খরচ 20 কোটি, শহরে নিরিবিলিতে সময় কাটানোর নয়া ঠিকানা হচ্ছে এই হিন্দু কবরস্থান

খরচ 20 কোটি, শহরে নিরিবিলিতে সময় কাটানোর নয়া ঠিকানা হচ্ছে এই হিন্দু কবরস্থান
সংস্কারের পর নয়া রূপ পাবে 50 বিঘার এই কবরস্থান । 20 কোটি টাকায় হচ্ছে এই কর্মকাণ্ড । দায়িত্বে রয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ।
Published : November 25, 2025 at 5:54 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: শুধু সমাধিস্থ করার কাজেই নয়, শহর কলকাতার কোলাহলের মাঝেই কিছু সময় নিরিবিলিতে কাটানোর অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠতে চলেছে তপসিয়ার হিন্দু কবরস্থান । কারণ খুব শীঘ্র ভোল বদলাতে চলেছে এই কবরস্থানের । জঞ্জাল-জঙ্গল আগাছা মুক্ত হয়ে নতুন রূপ পেতে চলেছে এই বিরাট কবরস্থান । বসার জায়গা থেকে হাঁটার রাস্তা বাগান, জলাশয়, শৌচালয় থেকে মোহময়ী আলো, কী থাকবে না সেখানে ৷ এই কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে রয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ।
কবরস্থানের বর্তমান চিত্র
বাইপাসের কাছেই বিরাট জমি, যার অধিকাংশ জায়গায় জঙ্গল । ফলে সিকিভাগ অংশেই হয় কবরস্থান করার কাজ । সেটি হল তপসিয়া হিন্দু কবরস্থান । এখন মাসে কম বেশি 150টি কবর হয় এখানে । বছরে 1800টি আনুমানিক । ডোম থেকে পুরকর্মীদের থাকতে হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীর্ণ ঘরে । কবরস্থান জুড়ে নেই পর্যাপ্ত আলো । পাঁচিল নিচু । ফলে সারমেয়দের উৎপাত লেগেই থাকে ।
কবরস্থান ভবিষ্যতে যা হবে
এবার এই ছবি এক্কেবারে বদলাতে চলেছে । একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে 20 কোটি খরচে আমূল সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন হতে চলেছে তপসিয়া হিন্দু কবরস্থানের । বলা চলে, শহরের বুকে শান্তিতে মনোরম পরিবেশে সময় কাটানোর অন্যতম ডেস্টিনেশন হতে চলেছে এই হিন্দু কবরস্থান ।
কী কী সংস্কার কাজ হবে ?
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই জঙ্গল-আগাছা সাফ করে নিচু জমি সমান করা হয়েছে । 4 কোটি টাকা খরচ হয়েছে সেই কাজে । গোটা কবরস্থানের সীমানায় 9 ফুট উঁচু পাঁচিল দেওয়া হয়েছে । পশু থেকে মানুষ, যাতে অযাচিতভাবে কেউ প্রবেশ না করে । এখন এখানে বছরে 1800 কম-বেশি কবর দেওয়া যায় ৷ সেটা পরবর্তী সময়ে বাড়িয়ে ব্যবস্থা করা হচ্ছে বছরে যাতে 5500 কবর দেওয়া যায় । গোটা চত্বরে হবে সুন্দর বাগান । সাজবে নানা ফল ও ফুল গাছে । পরিচর্যার জন্য থাকবেন মালি । সকাল কিংবা সন্ধ্যায় শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হাঁটাচলা করার পাথওয়ে তৈরি হবে । বিভিন্ন জায়গায় থাকছে বসার সুন্দর ব্যবস্থা ।
বসছে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর আলোকস্তম্ভ । দুটো জলাশয় তৈরি হবে । পানীয় জল, আধুনিক শৌচালয় ব্যবস্থা থাকবে । মৃতের পরিবার পরিজনের অপেক্ষার জন্য বসার জায়গা, ডোম বা পুরকর্মীদের থাকার জন্য আধুনিক ঘর । নতুন পুরনিগমের অফিস, সবটাই হবে । আর একটি গেট নতুন তৈরি হচ্ছে । কবরস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক নিরাপত্তারক্ষী থাকবেন ।
আর এই পরিকাঠামো তৈরি হলে মোহরকুঞ্জ বা অন্য কোনও উদ্যানের থেকে বেশি সুন্দর হবে তপসিয়া হিন্দু কবরস্থান । ব্যস্ততার মাঝে কোলাহলের মাঝে চাইলেই এখানে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে যেতে পারবেন শহরবাসী । বিপুল কর্মকাণ্ডের কাজ ইতিমধ্যেই কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রনিতা সেনগুপ্ত-সহ অন্যান্যরা পরিদর্শন করেছেন ।
কবে শেষ হবে কাজ ?
দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেরণা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার পবন টিবরেওয়াল বলেন, "একটি সুন্দর কবরস্থানের পরিকাঠামো গড়ে তুলছি । সেখানে যেমন কবর দেওয়ার সংখ্যা বাড়ছে, তেমন এটি সাধারণ নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুন্দর সময় কাটানোর জায়গা হয়ে উঠবে । আশা করছি আগামী কয়েক মাসে দ্বিতীয় দফায় কবরস্থানের পরিকাঠামোর কাজ শেষ হবে । আগামী বছরেই শহরের এই পুরনো জীর্ণ কবরস্থানের নতুন রূপ দেওয়ার কাজ শেষ হবে ।"