রাজ্যে প্রথমবার, পর্যটনকে সামনে রেখে শিল্প সম্মেলন 27 সেপ্টেম্বর
Bengal Tourism Summit: পর্যটনকে ভিত্তি করে লগ্নি টানতে চায় বিজেপি সরকার ৷ তাই সরকারি উদ্যোগে শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে ৷
Published : September 25, 2026 at 5:37 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে পালাবদলের পর পর্যটন শিল্পে জোয়ার আনতে মরিয়া নতুন সরকার। উত্তর থেকে দক্ষিণ-গোটা রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বড়সড় বিনিয়োগ টানার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য। শুক্রবার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরলেন পর্যটন মন্ত্রী ড. শংকর ঘোষ ৷
বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর্যটন ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে ৷ সেই লক্ষ্যেই আগামী 27 সেপ্টেম্বর, বিশ্ব পর্যটন দিবসে তাজ বেঙ্গলের ক্রিস্টাল রুমে হতে চলেছে লগ্নিকারীদের সম্মেলন ৷ রাজ্য এবং বাইরের বিনিয়োগকারীরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন ৷ পর্যটন দফতরের এই উদ্যোগ রাজ্যে প্রথম বলে জানান মন্ত্রী । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পর্যটনকে সামনে রেখে বিনিয়োগকারীদের সম্মেলন এ ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি ৷"
নতুন সরকারের পর্যটন ভাবনা ঠিক কেমন ? মন্ত্রী শংকর জানান, সম্ভাবনাকে বিনিয়োগে এবং বিনিয়োগকে কর্মসংস্থানে বদলে দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য ৷ তাঁর কথায়, "আমরা পর্যটন দফতরের কতগুলি ভিশন সামনে নিয়ে আসি এবং আমরা দুটো কথা বলেছিলাম ৷ একটা হচ্ছে আমাদের পোটেনশিয়াল টু পারফরম্যান্স এবং পার্টনারশিপ ইন প্রোগ্রেস ৷"
বর্তমানে পর্যটনের রূপ বদলাচ্ছে ৷ প্রযুক্তির উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে রাজ্য ৷ মন্ত্রী বলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নতুন প্রযুক্তি পর্যটকের গন্তব্য নির্বাচন ভ্রমণ পরিকল্পনা অনেকটা ঠিক করে দিচ্ছে ৷ তাই পর্যটনকে প্রযুক্তি নির্ভর করার চেষ্টা করেছি ৷"
বিনিয়োগ টানার পাশাপাশি উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের একাধিক কাজ শুরু হয়েছে ৷ দীর্ঘ খরা কাটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বদেশ দর্শন' প্রকল্পে মিরিক লেক উন্নয়নের জন্য 57 কোটি টাকার অনুমোদন পেয়েছে রাজ্য ৷ দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও মিরিকের পাশাপাশি সুন্দরবনকে নিয়ে 'ওয়ান স্টেট ওয়ান গ্লোবাল ডেস্টিনেশন' প্রকল্পের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে ৷
নদী পর্যটনেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ একশো জন যাত্রী বহনকারী হাইব্রিড বৈদ্যুতিক ফেরি নামানোর জন্য ইতিমধ্যে জিআরএসই-র সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ৷ পর্যটকদের সুবিধার্থে কলকাতা, ব্যারাকপুর থেকে শুরু করে হুগলি ও নদিয়ায় নতুন জেটি তৈরি হচ্ছে ৷ এছাড়া '12 মাসে 12 পার্বণ' প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার উৎসব ও মেলাগুলিকে সরাসরি পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করার বড় পদক্ষেপ করেছে সরকার ৷
সব মিলিয়ে, নিছক রাজস্ব আদায় নয়, বড়সড় কর্মসংস্থানের আশায় রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাইছে বর্তমান সরকার ৷ আগামী দিনের বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই নতুন পর্যটন নীতির বাস্তবায়ন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা ৷