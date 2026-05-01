কাঁকসায় থমকে পর্যটন ! ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধনের পর মুখ থুবড়ে আদিবাসীদের ডে-সেন্টার

কাঁকসায় থমকে পর্যটন ! ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধনের পর মুখ থুবড়ে আদিবাসীদের ডে-সেন্টার
জঙ্গল, নদী আর ঐতিহ্য আজও রয়েছে, কিন্তু পর্যটনের আলো পৌঁছয়নি ! ফলে সেই অন্ধকারেই দিন কাটাচ্ছেন এলাকার বহু আদিবাসী পরিবার ।
Published : May 1, 2026 at 4:56 PM IST
দুর্গাপুর, 1 মে: ঘন জঙ্গল, পাশ দিয়ে বয়ে চলা অজয় নদ, টেরাকোটার ঐতিহ্য আর ঐতিহাসিক দেউল ! সব মিলিয়ে এক সময় বড় স্বপ্ন দেখা হয়েছিল কাঁকসার গড় জঙ্গলের গৌরাঙ্গপুরকে ঘিরে । লক্ষ্য ছিল, পর্যটনের মানচিত্রে জায়গা করে দেওয়া, আর সেই সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসীদের স্বনির্ভর করে তোলা । কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সেই স্বপ্ন এখন কার্যত ধুলোয় মিশে গেছে ।
2020 সালে তৎকালীন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল এই প্রকল্প । গৌরাঙ্গপুরে ইছাই ঘোষের টেরাকোটার কাজ করা প্রাচীন দেউল, অজয় নদের পাড়, আর জঙ্গলের ভিতরে শ্যাম-রূপার মন্দির, সব মিলিয়ে এক অনন্য পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয় । সেই ভাবনাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল একটি ডে-সেন্টার ।
উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় আদিবাসী মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া । স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের দিয়ে শালপাতার থালা-বাটি তৈরি, হাতের কাজের নানা সামগ্রী উৎপাদন ৷ সব মিলিয়ে শুরু হয়েছিল জীবিকার নতুন রাস্তা । বহু মহিলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এই উদ্যোগে ।
কিন্তু করোনা পরিস্থিতি সব হিসেব ওলটপালট করে দেয় । পর্যটক আসা বন্ধ হয়ে যায়, বিক্রি থমকে দাঁড়ায় । ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় ডে-সেন্টারের কাজ । তারপর কেটে গিয়েছে তিন বছর, কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি ।
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য লক্ষ্মী হাঁসদার কথায়, "শুরুতে কাজ ভালোই চলছিল । আমরা নানা জিনিস তৈরি করতাম । কিন্তু কিনতে কেউ আসত না । ধীরে ধীরে সব বন্ধ হয়ে যায় । এখন সংসার চালাতে অন্য কাজ করতে হচ্ছে ।"
স্থানীয়দের দাবি, পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার মতো পরিকাঠামোই তৈরি হয়নি । এলাকার রাস্তার বেহাল দশা, পর্যাপ্ত পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব, সব মিলিয়ে পর্যটকদের আগ্রহও কমে যায় । ফলে ক্যান্টিন, ডে-সেন্টার, এমনকি সংরক্ষিত জঙ্গলে হরিণ-ময়ূর দেখার ব্যবস্থাও সেভাবে কাজে লাগেনি ।
যদিও রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এক বছর আগে এলাকা পরিদর্শনে এসে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে এবং আদিবাসীদের জীবিকা রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে । কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, আশ্বাস মিললেও বাস্তবে তার প্রতিফলন এখনও চোখে পড়েনি ।
সব মিলিয়ে, এক সময়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প এখন কার্যত মুখ থুবড়ে । জঙ্গল, নদী আর ঐতিহ্য আজও রয়েছে, কিন্তু পর্যটনের আলো পৌঁছয়নি সেখানে । আর সেই অন্ধকারেই দিন কাটাচ্ছেন এলাকার বহু আদিবাসী পরিবার ।
