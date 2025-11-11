ETV Bharat / state

টোটো রেজিষ্ট্রেশনে 15 হাজার টাকা ! পরিবহণ দফতরের বিরুদ্ধেই ক্ষুব্ধ তৃণমূলের কর্মী-সংগঠন

সরকারি নির্দেশে টোটো রেজিস্ট্রেশন করতে খরচ মাত্র 1000 টাকা। কিন্তু, আসানসোলের এর জন্য নাকি 15 হাজার থেকে 18 হাজার টাকা দাবি করছে টোটো শোরুমগুলি।

TOTO registration Fee Controversy
আসানসোলে টোটো রেজিষ্ট্রেশনে 15 হাজার টাকা করে দাবি করার অভিযোগ উঠেছে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 5:50 PM IST

আসানসোল, 11 নভেম্বর: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন এই রাজ্যে টোটো চালাতে গেলে নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। নির্দিষ্ট রুটেই টোটো চলাচল করতে হবে। মূলত, টোটোর উপর রাশ টানতেই এমন ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী 30 নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত টোটোর রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে, এমনটাই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

টোটো রেজিস্ট্রেশন করতে খরচ মাত্র এক হাজার টাকা। কিন্তু, আসানসোলের ক্ষেত্রে টোটোর রেজিস্ট্রেশন করতে নাকি 15 হাজার থেকে 18 হাজার টাকা দাবি করছে টোটো শোরুমগুলি। এমনই অভিযোগে রাস্তায় নামল তৃণমূলের মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। তাদের দাবি রাজ্য পরিবহণ দফতরের আসানসোলের আরটিও'র মদতেই এমন কাজ চলছে এবং এই কাজের ফলে রাজ্য সরকারি কালিমালিপ্ত হচ্ছে।

আগামী 30 নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত টোটো ও ইরিক্সকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই সময়কাল পেরোনোর আগেই আসানসোলে শুরু হয়েছে ধরপাকড়। এখনও পর্যন্ত প্রায় দেড়শ'র বেশী টোটোকে আটক করা হয়েছে রেজিস্ট্রেশন না করানোর জন্য। আর তারই প্রতিবাদে আসানসোল রবীন্দ্রভবনের সামনে টোটো দাঁড়িয়ে টোটো চালকরা বিক্ষোভ সামিল হল। কয়েকশো টোটো দাঁড় করিয়ে এই বিক্ষোভ চলে। টোটো চালকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তৃণমূলের মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

তৃণমূল মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি রাজু আলুওয়ালিয়া জানিয়েছেন, "আসানসোলের আরটিও ঠিক কাজ করছেন না। যখন 30 নভেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করার সময় রয়েছে, তখন তার আগেই কেন টোটো গুলিকে আটক করা হচ্ছে। এছাড়া কোথায় রেজিস্ট্রেশন হবে তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। আরটিও দফতরে গেলে বলা হচ্ছে শোরুমে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে। শোরুমে গেলে শোরুমওয়ালারা কারও কাছে 10 হাজার, কারও কাছে 15 হাজার, আবার কারও কাছে 18 হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করছে। অথচ, সরকার নির্দিষ্ট টাকা বেঁধে দিয়েছে যে, এক হাজার টাকার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। এক্ষেত্রে সরকারকেই কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে।"

রাজ্য পরিবহণের আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তৃণমূল নেতা এমন কথা বলায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আসানসোলজুড়ে। টোটো চালকরাও জানিয়েছেন, তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এক টোটো চালক গৌতম দাস বলেন, "জেলা শাসকের দফতরে গেলে বলা হচ্ছে যে পৌরনিগম থেকে করা হবে রেজিস্ট্রেশন, পৌরনিগমে গেলে বলা হচ্ছে আরটিও অফিস থেকে হবে রেজিস্ট্রেশন। আবার আরটিও অফিসে গেলে বলা হচ্ছে শোরুম থেকে হবে। আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ছি। এই অবস্থায় আমরা নিজেরাও চাইছি টোটোগুলিকে রেজিস্ট্রেশন করতে। কিন্তু, এইভাবে অরাজকতা চললে কী করে হয়?"

টোটোর ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক হচ্ছে নম্বর প্লেট-রেজিস্ট্রেশন, ঘোষণা পরিবহণ মন্ত্রীর

