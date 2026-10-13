নারীর সারা জীবনের কেশ পরিচর্যার পরম্পরায় সচেতনতার বার্তা চালতাবাগান সর্বজনীনে

নারীর সারা জীবনের কেশ পরিচর্যার পরম্পরায় সচেতনতার বার্তা চালতাবাগান সর্বজনীনে
HAIR STYLING AS A METAPHOR: কেশচর্চার মাধ্যমে ক্য়ানসার রোগীদের চুল দান, সামাজিক প্রচার বাড়ানোর কথাই জানাচ্ছে এই দুর্গোৎসব কমিটি। মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 13, 2026 at 7:06 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশ ! কবির কল্পনায় নারীর কেশরাজির কথা বর্ণিত হয় এইভাবেই ৷
এক কন্যার সারা জীবন ধরে কেশ পরিচর্যার অভিজ্ঞতা কত না রঙে রঙিন ৷ এবার সেই সব অভিজ্ঞতাই যেন গল্পে তুলে ধরবে চালতাবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব ৷ সঙ্গে দেবে ক্যানসার নিয়ে সচেতনতার বার্তাও ৷
এই দুর্গোৎসব কমিটি বিগত বছরে তুলে ধরেছিল বাংলার অস্মিতা । এইবার তাদের বিষয় ভাবনা 'পরম্পরা'। শিল্পী প্রদীপ্ত কর্মকারের হাতে সেজে উঠেছে মণ্ডপ । মণ্ডপের পরতে পরতে তুলে ধরা হয়েছে মহিলাদের কেশচর্চার কথা । তাঁদের চুল নিয়ে ভালোলাগা, যত্ন, আবেগ, আক্রমণ, বিষণ্ণতার কথা ।
যে কোনও নারীর কাছে তাঁর শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল মাথার চুল । সেই অসংযত চুলই যেন হয়ে ওঠে প্রত্যেক নারীর জীবনযাত্রার রূপক । একজন মেয়ে যখন ছোট থেকে বড় হয়, তার চুল হয়ে ওঠে তার আবেগ, মর্যাদা, শক্তি আর ক্ষতের এক নীরব দলিল । শৈশবে মায়ের সযত্নে বেঁধে দেওয়া বেণী থেকে শুরু করে, স্বপ্ন আর ফোটা বেল ফুলের সুবাসে সজ্জিত যৌবনের খোঁপা পর্যন্ত—চুলের প্রতিটি গোছা এক একটি গল্প বয়ে বেড়ায় । তবুও, এমন মুহূর্ত আসে যখন সমাজের হাতে এই চুলই নারীর অসহায়ত্বের প্রতীকে পরিণত হয়—যখন তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তার সম্মান পদদলিত হয় ।
পুজো উদ্যোক্তা দেবাশিস মিদ্দা বলেন, "হাজারো লড়াই সহ্য করার পর, জীবন-মৃত্যুর উন্মুক্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে ক্যানসারের নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি একজন নারী হয়তো দেখেন তার চুল ঝরে যাচ্ছে । আর তার সঙ্গে, আয়নায় একসময় প্রতিফলিত তার পরিচয়ের একটি অংশও যেন হারিয়ে যায় । কিন্তু এখানেই তার গল্প শেষ নয় । যে চুলগুলো ঝরে গেছে, ঠিক সেখান থেকেই জন্ম নেয় অন্য এক শক্তির । চুল দানের মাধ্যমে একজন নারী আরেকজন নারীকে ফিরিয়ে দেন তাঁর সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছা । সেই মুহূর্তে একজন নারী আর কেবল একজন যোদ্ধা থাকেন না—তিনি হয়ে ওঠেন অনন্যা: অসাধারণ এবং অদ্বিতীয়া ।"
এই দুর্গাপুজোয় দৈনিক কেশ-পরিচর্যার মধ্যেই খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এক নারীর সারা জীবনের অভিজ্ঞতাকে ৷ একজন নারীর জীবনচক্র, তার সংগ্রাম, তার ক্ষত এবং নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার যাত্রার গল্প ।
এমন এক গল্প, যেখানে প্রতিটি ক্ষত একদিন শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে—এবং প্রতিটি নারী, নিজ নিজ পথে দুর্গা হয়ে ওঠে । তাই নারীর কেশ চর্চার কথা বলার মধ্য দিয়েই চালতাবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি চেষ্টা করেছে চুল দান নিয়ে সাধারণ দর্শকদের বার্তা দিতে । অর্থাৎ রক্তদান, অঙ্গ দান শুধু নয়, চুল দানের বিষয়টিও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা । মণ্ডপের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই বার্তাই ৷ এখানে মা দুর্গার হাতেও বেণী ধরা ৷ ভরসাদায়িনী রূপে তিনি যেন সব নারীর সহায় ৷