্থনীতিতে নতুন গতি আসবে।"

tourist visa
পেট্রাপোল সীমান্ত (নিজস্ব চিত্র)

একই ছবি উত্তর 24 পরগনার পেট্রাপোল স্থলবন্দরেও । দীর্ঘদিন পর্যটন ভিসা বন্ধ থাকায় কার্যত তলানিতে ঠেকেছিল বন্দরের ব্যবসা । যাত্রী কমে যাওয়ায় পরিবহণ, মানি এক্সচেঞ্জ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, শ্রমিক-প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মানুষের জীবিকা সংকটে পড়ে ।

পর্যটন ভিসা পুনরায় চালুর ঘোষণার পর খুশির হাওয়া বইছে পেট্রাপোলে । পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, "দেশের স্বার্থে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তা মেনে নেব । তবে এটা ঠিক, পর্যটন ভিসা বন্ধ থাকায় সীমান্তের ব্যবসা তলানিতে নেমে গিয়েছিল । এখন ভিসা চালু হলে দুই দেশের সম্পর্ক যেমন আরও মজবুত হবে, তেমনই ব্যবসা ও কর্মসংস্থানও বাড়বে ।"

businessman
খুশির হাওয়া সীমান্তে (নিজস্ব চিত্র)

বাংলাদেশ থেকে আসা কয়েকজন যাত্রীরও দাবি, এতদিন মেডিক্যাল ভিসা পেতে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হতো । জরুরি প্রয়োজন থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ে ভারতে আসা সম্ভব হতো না । পর্যটন ভিসা চালু হলে যাতায়াত সহজ হবে । পাশাপাশি তাঁরা ভিসা প্রক্রিয়া আরও সরল করারও দাবি জানিয়েছেন ।

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, "ভারত সবসময় প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় । বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করেই পর্যটন ভিসা পুনরায় চালু করা হচ্ছে । এর ফলে সীমান্ত এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাবে ।"

সীমান্তবাসীদের মতে, পর্যটন ভিসা পুনরায় চালু হওয়ার ফলে শুধু দুই দেশের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগই বাড়বে না, উত্তরবঙ্গের চ্যাংরাবান্ধা থেকে দক্ষিণবঙ্গের পেট্রাপোল- সমস্ত সীমান্ত এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহণ, হোটেল শিল্প এবং স্থানীয় অর্থনীতিও নতুন প্রাণ ফিরে পাবে । এখন নজর 28 জুনের দিকে । ঘোষণার পর বাস্তবে কত দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের যাতায়াত, সেটাই দেখার ।

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TAGGED:

BANGLADESHI TRAVELERS
BUSINESSMAN
INDIA BANGLADESH BORDER
টুরিস্ট ভিসা
TOURIST VISA

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