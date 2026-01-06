কলকাতায় 10 ডিগ্রি, মরশুমের শীতলতম দিনে পাহাড়ে তুষারপাতের সঙ্গী বৃষ্টি

কলকাতায় 10 ডিগ্রি, মরশুমের শীতলতম দিনে পাহাড়ে তুষারপাতের সঙ্গী বৃষ্টি
হাড়কাঁপানো ঠান্ডা বাংলায় ৷ এই প্রথম পারদের কাঁটা 10 ডিগ্রির ঘরে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 3-5 ডিগ্রিরও নীচে নামবে। উত্তরে তুষারপাতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুরের ৷
Published : January 6, 2026 at 7:51 AM IST
কলকাতা, 6 জানুয়ারি: বঙ্গের আবহাওয়ায় ঠান্ডার দাপুটে উপস্থিতি ৷ দক্ষিণবঙ্গে পশ্চিমের জেলায় শীতের কামড় বরাবরই থাকে । এবার পশ্চিমের জেলার ঠান্ডা পাল্লা দিচ্ছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি শীতের সঙ্গে । আর কলকাতার শীত এবার টানা দাপুটে উপস্থিতি জানান দিচ্ছে । রাজ্যজুড়েই শীতের দাপুটে উপস্থিতিতে শীত বিলাসীরা উপভোগ করছেন ।
মরশুমের শীতলতম দিন- কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল 10 ডিগ্রির ঘরে ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 3.7 ডিগ্রি নীচে ৷ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছ'টায় আবহাওয়া দফতরের দেওয়া বুলেটিনে জানা গিয়েছে, কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 18.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 6.7 ডিগ্রি নীচে ৷ এখনও পর্যন্ত 11 ডিগ্রির ঘরে পারদ ঘোরাফেরা করলেও এই শীতের মরশুমে প্রথমবার 10 ডিগ্রির নীচে নামল তাপমাত্রা ৷ যা, হয়ত সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়নি ৷ বলা যায়, কলকাতা তথা সারা রাজ্য হাড়কাঁপানো শীতের কবলে ৷
এবারের শীতের মরশুম- ঘন কুয়াশার দাপট, বৃষ্টির হালকা ছোঁয়া এমনকী তুষারপাতও এবারের শীতের সঙ্গী । যা আগামী সাতদিন প্রবলভাবে বঙ্গের আবহে উপস্থিত থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলেন, "শীতল দিনের পরিস্থিতি রাজ্যের নয় জেলায় । উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর । দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় শীতল দিনের পরিস্থিতি ।"
সমতলে কুয়াশার সতর্কবার্তা- দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কোথাও কোথাও 3 থেকে 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নীচে থাকবে । সর্বোচ্চ বা দিনের তাপমাত্রাও একইরকমভাবে নিম্নমুখী । ফলস্বরূপ দিনের বেশিরভাগ সময়ে এমনকী সূর্য ডোবার পরেও জমিয়ে শীতের অনুভূতি থাকবে বঙ্গের বাতাসে । দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় আজ ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে । রাজ্যজুড়ে আজ ভোর এবং সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ, তবে বেলায় তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 19 ডিগ্রি এবং 11 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
পাহাড়ে তুষারপাতের সঙ্গী বৃষ্টি- উত্তরবঙ্গে শুরু থেকেই এইবছর শীত চালিয়ে খেলছে । যার স্ট্রাইকরেটের সামনে পড়ে জনজীবনের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা । ইতিমধ্যে সিকিম এবং দার্জিলিংয়ে তুষারপাত হয়েছে । হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 4 থেকে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে থাকবে । সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। আজ (মঙ্গলবার) বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সান্দাকফু, ঘুম, ধোত্রে, চটকপুরের মতো উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত হতে পারে আজ ৷ উত্তরবঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে দার্জিলিং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে। দৃশ্যমানতা 50 মিটারে নেমে আসতে পারে কোথাও কোথাও।
গতদিনের তাপমাত্রার রেকর্ড- সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 18.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 6.7 ডিগ্রির নিচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 12.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.7 ডিগ্রির নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 94 শতাংশ, সর্বনিম্ন 68 শতাংশ।