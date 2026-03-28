সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু কলকাতার পর্যটকের

সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু কলকাতার পর্যটকের
Published : March 28, 2026 at 7:46 PM IST
দার্জিলিং, 28 মার্চ: সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে ফের এক পর্যটকের মৃত্যু! এবার মৃত্যু হয়েছে কলকাতার এক পর্যটকের। পুলিশ ও জিটিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 24 মার্চ কলকাতার চৌরঙ্গী লেন, পার্ক স্ট্রিট এলাকার বাসিন্দা 39 বছর বয়সি ইমরান আলি দার্জিলিং ভ্রমণের উদ্দেশে রওনা হন।
25 মার্চ সকালে তিনি শিলিগুড়ি পৌঁছন এবং সেদিনই শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের মানেভঞ্জন যান ও সেখানে রাত কাটান। পরদিন 26 মার্চ তিনি টংলু পৌঁছন। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেখানেই থাকতে হয়। গতকাল 27 মার্চ তিনি সন্দাকফু যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন৷ কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে স্থানীয়দের পরামর্শে সেখানে না গিয়ে টংলুতেই অবস্থান করেন। সেই সময়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে।
শনিবার সকালে এক সঙ্গী তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে গেলে কোনও সাড়া দিচ্ছিলেন না কলকাতার ইমরান ৷ তাঁকে তখন দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানকার চিকিৎসক ইমরানকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর দেহ দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
এই বিষয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান বলেন, "যুবকের দেহ কলকাতায় পাঠানোর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দার্জিলিং সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ আনা হয়েছে। মানেভঞ্জনের ল্যান্ড রোভার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সহযোগিতা করেছে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।"
তবে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে জিটিএ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। সান্দাকফুর মতো উচ্চতায় যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যটকদের কেন শারীরিক পরীক্ষা বা বয়স বিবেচনা করা হচ্ছে না এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে পর্যটনমহলে। স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন পর্যটনমহল।
- এর আগে 2026 সালের নভেম্বর মাসে অনিন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় (72) নামে এক মহিলা পর্যটকের মৃত্যু হয়। তিনি কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা ছিলেন। একইভাবে সান্দাকফু যাওয়ার সময় তার মৃত্যু হয়। এর আগেও পর্যটকরা একাধিকবার সান্দাকফুতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছেন। এমনকী অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে।
- প্রসঙ্গত, গত বছরের 15 এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা রাজ নারায়ণ দে (55) নামে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছিল।
- তার আগে 26 মে 29 বছরের উত্তর দিনাজপুরের এক পর্যটকেরও একইভাবে মৃত্যু হয়েছিল।
- 2022 সালে অক্টোবর মাসে ইজরায়েলের এক পর্যটক মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফুতে ট্রেকিং করতে যান ৷ রাতে টেন্টে ঘুমানোর পর ঘুমের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।
- গত বছরেরই 21 নভেম্বর সান্দাকফুতে ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হয় কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা পর্যটকের আশিষ ভট্টাচার্য (58) নামে এক ব্যক্তির।
- 4 ডিসেম্বর সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু হয় অঙ্কিতা ঘোষ (28) নামে আরেক পর্যটকের। তিনি উত্তর 24 পরগনার দমদমের অশোকনগরের মুকুন্দ দাস রোডের বাসিন্দা ছিলেন।
- এরপর নতুন বছরের চলতি মাসের 6 জানুয়ারি মালবাজারের ওয়াসাবাড়িতে বেড়াতে মৃত্যু হয় আলাহিন শেখ নামে মুর্শিদাবাদের হরিহর থানার রমনামাঝপাড়ার বাসিন্দা।
- ওইদিনই দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু হয় আরও এক বাঙালি পর্যটকের। মৃতের নাম দীপাঞ্জন সাহা (58)। তিনি হুগলির ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দা ছিলেন। বারবার এই ধরনের পর্যটকের মৃত্যুর কারণে প্রশ্নের মুখে জিটিএ'র স্বাস্থ্যবিধি।
কিন্তু তারপরও সান্দাকফুতে কোনও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি। এছাড়াও কোনও পর্যটকদের সান্দাকফুর মতো উচ্চতায় যাওয়া উচিত বা কাদের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ সেই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও নির্দেশিকা ও নজরদারি নেই। ফলে মাঝেমধ্যেই এমন ঘটনা হচ্ছে।