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কয়েকটি রাশির জন্য আজ ভালো খবর, আপনার ভাগ্য কী বলছে ?

আজ কেরিয়ার, ব্যবসা ও আর্থিক বিষয়ে ভালো সুযোগ পেতে পারেন তুলা এবং মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ৷

Daily Horoscope 10 July 2026
আপনার ভাগ্য কী বলছে ? (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 12:02 AM IST

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মেষ (ARIES) : ইতিবাচক চিন্তাভাবনা পৃথিবী বদলে দিতে পারে এবং আজ আপনার তার প্রয়োজন হবে। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, তা শান্তভাবে সামলান। আপনি যদি বিশ্বাস করেন, আপনি অবশ্যই সফল হবেন ৷ নতুন ব্যাবসায়িক কৌশল শুরু করার জন্য, ভাগ্য আপনার পাশে আছে ৷ আপনার প্রিয়তম আপনার উপরে আস্থা রাখেন ৷ এর কারণ হল আপনার উদ্যম, উচ্চাকাঙ্খা ও আত্মবিশ্বাস রোমান্সের নতুন রাস্তা তৈরি করে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য আজকের দিনটি অতটা ভালো নয়।

বৃষ (TAURUS) : আপনি অবশ্য অবসন্ন, অলস এবং বিভ্রান্তবোধ করবেন এবং আজকের দিনে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করার কথা, তা উপেক্ষা করবেন। আপনাকে এই প্রবণতা থেকে বেঁচে চলতে বলা হচ্ছে, নইলে আপনি এমন সব সুযোগ হারাবেন, যা থেকে অন্যরা লাভ করে নেবে। আজকে আপনার মেজাজ উঠানামা করতে পারে। আপনি নানা টানাপোড়েনে ভুগতে পারেন, যার ফলে কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারবেন না। আপনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন এবং আপনাকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

মিথুন (GEMINI) : আজ যদিও উৎসব আনন্দ ভরা দিন, তাও আপনাকে বয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে আটকাতে হবে। আজকের দিনটি আপনি বন্ধু ও পরিবারের সাথে সামাজিকতা করে কাটাবেন। কোনও অনুষ্ঠান বা পিকনিক আয়োজন করার ক্ষেত্রে আপনার সাংসারিক দায়িত্বগুলি আপনি হয়তো উপেক্ষা করবেন। আপনার আজকের সময়সূচি সামাজিক কার্যকলাপেই ভর্তি থাকবে। নেটওয়ার্ক করার দিকেই আপনি সব শক্তি লাগাবেন এবং এই কারণে হয়তো আপনি বেশি শক্তি ব্যয় করবেন। ফাটকাবাজারে আপনার কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করা অবশ্যই এড়িয়ে চলুন।

কর্কট (CANCER) : আজকে চূড়ান্ত বৈপরীত্যের দিন, বিশেষত আপনার সদা পরিবর্তিত মেজাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু, আজ সারাদিন আপনাকে নিজেকে মনে করিয়ে যেতে হবে যাতে আপনি প্রবল আবেগপ্রবণ বা অযৌক্তিক না হয়ে পড়েন। না হলে আপনি জটিল পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়বেন। একসঙ্গে অনেক কাজ করলে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন ঠিকই, কিন্তু এর ফলে আপনার কৃতিত্বের অনুভূতি হবে। আজকে আপনার উদ্যমকে কাজে লাগানোর জন্য ভালো দিন, কিন্তু জমিজমা বা গাড়িতে বিনিয়োগ করার জন্য নয়।

সিংহ (LEO) : আপনি আজ খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন এবং বন্ধুও কাছের মানুষদের সঙ্গে আপনার অনুভূতির কথা ভাগ করে নেবেন ৷ অফিসে কিছু কিছু সমস্যার ক্ষেত্রে আপনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাবেন ৷ দিনটি স্বাভাবিকের থেকে আলাদা হবে ৷ সঠিক কাজের পিছনে সময় ও শক্তি খরচ করার জন্য এটি আদর্শ সময় ৷ আপনার শখ ও আগ্রহগুলিকে কোন লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যান ৷ আজকে আপনি আর্থিক দিক থেকে সৌভাগ্যশালী হতে পারেন ৷ যদিও এটি অসাধারণ দিন নয়।

কন্যা (VIRGO) : তেল উপচে পড়ার মতো খরচ হবে, বাজে খরচ। কিন্তু মহাজাগতিক শক্তি ও ইতিবাচকতা আজ পালে হাওয়া দেবে এবং আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনি যদি সঙ্গতি নিয়ে আসতে চান, তাহলে আপনার সৃজনশীলতা আপনার জীবনসঙ্গীকে মুগ্ধ করবে। আজকে, আপনি খুব বেশি পরিশ্রম না-করলেও ক্লান্তবোধ করবেন। আপনার খাদ্যাভ্যাস ভালো করতে হবে এবং শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যথেষ্ট আরাম করতে হবে।

তুলা (LIBRA) : সন্তানদের প্রতি আপনার ভালোবাসাকে, আজ কোনও কিছুই ম্লান করতে পারবে না এবং এই ভালোবাসাই আপনাকে, তাদের সব কিছুর সেরাটা দেওয়ার জন্য অনবরত চালিত করে। পড়াশোনায় ভালো করার জন্য বিশেষ ক্লাসই হোক বা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ধর্মীয় স্থানে যাওয়া, আজ আপনি সবই করবেন। প্রিয়তমের থেকে আপনি উপযুক্ত প্রশংসা পাবেন। আজকে খুব বড় আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনি হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না এবং অন্যদের ওপর নির্ভর করবেন।

বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে চাইবেন, কিন্তু আপনার পেশার কারণে তা সম্ভব হবে না। আপনি কাজে প্রচণ্ড বেশি নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, তার প্রভাব আপনার প্রেমের জীবনে পড়বে। আপনার মনের সব থেকে কাছের মানুষটির কথা ভাবার আপনি সময়ই পাবেন না। আজকে আপনাকে ঋণ নিতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা তা পরিশোধ করতে আপনার সমস্যা হতে পারে। আপনার মনে হবে আপনি অর্থ উপার্জনের জন্য যতটা পরিশ্রম করছেন ততটা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না।

ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার বাস্তব জীবন অপেক্ষা কল্পনার জগতে বিচরণ করতে বেশি ভালো লাগবে। প্রেমাস্পদর কাছ থেকে আপনার অতিরিক্ত প্রত্যাশা বা চাহিদা তাকে হতাশ করে তুলবে। আপনি নিজের সিদ্ধান্তে কাজ করতে পারেন এবং জানেন যে কিভাবে দায়িত্বপূর্ণ কাজ শেষ করতে হয়।আপনার প্রোজেক্টের কাজ মসৃণ গতিতে এগোবে, যদিও এক্ষেত্রে হয়তো আপনার কোন গাইডের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার দক্ষতা আরও শাণিত করে তুলুন বিস্তারিত বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে।

মকর (CAPRICORN) : আপনি আজ প্রচুর প্রকল্প এবং কাজে ব্যাস্ত থাকবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার কাজ শেষ করুন এবং দিনের বাকি সময়টি আপনার মনকে সতেজ রাখার জন্য ব্যয় করুন। সব ধরনের মানুষের সাথে যোগাযোগ, আপনাকে জ্ঞানের দিগন্ত বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে। আপনার জীবনসঙ্গী আপনার উপর নির্ভর করবেন এবং আপনি আপনার ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে একসাথে মিলে সিদ্ধান্ত নেবেন, যাতে কোনও মতবিরোধ হলে তার সমাধান করা যায়।

কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি ইতিমধ্যে আপনার স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে কাটানো অবসর সময়টি আপনাকে পুনর্জীবিত করবে এবং কর্মক্ষেত্রে আরও ভালো কাজের জন্য আপনাকে উৎসাহিত করবে। আজ আপনার মানসিক শক্তি বাড়ার সঙ্গে জটিল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য জোর দিতে হবে। সক্রিয়তা আপনার মানসিক অবস্থাকে এবং বিবেচনা করার ক্ষমতাকে অনেক গুণে বাড়িয়ে তুলতে পারে। আজ আপনার প্রতিরোধ শক্তিও গগনচুম্বী হবে।

মীন (PISCES) : আপনার আয়ের তুলনায় ব্যায় দ্বিগুণ হতে পারে। আপনাকে আর্থিক বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। কোনও নতুন কাজ, নতুন চুক্তি বা কোনও নতুন সূচনার জন্য আজকের দিনটি শুভ নয়। দুই দিন বা তার পরে বিষয়গুলির উন্নতি হতে পারে। স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে, সবকিছু আপনার পক্ষে ভালো নাও হতে পারে। কাজের চাপ আপনার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তুলতে পারে। পূর্বনির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে সবরকম চেষ্টা করতে হবে।

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