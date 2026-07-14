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বুধে তৃণমূলের ঋতব্রত শিবিরের প্রথম জেলাস্তরের বৈঠক, স্থান নিয়ে ধোঁয়াশা

বৈঠক হবে কোথায় ? জেলায় তৃণমূলের কোনও দফতর নেই ৷ তাই এখন স্থান ঠিক করতে ঘাম ছুটছে প্রাক্তন আইপিএস কর্তা ও বিধায়ক প্রসূনের ৷

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বুধে তৃণমূলের ঋতব্রত শিবিরের প্রথম জেলাস্তরের বৈঠক (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 5:22 PM IST

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মালদা, 14 জুুলাই : রাজ্য ও জাতীয় কমিটি তৈরি করে ফেলেছে তৃণমূলের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ৷ বেশকিছু জেলার সভাপতি নির্বাচনও সমাপ্ত ৷ এবার শুরু হচ্ছে জেলা কমিটি গঠনের কাজ ৷ তার আগে সবকিছু গুছিয়ে নিতে বৈঠক করবেন এই শিবিরের প্রধান মুখপাত্র তথা মালদা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

মালদা জেলায় নতুন করে সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্য নিয়েই আগামী বুধবার বৈঠক ৷ কিন্তু গোল বেধেছে অন্য জায়গায় ৷ বৈঠক হবে কোথায় ? জেলায় তৃণমূলের কোনও দফতর নেই ৷ এখন স্থান ঠিক করতে ঘাম ছুটছে প্রাক্তন আইপিএস কর্তার ৷

প্রসূন বলেন, ”আগামিকাল বৈঠকের দিন চূড়ান্ত ৷ কিন্তু কোথায় হবে এখনও ঠিক হয়নি ৷ আলোচনা চলছে ৷ ঠিক হলে জানিয়ে দেওয়া হবে ৷” জানা গিয়েছে, বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন, রতুয়ার সমর মুখোপাধ্যায় ও মোথাবাড়ির নজরুল ইসলাম ৷ তবে, মালতিপুরের আবদুর রহিম বক্সি এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক মতিবুর রহমান এখনও পর্যন্ত কালীঘাট শিবিরেই রয়েছেন ৷ আগামিকাল তাঁদের কেউ ঋতব্রতর শিবিরে যোগ দেন কিনা, সেটাই এখন জেলার রাজনীতির চর্চার বিষয় ৷

যদিও সম্প্রতি প্রসূন যে ভাষায় রহিম বক্সি সমালোচনা করেছেন, তাতে এই মুহূর্তে ঘাসফুলের প্রাক্তন জেলা সভাপতির শিবির বদল করা সম্ভব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ নির্বাচনে ধরাশায়ী হওয়ার পর জেলা তৃণমূলের অনেক নেতাই অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছেন ৷ রহিম বক্সি ফোন ধরছেন না ৷ মতিবুর বলেছেন, “দিদিকে দেখে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম ৷ দলের এই সঙ্কটের সময়ও তাঁর পাশে রয়েছি৷”

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী কিংবা চাঁচলের প্রাক্তন বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষের মতো তৃণমূল নেতাদের অবস্থান কী হবে, সেটা আগামীকালের বৈঠকের পর অনেকটা পরিষ্কার হবে বলে বিশ্লেষকদের অনুমান ৷ তাঁদের মতে, এই মুহূর্তে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের বেশিরভাগই নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন ৷ তাঁরা তৃণমূলের কোনও শিবিরে থাকবেন, নাকি অন্য দলে যোগদান করবেন তা নিয়ে এখনও হিসেব কষে চলেছেন ৷

সম্প্রতি গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের তৃণমূল প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, আরও অনেক তৃণমূল নেতা-নেত্রী কংগ্রেসের পথে পা বাড়িয়ে রয়েছেন ৷ যদিও তৃণমূলের জেলাস্তরের কোনও নেতা-নেত্রী কংগ্রেসে যোগ দেননি ৷ এরই মধ্যে ঘাসফুলের তিন রাজ্যসভা সাংসদের বিজেপিতে যোগদান তৃণমূলের অনেক নেতাকেই নতুন করে আশার আলো দেখিয়েছে ৷ তাঁরা ভাবছেন, বিজেপি হয়তো তাঁদের জন্যও দরজা খুলে দিতে পারে ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁরা এখন জল মেপে চলেছেন৷
সাবিনা বলছেন, “আমাদের এখন কোনও শিবিরের সদস্য বলবেন না ৷ আমরাই আসল তৃণমূল ৷ এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য, জেলা ও ব্লকস্তরের কমিটি গঠন করা ৷ আগামিকালের বৈঠকে সেসব নিয়েই আলোচনা হবে ৷ তবে, জায়গা এখনও ঠিক হয়নি ৷ খোঁজ চলছে ৷

শোনা যাচ্ছে, বুধবারের বৈঠকে তৃণমূলের আরও কয়েকজন নেতা-নেত্রী ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিতে পারেন ৷ বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি খোলসা করে কিছু জানাতে রাজি হননি ৷ শুধু বলেন, “আমি আজ মালদায় পৌঁছেছি ৷ এখন মহানন্দটোলার বাড়িতে রয়েছি ৷ বৈঠকের পর যা বলার বলব ৷”

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MALDA TMC FACTIONALISM
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