শিলিগুড়িতে অবৈধ নির্মাণ ও শহরের সুরক্ষায় জোর, কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি পর্যটনমন্ত্রীর

শিলিগুড়িতে অবৈধ নির্মাণ ও শহরের সুরক্ষায় জোর, কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি পর্যটনমন্ত্রীর
মন্ত্রী জানান, শিলিগুড়ি শহরে গত কয়েক বছরে মারাত্মকভাবে অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। আবাসনের অনুমোদন নিয়ে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে ৷
Published : July 30, 2026 at 11:41 AM IST
শিলিগুড়ি, 29 জুলাই: শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গজিয়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ, নকশা ছাড়াই দেদার গজিয়ে ওঠা বহুতল ভবন, যত্রতত্র হোর্ডিং লাগানো এবং যাত্রী নিরাপত্তার মতো প্রশাসনিক একাধিক অনিয়ম নিয়ে কড়া অবস্থান গ্রহণ করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং শহরের নাগরিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বেআইনি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও কঠোর আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেন।
এদিন মন্ত্রী জানান, শিলিগুড়ি শহরে গত কয়েক বছরে মারাত্মকভাবে অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। আবাসনের অনুমোদন নিয়ে কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার, গাড়ি রাখার জায়গা বেআইনিভাবে বিক্রি ও অপব্যবহার করা, এমনকী অনুমোদিত নকশা ছাড়াই বহুতল নির্মাণ করার বিপুল অভিযোগ সামনে এসেছে। চারতলা ভবনের অনুমোদন নিয়ে পাঁচতলা বানিয়ে ফেলা বা প্ল্যানে থাকা জমি ব্যবহারের নিয়ম না মেনে অবৈধ নির্মাণকাজ চালানোর মতো মারাত্মক জালিয়াতি ঘটেছে বলেও অভিযোগ মন্ত্রীর। তিনি জানান, নগরোন্নয়ন দফতর ও সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই সমস্ত বেআইনি কাজ বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছে বলেও জানান শঙ্কর ঘোষ।
শহরের নাগরিকদের সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "আবাসন কেনাবেচা বা দখলের ক্ষেত্রে বসবাসযোগ্যতার অক্যুপেন্সি সার্টিফিকেট দেখা বাধ্যতামূলক। এটি ছাড়া যেন কেউ কোনও ফ্ল্যাট বা ভবন কেনাবেচা না করেন।" মন্ত্রী আরও স্পষ্ট করেন যে, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নেতা, আধিকারিক বা প্রমোটার—যারাই অভিযুক্ত প্রমাণিত হবেন, আইন অনুযায়ী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তবে অভিযুক্তকে তার আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেওয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, "রাজনৈতিক রং দেখে দুর্নীতির বিচার হবে না এবং কেউ নতুন করে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে অতীত ইতিহাস মুছতে পারবে না।" প্রমোটার বা অন্য কারো বিরুদ্ধে প্রতারণার নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে নাগরিকদের সরাসরি থানায় এফআইআর দায়ের করার পরামর্শ দেন তিনি।
বহুতল নির্মাণের পাশাপাশি শহরজুড়ে বেআইনি জবরদখল, ফুটপাত ও রাস্তার পাশে যত্রতত্র অনুমোদনহীন হোর্ডিং বসানো এবং বর্জ্য ফেলার প্রবণতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন শঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেন, "নিয়মবহির্ভূতভাবে হোর্ডিং বসানোর ফলে পুরনিগমের বিপুল রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা শহরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে ব্যবহার হতে পারত। শহরের সৌন্দর্য ও সুরক্ষা বজায় রাখতে এবং মেডিক্যাল ও ইলেকট্রিক বর্জ্য অন্য এলাকা থেকে এনে যত্রতত্র ফেলা বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"
শহরের সার্বিক নিরাপত্তার পাশাপাশি পর্যটন ব্যবস্থার প্রসারেও গুরুত্বা আরোপ করেন পর্যটনমন্ত্রী। শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে চলাচলকারী দূরপাল্লার বিলাসবহুল ভলভো বাসগুলিতে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় তিনি তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বাস মালিকদের থেকে বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি দ্রুত উত্তরবঙ্গের আইজি-র নজরে আনেন। দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুলিশ প্রশাসন কালিয়াগঞ্জ থেকে এই ঘটনায় যুক্ত সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে পুলিশি সহায়তা কেন্দ্রের প্রশংসা করে তিনি জানান, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও সম্মান পেলে পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম।
শহরের সুরক্ষা এবং পর্যটন শিল্পের সুরক্ষায় শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটের বাসগুলিতে পাথর ছোঁড়ার ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখার কথা জানান মন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, "আমাদের শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটের যে ভলভো বাসগুলি চলে, সেই ভলভো বাসগুলির উপরে পাথর, ঢিল ছোঁড়া হয়। বাস মালিকরা জানালে আমি দ্রুত উত্তরবঙ্গের আইজিকে অবগত করেছি।" এরপরই কালিয়াগঞ্জ থানা পুলিশ দ্রুত তৎপরতার সাথে অভিযান চালিয়ে সাতজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পুলিশের কাজের প্রশংসা করে তিনি জানান, সাধারণ মানুষ আস্থা ও সম্মান দিলে পুলিশ বাহিনী যেকোনও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত দক্ষতা দেখায়। পর্যটন বিকাশে পুলিশি সহায়তা কেন্দ্র ও বাস চলাচলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা বড় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।
নাগরিকদের সুবিধার্থে ও সরাসরি অভিযোগ জানানোর জন্য রাজ্য সরকারের কয়েকটি নির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বরের কথা জানান মন্ত্রী। যেকোনও ধরণের কাটমানির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে 155334, বেআইনি শুল্ক আদায়ের বিরুদ্ধে 155337, বেআইনি মদ ও মাদক কারবারের বিরুদ্ধে 155339 এবং বেআইনি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে 155335 নম্বরে অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য সাধারণ মানুষকে অনুরোধ জানান তিনি। একইসঙ্গে, সাধারণ নাগরিকদের নিজের বিধানসভা এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য এবং রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য জানতে সরাসরি তার বিধানসভা সেবা কেন্দ্রে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ।