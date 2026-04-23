তীব্র গরম থেকে বাঁচতে সাতসকালেই ভোটারদের লম্বা লাইন আসানসোল-দুর্গাপুরে

আসানসোল ও দুর্গাপুরের মানুষের ভোটদানে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । গরম থেকে বাঁচতে সকাল সকাল ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ভোটাররা ৷

সাতসকালেই ভোটারদের লম্বা লাইন আসানসোল-দুর্গাপুরে (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 8:43 AM IST

আসানসোল/দুর্গাপুর, 23 এপ্রিল: রাজ্যে শুরু হল প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন । বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয় রাজ্যের বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে । আসানসোল ও দুর্গাপুরের মানুষের ভোটদানে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । গরম থেকে বাঁচতে সকাল সকাল ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ভোটাররা ৷ তবে নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে ভোটারদের মধ্যে ।

আসানসোল রবীন্দ্র ভবনের বুথে চিরকালই সকাল-সকাল মানুষজনের ভিড় হয় । মূলত যাঁরা মর্নিং ওয়াক করতে বের হন, তাঁদের ভিড় এখানে বেশি দেখা যায় । মর্নিংওয়াকের ফাঁকে তাঁরা ভোটদান করে যান । সেই মতো সকাল সকাল প্রাতঃভ্রমণে বেরনো মানুষের দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে ।

গরম থেকে বাঁচতে সাতসকালেই ভোটারদের লম্বা লাইন আসানসোল-দুর্গাপুরে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অন্যদিকে, মহিলারা জানাচ্ছেন বৃহস্পতিবার ঘরে পুজো আচ্চার বিষয় রয়েছে । এ ছাড়াও রান্নাবান্না রয়েছে । তাই সকাল সকাল ভোটদান করে তাঁরা নিজের ভোটদান প্রক্রিয়ার দায়িত্ব পালন করতে চান ৷ তার উপর আসানসোলের তীব্র দাবদাহ তো রয়েইছে ৷ গরম এড়াতেই মানুষজন সকাল-সকাল ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছেন ।

সেই ভাবেই রবীন্দ্রভবনের বাইরে দীর্ঘ লাইন দেখতে পাওয়া গিয়েছে । তবে এবারে নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি ও ব্যবস্থাপনায় খানিকটা হলেও ক্ষুব্ধ মানুষজন । অন্যান্য বার রবীন্দ্র ভবনের মূল প্রবেশদ্বার সকাল সকাল খুলে দেওয়া হলেও এবার বন্ধ ছিল ফটক । মানুষজন ভেতরেই লাইন দিতেন । এবার সকাল সাতটার আগে গেট খোলা হয়নি । গেটের বাইরেই দীর্ঘ লাইন দেখা গিয়েছে । ফলে সেই লাইন রাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছে । রাস্তায় গাড়ি চলাচল করছে, তার মধ্যেই সকাল 6টা থেকে ভোটের লাইন ।

ভোটের লাইনে প্রবীণরা (নিজস্ব চিত্র)

সেই লাইনের মধ্যেই যেমন দেখা গিয়েছে বয়স্ক মানুষদের তেমনই তার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রজন্মের ভোটারদেরও । অনেকেই কমিশনের নিরাপত্তার বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখছেন । তবে এই বন্ধ গেটের বাইরে রাস্তায় প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে লাইন দিয়ে মানুষজন খানিকটা হলেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন । বয়স্ক মানুষজন জানাচ্ছেন, যদি তাঁদের জন্য বাইরেও অন্ততপক্ষে কিছু বসার জায়গা করা হতো বা পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হতো তাহলে ভালো হত । কী কারণে সকাল সাতটা পর্যন্ত গেট বন্ধ করে রাখা হল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ভোটাররা । মোটের উপর আসানসোল মহকুমায় এখনও পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন শুরু হয়েছে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর এখনও পাওয়া যায়নি ।

কমিশনের কড়াকড়িতে গেটের বাইরেই লাইন (নিজস্ব চিত্র)

এদিকে, একই ছবি দেখা গিয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলারই দুর্গাপুরে ৷ আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে তাপমাত্রার কারণে । আর গ্রীষ্মের সেই প্রচণ্ড দাবদহ থেকে বাঁচতেই সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক উৎসবে ভোটারদের সাতসকালে লম্বা লাইন । সবার মুখে প্রায় এক কথা, তীব্র গরমের হাত থেকে বাঁচতেই সাত সকালে এসেছি ভোটদান করতে । দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত সিটি সেন্টারের বিদ্যাসাগর মডেল হাইস্কুল মোট সাতটি বুথ রয়েছে । প্রায় চার হাজার ভোটার এখানে ভোটদান করবেন । কমিশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হল, নির্বিঘ্নে নির্বাচন সম্পন্ন করা । আর এই নির্বাচন সম্পন্ন করার পথে অন্যতম বাধা হয়ে উঠতে পারে প্রবল তাপমাত্রা ।

আসানসোলে লম্বা লাইন ভোটারদের (নিজস্ব চিত্র)

গরম থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেকটি বুথের সামনে ছাউনি, জলের ব্যবস্থা সমস্ত কিছু থাকলেও ভোটারদের একটা বড় অংশ চাইছেন সাত সকালে নির্বিঘ্নে নিজের ভোট দিয়ে বাড়িতে ঢুকে যেতে । বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রবল গরমে পুড়ছে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার পাশাপাশি শিল্পশহর দুর্গাপুরও । বেলা গড়াতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা, অলিখিত কারফিউ জারি হয়েছে শহর জুড়ে । জরুরি কাজ ছাড়া বেরোতে চাইছেন না মানুষেরা । সাত সকালে তাই দেখা গেল বেশিরভাগ সিনিয়র সিটিজেন চলে এসেছেন ভোট দিতে । গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবকে নির্বিঘ্নে পার করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি । কিন্তু গণতান্ত্রিক এই উৎসবে রাজনৈতিক প্রকৃতির চোখরাঙানি উপেক্ষা করে গণদেবতারা সকাল থেকেই ভোটের লাইনে ৷

দুর্গাপুরে চলছে ভোট (নিজস্ব চিত্র)

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
SCORCHING HEAT IN POLLING DAY
1ST PHASE ELECTIONS
আসানসোল দুর্গাপুরে ভোট
POLLING IN IN ASANSOL AND DURGAPUR

