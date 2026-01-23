থাকবে কুয়াশা, ভরা মাঘে উষ্ণ আবহে বাণী বন্দনা

থাকবে কুয়াশা, ভরা মাঘে উষ্ণ আবহে বাণী বন্দনা
বসন্ত পঞ্চমীতে উধাও ঠান্ডা ৷ মাঘ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও সোয়েটার ছাড়াই থাকা যাচ্ছে ৷ আজও জমাটি সাজ ঢাকতে হবে না গরম পোশাকে ৷
Published : January 23, 2026 at 7:08 AM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: আগামী সাতদিন রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রার তেমন হেরফের নেই ৷ সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ আজ সরস্বতী পুজোর দিনেও কনকনে ঠান্ডার বদলে উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রাপ্তি বঙ্গের । তবে প্রায় সব জেলাতেই কুয়াশার দাপট চলবে । যার জেরে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দৃশ্যমানতা 200 মিটারে নেমে যেতে পারে । সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গেও দাপট দেখাবে কুয়াশা ।
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । ভোর এবং সকালে দাপট দেখাবে কুয়াশা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আপাতত রাজ্যের কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই । ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের ওপরে । জেলায় জেলায় হালকা শীতের আমেজ । বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান হিসেবে জায়গা নিয়েছে সিউড়ি । এদিন সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলের মধ্যে শীতলতম স্থানের রেকর্ড গড়েছে মাঝিয়ান । এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 09.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 03.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
আপাতত রাজ্যের স্থলভাগের ওপর কোনও নিম্নচাপ বা বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । আজ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ঘন কুয়াশা থাকবে । আগামিকাল শনিবার জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ঘন কুয়াশার সতর্কতা থাকছে । আগামী পাঁচদিন উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কুয়াশার দাপট চলবে । দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিনদিন এক বা দুটি স্থানে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার থাকবে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই । ফলে যে পরিস্থিতি বঙ্গের আবহে চলছে তা অব্যাহত থাকবে ।
মাঘ মাস সবে শুরু হয়েছে । শীতের ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্সে হঠাৎ ভাটার টান । যা কার্যত শীত বিদায়ের ইঙ্গিত বলে ভাবছেন অনেকেই । আবহাওয়া অফিস যদিও শীত বিদায়ের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি এখনও ৷ কোনও সন্দেহ নেই যে, বেশ কিছু বছর পরে শীত ধারাবাহিকভাবে বঙ্গের আবহে অবস্থান করেছে । বৃষ্টি হয়নি । শুষ্ক আবহাওয়ায় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস অবাধে প্রবেশ করায় শীত বেশ ভালোমত অনুভূত হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে শীতের দাপট বেশি । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা টানা 1 থেকে 4 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে । এখনও দার্জিলিংয়ে কড়া শীতের কনকনানি । এই মরশুমে দার্জিলিংয়ে বরফ পড়েছে । দক্ষিণবঙ্গে শীত বিদায়ের বার্তা দিলেও উত্তরবঙ্গে তার প্রবল উপস্থিতি এখনও । হাওয়া অফিস বলছে, উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় শীত দীর্ঘায়িত হবে ।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.06 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিক । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 এবং সর্বনিম্ন 40 শতাংশ ।