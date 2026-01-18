ETV Bharat / state

সুন্দরবনে ঘুরতে গিয়ে বিপর্যয় ! নৌকা থেকে মাতলা নদীতে পড়ে নিখোঁজ পর্যটক

শনিবার রাতের খেতে গিয়ে হাতে ভাতের থালা নিয়ে আচমকায় নদীতে পড়ে যান ওই পর্যটক ৷ সঙ্গীরা খুঁজলেও তাঁকে এখনও পায়নি ৷ তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশও ৷

TOURIST MISSING IN SUNDARBANS
মাতলা নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে নৌকা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 18, 2026 at 3:35 PM IST

সুন্দরবন, 18 জানুয়ারি: গড়িয়া থেকে 22 জনের একটি দল ঘুরতে এসেছিল সুন্দরবনে। তাঁদের সকলের কাছে বৈধ পাশ ছিল ৷ বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই নৌকা থেকে এক পর্যটক মাতলা নদীতে পড়ে যান ৷ এরপর মাতলা নদীর স্রোতের টানে মুহূর্তের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যান ওই পর্যটক।

নিখোঁজ ওই পর্যটকের নাম সুমন পাল ৷ তিনি গড়িয়ার বাসিন্দা ৷ জানা গিয়েছে, গড়িয়া থেকে মোট 22 জনের একটি পর্যটক দল গত 16 তারিখ সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী তাঁরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি মাতলা নদীর উপর নৌকাতেই রাত্রিযাপন করছিলেন। শনিবার রাত তখন সাড়ে এগারোটা ৷ নৌকা থেকে আচমকাই পা-পিছলে মাতলা নদীতে পড়ে যান ৷ এরপর তাঁর সঙ্গীরা নদীতে তল্লাশি শুরু করেন। রাতভর খোঁজাখুঁজি করা হলেও নিখোঁজ পর্যটকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। নদীর স্রোত এবং অন্ধকারের কারণে উদ্ধারকাজে সমস্যা হয় বলে জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গীরা ৷

মাতলা নদীর স্রোতের টানে মুহূর্তের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যান পর্যটক (ইটিভি ভারত)

অবশেষে, রবিবার সকালে ওই পর্যটক দলের সদস্যরা কুলতলি থানায় গিয়ে নিখোঁজ সুমনের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি পুলিশ। পাশাপাশি, নিখোঁজ পর্যটকের সন্ধানে উদ্ধারকাজ চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, কীভাবে ওই পর্যটক নদীতে পড়ে গেলেন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তির কোনও খোঁজ মেলেনি।

শীতকালে সুন্দরবন ঘুরতে যেতে অনেকেই পছন্দ করেন। মাতলা নদীর পাড়েও পর্যটকের ঢল নামে। তবে তার মধ্যেও অতি উৎসাহে বা প্রাকৃতিক কারণে কখনও কখনও বিপদ ঘনিয়ে আসে। গড়িয়া থেকে আসা একদল পর্যটকের আনন্দে বাধা পড়ে। হইহই করে আনন্দ-আড্ডার মাঝে বিষাদের সুর সর্বত্র ৷ কোথায় গেলেন তাঁদের সঙ্গী? এ বিষয়ে নিখোঁজ পর্যটকের সঙ্গী জয় সাহা বলেন, "গড়িয়া থেকে আমরা 22 জনের একটি দল সুন্দরবনের ঘুরতে এসেছিলাম ৷ সুমন আমাদের সঙ্গেই ছিল। গতকাল রাতে খাওয়ার জন্য ভাতের থালা নিয়ে সুমন নৌকা থেকে ঘাটের দিকে যাচ্ছিল ৷ তখনই আচমকায় নৌকা থেকে পড়ে যায় ও।"

TOURIST MISSING IN SUNDARBANS
মাতলা নদীর পাড়েও পর্যটকের ঢল (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আমরা অনেক খুঁজেছি, এখনও পর্যন্ত সুমনকে পাইনি। পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ৷ আমরা শোকাহত। এ বিষয়ে কুলতলি বোট ইউনিয়নের সেক্রেটারি লক্ষ্মণ হালদার বলেন, "গতকাল রাতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে ৷ এক পর্যটক নৌকা থেকে নদীতে পড়ে গিয়েছেন ৷ গতকাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।"

নৌকার মালিক শুভেন্দু সর্দারের কথায়, "গত পরশু (শুক্রবার) গড়িয়া থেকে কুলতলিতে ঘুরতে আসে 22 জনের একটি পর্যটকের দল ৷ আমার নৌকাতেই উঠেছিল ওই দল। আমার নৌকার নাম মা মঙ্গলচণ্ডী। হঠাৎই গতকাল রাতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে ৷ আমার নৌকা থেকে পড়ে যান সুমন পাল নামে এক ব্যক্তি ৷ এরপর আমরা খবর দিই পুলিশ প্রশাসনকে ৷ এখনও পর্যন্ত তাঁকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ চলছে।"

