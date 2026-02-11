ETV Bharat / state

ক’দফায় ভোট? 'আইনের শাসন' খতিয়ে দেখতে বাংলায় আসছে কমিশনের শীর্ষকর্তারা

আগামী 1 ও 2 মার্চ রাজ্যে আসছেন নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 11, 2026

কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: ফেব্রুয়ারির শেষেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, আর তার পর পরেই বাংলায় বিধানসভা ভোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে, এমনই জোরালো ইঙ্গিত মিলছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে। কমিশনের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি এবং শীর্ষ কর্তাদের আসন্ন রাজ্য সফর ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও জল্পনা তুঙ্গে।

সব কিছু ঠিক থাকলে 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরই 1 ও 2 মার্চ রাজ্যে আসছেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ কমিশনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলায় আসার কথা কমিশনের ফুলবেঞ্চেরও। পর্যবেক্ষকদের মতে, ফুলবেঞ্চের সফরের মধ্যেই বা তার পরেই ভোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে৷

বাংলার ভোট মানেই চিরাচরিত রাজনৈতিক উত্তাপ। অতীতে একাধিক নির্বাচনে হিংসা, বোমাবাজি, গুলির অভিযোগ উঠেছে। ফলে এবার কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিংসামুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করা। সূত্রের খবর, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ফুলবেঞ্চের সদস্যরা রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। শুধু নবান্নেই নয়, জেলার নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ সুপার এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও পৃথক বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে। সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিতকরণ এবং নজরদারি জোরদারের বিষয়েও আলোচনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে কিছু এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হতে পারে, এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না-কমিশন পর্যবেক্ষকেরা। অভিযোগ-আপত্তি নিষ্পত্তির পর প্রকাশিত তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। সেই কারণেই তালিকা প্রকাশের পরদিনই কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের রাজ্য সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, এই সফর রাজ্য প্রশাসনের উপরও বাড়তি চাপ তৈরি করবে, যাতে ভোট প্রক্রিয়া ঘিরে কোনও গাফিলতি না-থাকে।

আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রাপ্যতা বিবেচনায় রেখে দুই বা তিন দফায় ভোট করানোর প্রাথমিক ভাবনা রয়েছে কমিশনের। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে দফা কমানোও হতে পারে, আবার অশান্তির আশঙ্কা বাড়লে দফা বাড়ানোর পথেও হাঁটতে পারে কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলিও ইতিমধ্যে ঘর গোছাতে শুরু করেছে। প্রার্থী বাছাই থেকে বুথস্তরের প্রস্তুতি, সব ক্ষেত্রেই গতি বাড়ছে।

সব মিলিয়ে, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। কমিশনের ফুলবেঞ্চের সফর ও তার পরবর্তী ঘোষণা ঘিরে, তাই এখন রাজ্য রাজনীতিতে অপেক্ষার প্রহর। সব মিলিয়ে মার্চেই ভোটের দামামা বেজে ওঠার সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

