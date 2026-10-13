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নারীর সারা জীবনের কেশ পরিচর্যার পরম্পরায় সচেতনতার বার্তা চালতাবাগান সর্বজনীনে

HAIR STYLING AS A METAPHOR: কেশচর্চার মাধ্যমে ক্য়ানসার রোগীদের চুল দান, সামাজিক প্রচার বাড়ানোর কথাই জানাচ্ছে এই দুর্গোৎসব কমিটি। মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷

Chaltabagan Sarbojanin Durgotsav
নারীর জীবনযাত্রার রূপকে কেশ চর্চার পরম্পরা ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 13, 2026 at 7:06 PM IST

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কলকাতা, 13 অক্টোবর: কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশ ! কবির কল্পনায় নারীর কেশরাজির কথা বর্ণিত হয় এইভাবেই ৷

এক কন্যার সারা জীবন ধরে কেশ পরিচর্যার অভিজ্ঞতা কত না রঙে রঙিন ৷ এবার সেই সব অভিজ্ঞতাই যেন গল্পে তুলে ধরবে চালতাবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব ৷ সঙ্গে দেবে ক্যানসার নিয়ে সচেতনতার বার্তাও ৷

চালতাবাগানের পুজোয় সচেতনতার বার্তা ৷ (ইটিভি ভারত)

এই দুর্গোৎসব কমিটি বিগত বছরে তুলে ধরেছিল বাংলার অস্মিতা । এইবার তাদের বিষয় ভাবনা 'পরম্পরা'। শিল্পী প্রদীপ্ত কর্মকারের হাতে সেজে উঠেছে মণ্ডপ । মণ্ডপের পরতে পরতে তুলে ধরা হয়েছে মহিলাদের কেশচর্চার কথা । তাঁদের চুল নিয়ে ভালোলাগা, যত্ন, আবেগ, আক্রমণ, বিষণ্ণতার কথা ।

Chaltabagan Theme
ক্যানসার সচেতনতায় বার্তা ৷ (ইটিভি ভারত)

যে কোনও নারীর কাছে তাঁর শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল মাথার চুল । সেই অসংযত চুলই যেন হয়ে ওঠে প্রত্যেক নারীর জীবনযাত্রার রূপক । একজন মেয়ে যখন ছোট থেকে বড় হয়, তার চুল হয়ে ওঠে তার আবেগ, মর্যাদা, শক্তি আর ক্ষতের এক নীরব দলিল । শৈশবে মায়ের সযত্নে বেঁধে দেওয়া বেণী থেকে শুরু করে, স্বপ্ন আর ফোটা বেল ফুলের সুবাসে সজ্জিত যৌবনের খোঁপা পর্যন্ত—চুলের প্রতিটি গোছা এক একটি গল্প বয়ে বেড়ায় । তবুও, এমন মুহূর্ত আসে যখন সমাজের হাতে এই চুলই নারীর অসহায়ত্বের প্রতীকে পরিণত হয়—যখন তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তার সম্মান পদদলিত হয় ।

Chaltabagan Theme
নারীর ওপর অত্যাচার চুল ধরেই, দৃশ্য রয়েছে মণ্ডপে ৷ (ইটিভি ভারত)

পুজো উদ্যোক্তা দেবাশিস মিদ্দা বলেন, "হাজারো লড়াই সহ্য করার পর, জীবন-মৃত্যুর উন্মুক্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে ক্যানসারের নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি একজন নারী হয়তো দেখেন তার চুল ঝরে যাচ্ছে । আর তার সঙ্গে, আয়নায় একসময় প্রতিফলিত তার পরিচয়ের একটি অংশও যেন হারিয়ে যায় । কিন্তু এখানেই তার গল্প শেষ নয় । যে চুলগুলো ঝরে গেছে, ঠিক সেখান থেকেই জন্ম নেয় অন্য এক শক্তির । চুল দানের মাধ্যমে একজন নারী আরেকজন নারীকে ফিরিয়ে দেন তাঁর সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছা । সেই মুহূর্তে একজন নারী আর কেবল একজন যোদ্ধা থাকেন না—তিনি হয়ে ওঠেন অনন্যা: অসাধারণ এবং অদ্বিতীয়া ।"

Chaltabagan Theme
বেণীর সাজ ৷ (ইটিভি ভারত)

এই দুর্গাপুজোয় দৈনিক কেশ-পরিচর্যার মধ্যেই খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এক নারীর সারা জীবনের অভিজ্ঞতাকে ৷ একজন নারীর জীবনচক্র, তার সংগ্রাম, তার ক্ষত এবং নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার যাত্রার গল্প ।

Chaltabagan Theme
চালতাবাগানের পুজোয় বার্তা ৷ (ইটিভি ভারত)
Chaltabagan Theme
নারীর কেশ সজ্জার ছবি চালতাবাগানের মণ্ডপে (ইটিভি ভারত)

এমন এক গল্প, যেখানে প্রতিটি ক্ষত একদিন শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে—এবং প্রতিটি নারী, নিজ নিজ পথে দুর্গা হয়ে ওঠে । তাই নারীর কেশ চর্চার কথা বলার মধ্য দিয়েই চালতাবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি চেষ্টা করেছে চুল দান নিয়ে সাধারণ দর্শকদের বার্তা দিতে । অর্থাৎ রক্তদান, অঙ্গ দান শুধু নয়, চুল দানের বিষয়টিও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা । মণ্ডপের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই বার্তাই ৷ এখানে মা দুর্গার হাতেও বেণী ধরা ৷ ভরসাদায়িনী রূপে তিনি যেন সব নারীর সহায় ৷

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মায়ের হাতে চুল বাঁধার ছবি মণ্ডপসজ্জায় ৷ (ইটিভি ভারত)

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কেশ চর্চার পরম্পরা
CHALTABAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV

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