তীব্র গরম থেকে বাঁচতে সাতসকালেই ভোটারদের লম্বা লাইন আসানসোল-দুর্গাপুরে
আসানসোল ও দুর্গাপুরের মানুষের ভোটদানে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । গরম থেকে বাঁচতে সকাল সকাল ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ভোটাররা ৷
Published : April 23, 2026 at 8:43 AM IST
আসানসোল/দুর্গাপুর, 23 এপ্রিল: রাজ্যে শুরু হল প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন । বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয় রাজ্যের বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে । আসানসোল ও দুর্গাপুরের মানুষের ভোটদানে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । গরম থেকে বাঁচতে সকাল সকাল ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ভোটাররা ৷ তবে নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে ভোটারদের মধ্যে ।
আসানসোল রবীন্দ্র ভবনের বুথে চিরকালই সকাল-সকাল মানুষজনের ভিড় হয় । মূলত যাঁরা মর্নিং ওয়াক করতে বের হন, তাঁদের ভিড় এখানে বেশি দেখা যায় । মর্নিংওয়াকের ফাঁকে তাঁরা ভোটদান করে যান । সেই মতো সকাল সকাল প্রাতঃভ্রমণে বেরনো মানুষের দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে ।
অন্যদিকে, মহিলারা জানাচ্ছেন বৃহস্পতিবার ঘরে পুজো আচ্চার বিষয় রয়েছে । এ ছাড়াও রান্নাবান্না রয়েছে । তাই সকাল সকাল ভোটদান করে তাঁরা নিজের ভোটদান প্রক্রিয়ার দায়িত্ব পালন করতে চান ৷ তার উপর আসানসোলের তীব্র দাবদাহ তো রয়েইছে ৷ গরম এড়াতেই মানুষজন সকাল-সকাল ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছেন ।
সেই ভাবেই রবীন্দ্রভবনের বাইরে দীর্ঘ লাইন দেখতে পাওয়া গিয়েছে । তবে এবারে নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি ও ব্যবস্থাপনায় খানিকটা হলেও ক্ষুব্ধ মানুষজন । অন্যান্য বার রবীন্দ্র ভবনের মূল প্রবেশদ্বার সকাল সকাল খুলে দেওয়া হলেও এবার বন্ধ ছিল ফটক । মানুষজন ভেতরেই লাইন দিতেন । এবার সকাল সাতটার আগে গেট খোলা হয়নি । গেটের বাইরেই দীর্ঘ লাইন দেখা গিয়েছে । ফলে সেই লাইন রাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছে । রাস্তায় গাড়ি চলাচল করছে, তার মধ্যেই সকাল 6টা থেকে ভোটের লাইন ।
সেই লাইনের মধ্যেই যেমন দেখা গিয়েছে বয়স্ক মানুষদের তেমনই তার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রজন্মের ভোটারদেরও । অনেকেই কমিশনের নিরাপত্তার বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখছেন । তবে এই বন্ধ গেটের বাইরে রাস্তায় প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে লাইন দিয়ে মানুষজন খানিকটা হলেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন । বয়স্ক মানুষজন জানাচ্ছেন, যদি তাঁদের জন্য বাইরেও অন্ততপক্ষে কিছু বসার জায়গা করা হতো বা পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হতো তাহলে ভালো হত । কী কারণে সকাল সাতটা পর্যন্ত গেট বন্ধ করে রাখা হল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ভোটাররা । মোটের উপর আসানসোল মহকুমায় এখনও পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন শুরু হয়েছে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর এখনও পাওয়া যায়নি ।
এদিকে, একই ছবি দেখা গিয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলারই দুর্গাপুরে ৷ আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে তাপমাত্রার কারণে । আর গ্রীষ্মের সেই প্রচণ্ড দাবদহ থেকে বাঁচতেই সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক উৎসবে ভোটারদের সাতসকালে লম্বা লাইন । সবার মুখে প্রায় এক কথা, তীব্র গরমের হাত থেকে বাঁচতেই সাত সকালে এসেছি ভোটদান করতে । দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত সিটি সেন্টারের বিদ্যাসাগর মডেল হাইস্কুল মোট সাতটি বুথ রয়েছে । প্রায় চার হাজার ভোটার এখানে ভোটদান করবেন । কমিশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হল, নির্বিঘ্নে নির্বাচন সম্পন্ন করা । আর এই নির্বাচন সম্পন্ন করার পথে অন্যতম বাধা হয়ে উঠতে পারে প্রবল তাপমাত্রা ।
গরম থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেকটি বুথের সামনে ছাউনি, জলের ব্যবস্থা সমস্ত কিছু থাকলেও ভোটারদের একটা বড় অংশ চাইছেন সাত সকালে নির্বিঘ্নে নিজের ভোট দিয়ে বাড়িতে ঢুকে যেতে । বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রবল গরমে পুড়ছে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার পাশাপাশি শিল্পশহর দুর্গাপুরও । বেলা গড়াতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা, অলিখিত কারফিউ জারি হয়েছে শহর জুড়ে । জরুরি কাজ ছাড়া বেরোতে চাইছেন না মানুষেরা । সাত সকালে তাই দেখা গেল বেশিরভাগ সিনিয়র সিটিজেন চলে এসেছেন ভোট দিতে । গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবকে নির্বিঘ্নে পার করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি । কিন্তু গণতান্ত্রিক এই উৎসবে রাজনৈতিক প্রকৃতির চোখরাঙানি উপেক্ষা করে গণদেবতারা সকাল থেকেই ভোটের লাইনে ৷