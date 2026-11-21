'ডেস্টিনেশন ইস্ট 2027'-এ সিকিমকে বাংলার অংশীদার হওয়ার আমন্ত্রণ পর্যটন মন্ত্রীর
Tourism from Gangtok: পর্যটকদের কাছে রাজ্যের সীমানা কোনও বাধা হওয়া উচিত নয় । বরং, একাধিক রাজ্যের আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রকে একই সার্কিটে যুক্ত করার আহ্বান ।
Published : November 21, 2026 at 7:07 PM IST
গ্যাংটক, 21 নভেম্বর: পাহাড় থেকে সমুদ্র, দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন- পূর্ব হিমালয়ের পর্যটন মানচিত্রকে আরও বিস্তৃত করতে এবার আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর জোর দিল পশ্চিমবঙ্গ । পর্যটনে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার বদলে যৌথ উদ্যোগে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন রাজ্যের পর্যটন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ।
শনিবার গ্যাংটকে প্রথম 'সিকিম ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সিকিমকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যৌথ পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি । একই সঙ্গে আগামী 12 ও 13 জানুয়ারি 2027 কলকাতায় আয়োজিত 'ডেস্টিনেশন ইস্ট 2027'-এ অংশীদার রাজ্য হিসেবে সিকিমকে আমন্ত্রণ জানান মন্ত্রী ।
গ্যাংটকের রিজ পার্কে আয়োজিত এই পর্যটন মেলায় সিকিমের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অরুণাচল প্রদেশ এবং প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও ভুটানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন । উপস্থিত ছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং, পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী শেরিং থেনডুপ ভুটিয়া, উপদেষ্টা সুদেশ কুমার সুব্বা এবং ভুটান সরকারের প্রতিনিধিরা । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শঙ্কর ঘোষ ।
নিজের বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন শঙ্কর । তিস্তা উপত্যকা থেকে পূর্ব হিমালয়ের অভিন্ন ঐতিহ্য, দুই রাজ্যের মধ্যে পর্যটনের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি । তাঁর বক্তব্য, পর্যটকদের কাছে রাজ্যের সীমানা কোনও বাধা হওয়া উচিত নয় । বরং একাধিক রাজ্যের আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রকে একই সার্কিটে যুক্ত করতে পারলে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে গোটা পূর্ব হিমালয় নতুনভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ।
সিকিমের পর্যটকদের পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজ্যের পর্যটন বৈচিত্র্যের বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন মন্ত্রী । পাহাড়ের পাশাপাশি সমুদ্র, জঙ্গল, ঐতিহ্য, ধর্মীয় স্থান এবং নদীকেন্দ্রিক পর্যটনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তিনি । দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর ও বকখালির সমুদ্রসৈকত থেকে শুরু করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য, সবকিছুকেই পর্যটনের আকর্ষণ হিসেবে তুলে ধরেন শঙ্কর । পাশাপাশি পুরুলিয়া ও জঙ্গলমহলের লাল মাটির ভূপ্রকৃতি এবং ছৌ নাচের ঐতিহ্যের কথাও উল্লেখ করেন ।
ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পর্যটনের ক্ষেত্রেও বাংলার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন তিনি । দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, তারাপীঠ ও গঙ্গাসাগরের পাশাপাশি রাজ্যের 9টি সতীপীঠ এবং 108টি ধর্মীয় পর্যটন সার্কিটের কথা জানান । দার্জিলিংয়ের ঘুম, কালিম্পং ও মিরিকের বৌদ্ধ ঐতিহ্যকেও পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হিসেবে তুলে ধরেন । এছাড়া গঙ্গাবক্ষে বিলাসবহুল রিভার ক্রুজ, 'লিটল ইউরোপ অন দ্য গ্যাঞ্জেস' পর্যটন ভাবনা, রাজবাড়ি বাওয়ালি ও বাড়ি কোঠির মতো ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদ এবং রাজ্যের হোমস্টে ব্যবস্থার কথাও বলেন তিনি । তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 5 হাজার 322টি নথিভুক্ত হোমস্টে রয়েছে ।
দুই রাজ্যের পর্যটন সংযোগ আরও মসৃণ করতে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়টিও উঠে আসে মন্ত্রীর বক্তব্যে । 2026 সালের জুলাইয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক এবং আন্তঃরাজ্য পরিবহণ চুক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তিনি । ওই চুক্তির ফলে পারমিটের সংখ্যা বাড়িয়ে 6 হাজার করা হয়েছে বলে জানান শঙ্কর । শিলিগুড়ি থেকে ফিরতি যাত্রী তোলার অনুমতি এবং রংপো-মেল্লি রুটে কাউন্টার সিগনেচার সংক্রান্ত জটিলতা দূর হওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি । এর ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে পর্যটক ও যানবাহন চলাচল আরও সহজ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী ।
এই পরিবহণ পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে দার্জিলিং, কালিম্পং, গ্যাংটক, পেলিং এবং ওল্ড সিল্ক রুটকে একসঙ্গে যুক্ত করে পর্যটন সার্কিট তৈরির প্রস্তাব দেন তিনি । সেই সার্কিটের সঙ্গে নেপাল ও ভুটানকেও যুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করেন শঙ্কর । তাঁর মতে, এভাবে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পর্যটনকে এক ছাতার তলায় আনতে পারলে স্থানীয় অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে ।
পর্যটনকে রাজ্যের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরে শঙ্কর ঘোষ জানান, পশ্চিমবঙ্গের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় 11 শতাংশ আসে পর্যটন ক্ষেত্র থেকে । সিকিমের অর্থনীতিতেও পর্যটনের অবদান জাতীয় গড়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বলে উল্লেখ করেন তিনি । দুই রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা বাড়লে হোটেল, হোমস্টে, পরিবহণ, স্থানীয় হস্তশিল্প এবং পর্যটন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে তাঁর বক্তব্য ।
এ দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল 'ডেস্টিনেশন ইস্ট 2027'-এ সিকিমকে অংশীদার রাজ্য হিসেবে আমন্ত্রণ । আগামী 12 ও 13 জানুয়ারি কলকাতায় আয়োজিত হবে সিআইআই-এর সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই পর্যটন সম্মেলনের একাদশ সংস্করণ । 'সংযোগ স্থাপন, সীমান্ত উন্মোচন ও বিশ্বব্যাপী সুযোগ সৃষ্টি', এই ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 50টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ট্যুর অপারেটর এবং বহু বিদেশি পর্যটন ক্রেতার অংশগ্রহণের কথা রয়েছে । সিকিম সরকার, পর্যটন ব্যবসায়ী, ট্যুর অপারেটর এবং হসপিটালিটি ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী ।
পাশাপাশি বিদেশি পর্যটক আগমনের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি । তাঁর দাবি, 40 লক্ষ বিদেশি পর্যটক আগমনের রেকর্ড নিয়ে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা । আগামী 2027 সালের মার্চে বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল চালু হওয়ার কথা । সেই পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে উত্তরবঙ্গ, সিকিম এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটনকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের ।
সব মিলিয়ে, গ্যাংটকের পর্যটন মঞ্চ থেকে শঙ্কর ঘোষের বার্তা স্পষ্ট, পূর্ব হিমালয়ের পর্যটনকে আলাদা আলাদা রাজ্যের গণ্ডিতে আটকে না রেখে যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য । সেই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সহযোগিতা আগামী দিনে কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই নজর পর্যটন মহলের ।