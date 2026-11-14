ছটপুজোয় ডিজে বাজালেই বাজেয়াপ্ত হবে সাউন্ড সিস্টেম, কড়াবার্তা পর্যটন মন্ত্রীর

ছটপুজোয় ডিজে বাজালেই বাজেয়াপ্ত হবে সাউন্ড সিস্টেম, কড়াবার্তা পর্যটন মন্ত্রীর
Shankar Ghosh on DJ: শনিবার শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক প্রতিমা নিরঞ্জন ঘাটে ছটপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ।
Published : November 14, 2026 at 5:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 14 নভেম্বর: ছটপুজোয় পরিবেশ ও শব্দদূষণ রুখতে কোনোরকম আপস করবে না প্রশাসন । পুজোর নামে ডিজে বা উচ্চস্বরের সাউন্ড সিস্টেম বাজানো হলে, তা সরাসরি বাজেয়াপ্ত করা হবে । শনিবার শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক প্রতিমা নিরঞ্জন ঘাটে ছটপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসে এই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । এদিন তাঁর সঙ্গে ঘাট পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক, প্রশাসক আর বিমলা-সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা ।
কালীপুজোর সময় শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ে ওঠা নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে এদিন বেশ কঠোর মেজাজেই দেখা যায় মন্ত্রীকে । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, সরকারি নিয়ম মেনে শব্দবাজি ও ডিজে-র ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে । পুজো কমিটিগুলির কাছে তাঁর আবেদন, দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর মতো ছটপুজোও যেন শান্তিপূর্ণভাবে ও নিয়ম মেনে সম্পন্ন হয় ।
একই সঙ্গে, সম্প্রতি দূষণের মাত্রা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় চলা সমালোচনা ও বিরোধী শিবিরের কটাক্ষেরও জবাব দেন শঙ্কর ঘোষ । তাঁর দাবি, তিনি সবসময় সরকারি ওয়েবসাইটের তথ্যের ভিত্তিতেই কথা বলেন ৷ কোনও মনগড়া পরিসংখ্যান দেন না । অথচ সমাজের কিছু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি কোনও তথ্যসূত্র ছাড়াই সোশাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন । ভবিষ্যতে তথ্যপ্রমাণ সহকারে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি ওই মহলকে অনুরোধ জানান ।
অন্যদিকে, ছটব্রতীদের সুবিধার্থে প্রশাসনের পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির খতিয়ানও তুলে ধরেন পর্যটনমন্ত্রী । তিনি জানান, শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং এসজেডিএ যৌথভাবে ঘাটগুলির সংস্কার ও পরিষেবা দেওয়ার কাজ করছে । মানুষের বেশিরভাগ সমস্যাই ইতিমধ্যে মেটানো হয়েছে । আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সব দাবি শতভাগ পূরণ করা সম্ভব না হলেও, প্রশাসন সর্বোচ্চ স্তরের পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর । বর্তমানে প্রশাসনের তালিকায় 87টি ঘাটের তথ্য রয়েছে ৷ তবে বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে তিনি জানান ।
রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর এটিই প্রথম ছটপুজো । তাই দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর ধাঁচে এবার ছটপুজোরও একটি পূর্ণাঙ্গ ‘ডেটা শিট’ বা তথ্যভাণ্ডার তৈরির নির্দেশ তিনি কমিশনার ও প্রশাসককে দিয়েছেন । এবারের অভিজ্ঞতা ও ঘাটতিগুলি নথিবদ্ধ থাকলে আগামিদিনে পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে বলে মনে করেন মন্ত্রী । ছটপুজোর আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে শঙ্কর ঘোষ জানান, রবিবার (15 নভেম্বর) পর্যন্ত তিনি শহরে থাকবেন এবং বিভিন্ন ঘাটে গিয়ে পুণ্যার্থীদের সঙ্গে দেখা করবেন ।
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