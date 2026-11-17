'সবজান্তা' ইস্যুতে দ্বিতীয় পোস্ট শঙ্করের, কী বলছেন সহকর্মী মন্ত্রীরা
Shankar Ghosh Facebook Post: শঙ্কর ঘোষ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, মন্ত্রিত্বের একটা আলাদা গরিমা রয়েছে । তাই একজন মন্ত্রীর সাংবিধানিক বা আইনি পরিধির মধ্যেই থাকা উচিত ।
Published : November 17, 2026 at 11:56 AM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: মন্ত্রী হলেই সব বিষয়ে কথা বলার অধিকার বা পাণ্ডিত্য জন্মায় না ৷ পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের এই ফেসবুক পোস্ট ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছিল । সেই জল্পনার মাঝেই সোমবার রাতে ফের সোশাল মিডিয়ায় দ্বিতীয় একটি পোস্ট করে নিজের অবস্থানের ব্যাখ্যা দিলেন শঙ্কর ঘোষ । অন্যদিকে, পর্যটনমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে সংযম ও এক্তিয়ার বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং দিলীপ ঘোষ ।
ঘটনার সূত্রপাত গত শনিবার রাতে । ফেসবুকে শঙ্কর ঘোষ লিখেছিলেন, "মন্ত্রী হলেই যা খুশি বলার অধিকার জন্মায় না, জ্ঞানীও হয়ে যান না ।" তাঁর নিশানায় ঠিক কে, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয় । সোমবার আগের পোস্টের সরাসরি উল্লেখ না করেই বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন পর্যটনমন্ত্রী । পূর্বতন সরকারের আমলের প্রসঙ্গ টেনে তিনি লেখেন, "তৃণমূল আমলে আমরা বেশিরভাগ মন্ত্রীকেই সবজান্তা গামছাওয়ালার মতো কথা বলতে দেখতাম । আবার অনেক সাধারণ মানুষও এমনটাই ভাবেন যে একজন মন্ত্রী বোধহয় সব কিছুই জানেন !"
মন্ত্রিত্বের মর্যাদা রক্ষার উপর জোর দিয়ে শঙ্করের সংযোজন, "মন্ত্রিত্বের একটা আলাদা গরিমা রয়েছে । তাই একজন মন্ত্রীর সাংবিধানিক বা আইনের পরিধির মধ্যেই থাকা উচিত । এটাই আমার বিশ্বাস, উপলব্ধি এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ।"
পর্যটনমন্ত্রীর এই অবস্থানের পাশে দাঁড়িয়েছেন নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সহকর্মীর বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সোমবার তিনি বলেন, "ওঁর কথার সঙ্গে আমি একদম একমত । মন্ত্রী হয়ে গেলেই যে আমি সবজান্তা হয়ে গেলাম, তা একেবারেই নয় । নিজের দফতরের কাজই এখনও শিখছি । আমাদের দফতর অনেক বড় । সব বিষয়ে কথা বলার কোনও এক্তিয়ার আমাদের নেই, দলও সেই অনুমতি দেয়নি ।"
আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সব ঘটনায় মন্তব্য করার প্রবণতায় রাশ টানার পরামর্শ দিয়ে অগ্নিমিত্রা আরও বলেন, "ট্রাম্প বা পুতিন কী করলেন, ইজরায়েল বা বাংলাদেশে কী ঘটছে-সব বিষয়ে বলার দরকার নেই । এমনকী দেশের মধ্যেও সব ঘটনায় মন্তব্য করা ঠিক নয় । অনেক কিছু শেখার বাকি আছে, আর শেখার কোনও শেষ নেই ।"
অগ্নিমিত্রার পাশাপাশি শঙ্করের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষও । জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে দিলীপ বলেন, "সমাজের প্রত্যেক নাগরিকেরই একটা দায়িত্ব থাকে । তবে মন্ত্রীর দায়িত্বটা অনেক বেশি । কারণ, সাধারণ মানুষ মন্ত্রীদের দিকে তাকিয়ে থাকেন । সেখানে মন্ত্রী নিজেই যদি নিয়ম না মানেন, তবে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য ।"
শুধু মন্ত্রীদেরই নয়, প্রত্যেক নাগরিককেই নিজের সীমার মধ্যে থাকার বার্তা দিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী যোগ করেন, "এমন কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়, যা অন্যকে আঘাত করে বা রীতি-নীতি ও সংবিধানের পরম্পরার বাইরে যায় । প্রত্যেকেরই নিজস্ব দায়িত্ববোধ থাকা প্রয়োজন ।"