ETV Bharat / state

বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা-এলাকাবাসীর নিরাপত্তায় নয়া পদক্ষেপ জলদাপাড়ায়

বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য নয়া পদক্ষেপ করা হল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ৷ দেওয়া হয়েছে ফোন নম্বর ৷

JALDAPARA NATIONAL PARK
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 6, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 6 ডিসেম্বর: জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা ও স্থানীয়দের নিরাপত্তার জন্য খোলা হল ইনটিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম। বন্যাপ্রাণীদের গতিবিধি দেখে ফিল্ডে থাকা বনকর্মীদের অবগত করাবে এই কন্ট্রোল রুম। বন্যপ্রাণী লোকালয়ে বেরিয়ে এলেই সাধারাণ মানুষ যাতে খবর দিতে পারে তার জন্য নম্বর দেওয়া হচ্ছে।

কন্ট্রোল রুমের তরফে দু'টি নম্বর জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন সাধারণ মানুষের জন্য দেওয়া হচ্ছে। তবে বন দফতরের তরফে আপাতত একটি ফোন নম্বর দেওয়ার কথা জানা গিয়েছে ৷ পরে আরও একটি নম্বর দেওয়া হতে পারে ৷ শুধু তাই নয়, হাতির করিডোরে লাগানো হয়েছে সিসিটিভি। এই সিসিটিভির মাধ্যমে চলবে নজরদারি ৷ করিডোরের হাতি বা অন্য বন্যপ্রাণীদের গতিবিধির উপরও নজর রাখা হচ্ছে। করিডোর দিয়ে হাতি বা অন্য বন্যপ্রাণীর বেরিয়ে এলেও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কন্ট্রোল রুম থেকে বনকর্মীদের সতর্ক করা হবে। বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয়দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কাজ করবে এই কন্ট্রোল রুম।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে খোলা হল ইনটিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম (ইটিভি ভারত)

মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাতর এড়াতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং চোরাশিকারিরা যাতে কোনওভাবেই অপকর্ম না-করতে পারে সেই কারণেই ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে করা হয়েছে। কন্ট্রোল রুমে রেডিও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ত ফিল্ড টিম, বিট এবং রেঞ্জের সাথে সংযুক্ত। 24 ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধন করতেই এমন উদ্যোগ। স্থানীয়রা যাতে যে কোনও ঘটনা জানাতে পারেন বা কোনও বিষয়ে সহায়তা চাইতে পারেন তার জন্য ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখলেই সাধারণ মানুষ যাতে খবর দিতে পারে সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

JALDAPARA NATIONAL PARK
লদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কন্ট্রোল রুম থেকে বনকর্মীদের এলার্ট করা হবে (ইটিভি ভারত)

জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক প্রবীণ কাশোয়ান বলেন, "জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে প্রচুর গণ্ডার আছে। প্রচুর বন্যপ্রাণী আছে।জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায়ও বহু মানুষও রয়েছেন। 25টি টিম রাতে পেট্রোলিং করে। কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। 30টি হাতির করিডোরে ক্যামেরা লাগিয়েছি। কন্ট্রোল রুম থেকে মনিটরিং করে স্টাফদের বিভিন্ন তথ্য জানানো হবে। আমরা ফোন নম্বর চালু করছি ৷ লোকালয়ে বন্যপ্রাণী ঢুকলে সাধারণ মানুষ আমাদের খবর দিতে পারে। সবসময় তৎক্ষণাৎ টিম যেতে পারে না। 7063120046 এই নম্বরটি সাধারণ মানুষের জন্য দেওয়া হচ্ছে। আমরা পোস্টারিংয়ের মাধ্যমে এই নম্বরগুলি প্রচার করব।"

উল্লেখ্য, গত 5 অক্টোবর ডুয়ার্সে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ বিধ্বংসী বন্যার ফলে বিরাট ক্ষতি হয় আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলায়। তোর্সা নদীর জলের তোড়ে ক্ষতি হয় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তার 15 দিন পর পর্যটকদের জন্য সমস্ত গেট খুলে দেওয়া হয় ৷

TAGGED:

কন্ট্রোল রুম
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান
WILDLIFE PROTECTION
INTEGRATED CONTROL ROOM
JALDAPARA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.