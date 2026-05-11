চলতি সপ্তাহেও রাজ্যজুড়ে চলবে ঝড়বৃষ্টি, উত্তরের একাধিক জেলায় সতর্কতা

চলতি সপ্তাহেও রাজ্যজুড়ে চলবে ঝড়বৃষ্টি, উত্তরের একাধিক জেলায় সতর্কতা
দক্ষিণবঙ্গে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি চলবে, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা । বৈশাখজুড়েই কার্যত ঝড়বৃষ্টির দাপটে গরম বঙ্গের আবহাওয়ায় প্রভাব ফেলতে পারল না ।
Published : May 11, 2026 at 10:30 AM IST
কলকাতা, 11 মে: দফায় দফায় কালবৈশাখী আর বৃষ্টির জেরে বঙ্গের তাপমাত্রার পারদ চড়তে পারেনি । বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস এভাবেই কেটে গেল ৷ কবে থেকে এই বৃষ্টি কমবে তার পূর্বাভাস দিলেন আবহবিদরা ।
চলতি সপ্তাহজুড়ে দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের প্রবেশ এবং হিমালয় সংলগ্ন বঙ্গে অবস্থানকারী ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । একই সঙ্গে রাজ্যের উপর দিয়ে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখাও বিস্তৃত । যার জেরে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী ক'য়েকদিন চলবে বৃষ্টি ?
- দক্ষিণবঙ্গে সোমবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দুই 24 পরগনার ক'য়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়াও বইতে পারে । বাকি জেলার দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
- আগামিকাল মঙ্গলবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কিছু অঞ্চলে বৃষ্টি বাড়তে পারে ।
- বুধ ও বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ক'য়েকটি জায়গায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
- শুক্র ও শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলারই দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । এরপর বৃষ্টি কমবে পূর্বাভাস আবহবিদদের ।
উত্তরবঙ্গে কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
- উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হয়ে চলেছে । আগামী কয়েকদিনও বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে । আজ উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কয়েকটি জায়গায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
- মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গজুড়েই বৃষ্টি হবে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে । কোথাও কোথাও 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে বজ্রপাত ও ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা ।
- শুক্র ও শনিবার উপরের পাঁচটি জেলা ও ডুয়ার্স অঞ্চলে বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.3 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.6 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 ও সর্বনিম্ন 57 শতাংশ ।