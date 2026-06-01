দার্জিলিংগামী রোহিণী রোড থেকে অবশেষে উঠল টোল ট্যাক্স, স্বস্তি চালক ও পর্যটনমহলে

আগে দেওয়া আশ্বাস মতোই 1 জুন থেকে কার্যকর সিদ্ধান্ত ৷ শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী পথ রোহিণী রোডে আর টোল ট্যাক্স দিতে হবে না ৷

রোহিণী রোড থেকে অবশেষে উঠল টোল ট্যাক্স (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 1, 2026 at 5:12 PM IST

দার্জিলিং, 1 জুন: দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলনের চাপে পড়ে অবশেষে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী পথ রোহিণী রোডের টোল ট্যাক্স তুলে নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হল । আজ, 1 জুন থেকে রোহিণী টোল প্লাজায় আর কোনও প্রকার কর আদায় করা হচ্ছে না । পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তকে পাহাড়ের জনজীবনের এক বড় জয় হিসেবেই দেখছে ওয়াকিবহাল মহল ।

শুরু থেকেই রোহিণী রোডের এই টোল ট্যাক্স নিয়ে পাহাড়ের রাজনীতি উত্তপ্ত ছিল । জিএনএলএফ-এর অভিযোগ ছিল, এই সড়কটি প্রয়াত নেতা সুবাস ঘিষিংয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নির্মিত একটি বিকল্প পথ । তাই সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপানো কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে দাবি ছিল তাদের । গত মে মাসের আট তারিখ জিএনএলএফ-এর পক্ষ থেকে টোল প্লাজায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে টোল আদায় বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল ।

খুশির হাওয়া চালক ও পর্যটনমহলে (নিজস্ব চিত্র)

অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাও এই টোল আদায়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । 25 বছর আগে নির্মিত রাস্তার জন্য এখনও কর আদায়কে তিনি 'অবৈধ' বলে দাবি করেন । তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, 31 মে-র পর এই টোল আর চলতে দেওয়া হবে না । তাঁর এই হুঁশিয়ারির পর বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে পৌঁছয় ।

রোহিণী রোড দার্জিলিং ও তরাইকে সংযোগকারী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ । দীর্ঘদিন ধরে এই টোলের কারণে পর্যটক, গাড়িচালক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আর্থিক ও মানসিক চাপের মুখে ছিলেন । এখন টোল ট্যাক্স উঠে যাওয়ায় পর্যটন মহলে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে । পর্যটকদের অভিযোগ ছিল, বারবার টোল ট্যাক্স দেওয়ার ঝঞ্ঝাট ভ্রমণের আনন্দ কমিয়ে দিচ্ছিল । এই সিদ্ধান্ত কার্যকরের ফলে পর্যটকরা এখন কোনও বাধা ছাড়াই পাহাড়ে যাতায়াত করতে পারবেন, যা পর্যটন শিল্প ও পাহাড়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে জিটিএ-র মুখ্য কার্যপালক অনীত থাপা জানিয়েছিলেন, সরকারি নিয়ম মেনেই এতদিন টোল প্লাজাটি পরিচালিত হচ্ছিল । রাজ্য থেকে প্রাপ্ত বাজেটে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব না-হওয়ায় 2011 সাল থেকে জিটিএ এই ট্যাক্স আদায় করত । তবে সাংসদের দাবির প্রেক্ষিতে এবং জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে জিটিএ কর্তৃপক্ষ 1 জুন থেকে টোল প্লাজা বন্ধের নির্দেশ দেয় ।

রোহিণী রোডের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে অনীত থাপা এই রাস্তাটি রাজ্যের পূর্ত দফতরের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন । তিনি জানান, "পাংখাবাড়ি, গ্লেনবার্ন-সহ অন্যান্য রাস্তা পিডব্লিউডি-কে হস্তান্তরের পর সেগুলোর মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । একইভাবে রোহিণী রোডকেও পিডব্লিউডি-র অধীনে হস্তান্তরের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানানো হয়েছে ৷"

টোল ট্যাক্স বাতিলের সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী ও পর্যটকরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন । জিএনএলএফ কার্শিয়াং মহকুমা কমিটির সভাপতি নিমা লামা এই সিদ্ধান্তকে জনস্বার্থের জয় হিসেবে অভিহিত করেছেন । তিনি সাংসদ রাজু বিস্তা ও দলের নিরলস প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ।

নিমা লামা বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে রোহিণী রোড ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী ও পর্যটকরা টোল ট্যাক্সের ভারে পিষ্ট হচ্ছিলেন । আজ এই টোল ব্যবস্থা সমাপ্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষ বড় স্বস্তি পেয়েছেন । এটি পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের জয় ।" তিনি আরও বলেন, "গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি মন ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে আমরা জনস্বার্থের এই ইস্যুটিকে নিয়মিত তুলে ধরেছি । পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এই ইস্যুতে যে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তার প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।" নিমা লামার মতে, এটি কোনও সাধারণ প্রশাসনিক পরিবর্তন নয়, বরং জনমতের জয় ।

তবে, টোল প্লাজা বন্ধ হওয়ায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন সেখানে কর্মরত 17 জন কর্মী । তাঁরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের কর্মসংস্থান আচমকা বন্ধ হওয়ায় তাঁরা সংকটে পড়েছেন এবং প্রশাসনের কাছে বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ।

সব মিলিয়ে, রোহিণী রোডের টোল মুক্তি পাহাড়ের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবস্থায় নতুন গতির সঞ্চার করবে বলে মনে করা হচ্ছে । এখন দেখার বিষয়, রাজ্য সরকার জিটিএ-র রাস্তা হস্তান্তরের প্রস্তাব কীভাবে গ্রহণ করে এবং টোল কর্মীবাহিনীর ভবিষ্যৎ কী হয় ।

