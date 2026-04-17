ভোটের আবহে প্রথম বর্ষপূর্তি, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হবে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ

ভোটের আবহে প্রথম বর্ষপূর্তি, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হবে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ
বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী 19 এপ্রিল সকাল থেকেই মন্দিরে যজ্ঞ ও বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করা হয়েছে ।
Published : April 17, 2026 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: রাজ্যে এখন পুরোদমে বাজছে বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কা । আর এই ভোটের আবহের মধ্যেই প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন করতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দির । আগামী 19 এপ্রিল, অক্ষয় তৃতীয়ায় মহাসমারোহে পালিত হবে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস । এই বিশেষ দিনেই মন্দিরে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার পাশাপাশি সাড়ম্বরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং প্রভু নিত্যানন্দ অর্থাৎ গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহের । পয়লা বৈশাখ এবং অক্ষয় তৃতীয়াকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়েছে সৈকত শহরে ।
গত বছর এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সুবিশাল এই মন্দিরের দরজা সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল । দেখতে দেখতে এক বছর পার হতে চলল । বর্তমানে বঙ্গ রাজনীতিতে ভোটের উত্তাপ তুঙ্গে থাকলেও, রাজ্যবাসীর নজর রয়েছে দিঘার এই মন্দিরের দিকে । কারণ, গত এক বছরে এই দেবালয় রাজ্যের আধ্যাত্মিক মানচিত্রে একটি বড় জায়গা করে নিয়েছে । পর্যটকদের কাছে সমুদ্র দর্শনের পাশাপাশি জগন্নাথ দর্শন এখন অন্যতম প্রধান আকর্ষণ । পরিসংখ্যান বলছে, উদ্বোধনের পর থেকে গত এক বছরে এক কোটিরও বেশি মানুষ এই মন্দির দর্শন করেছেন । তাই ভোটের মরশুম হলেও পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের ভিড়ে কোনও খামতি থাকবে না বলেই আশাবাদী মন্দির কর্তৃপক্ষ ।
বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী 19 এপ্রিল সকাল থেকেই যজ্ঞ ও বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করা হয়েছে । মন্দির ট্রাস্ট সূত্রে খবর, বর্তমানে মন্দিরে যে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ রয়েছে, ঠিক তার পাশেই পিতলের তৈরি গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হবে । বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং সনাতন হিন্দু ধর্মের রীতি মেনে হবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পর্ব । দেশের 108টি তীর্থক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করে আনা জল দিয়ে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মহাভিষেক সম্পন্ন হবে ওই দিন ।
দিঘার মন্দিরে গৌর-নিতাই প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য । গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শ্রী চৈতন্যদেবকে স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার হিসেবে মানা হয় । অন্যদিকে, প্রভু নিত্যানন্দ হলেন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের অবতার । শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সন্ন্যাস জীবনের শেষ আঠারোটি বছর শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীতেই অতিবাহিত করেছিলেন । পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল তাঁর ভক্তি আন্দোলন । মূলত গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবিত মঠ বা মন্দিরগুলিতে জগন্নাথের সঙ্গে চৈতন্যদেবের আরাধনা হয়ে থাকে । সেই প্রাচীন রীতি ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য মেনেই এবার দিঘায় জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত শ্রী চৈতন্যদেবের বিগ্রহ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
প্রথম বর্ষপূর্তির এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে গোটা মন্দির চত্বরকে রঙিন আলো এবং ফুলে ফুলে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে । সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে জ্বালানো হবে কয়েক হাজার মাটির প্রদীপ । এর পাশাপাশি, এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকেই দিঘায় আসন্ন রথযাত্রার প্রস্তুতিও আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে যাবে । প্রথা মেনে রথের পুজো করে আচার বিধি শুরু করা হবে । পুণ্যার্থীদের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সারাদিনই মন্দির খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ । যাতে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা নির্বিঘ্নে দর্শন করতে পারেন, তার জন্য বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ।
বর্ষপূর্তির পাশাপাশি বাংলা নববর্ষেও মন্দিরে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্ট কমিটির অন্যতম সদস্য রাধারমন দাস জানিয়েছেন, অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দিরের প্রথম বর্ষপূর্তিকে ঘিরেই মূলত যাবতীয় পরিকল্পনা করা হচ্ছে । নববর্ষের দিনও ছিল বিশেষ পুজো । কিন্তু এবার অক্ষয় তৃতীয়ার উদযাপন বিশেষ হতে চলেছে । সব মিলিয়ে, ভোটের রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেই দিঘার বুকে এক অন্যরকম আধ্যাত্মিক উন্মাদনা এবং উৎসবের সাক্ষী হতে চলেছে রাজ্যবাসী ।