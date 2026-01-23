ছাত্র সুভাষের সময় থেকে আজও, নেতাজি-জয়ন্তীতে তেলেভাজা বিতরণ হয় বৃন্দাবন বোস লেনে

ছাত্র সুভাষের সময় থেকে আজও, নেতাজি-জয়ন্তীতে তেলেভাজা বিতরণ হয় বৃন্দাবন বোস লেনে
স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই চপের দোকানের প্রতিষ্ঠাতা খেদু সাউ ৷ স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশোনা করার সময় থেকে চপের দোকানে আসতেন নেতাজি ৷
Published : January 23, 2026 at 8:25 PM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: উত্তর কলকাতার বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ অ্যান্ড সন্স ৷ প্রায় দু’শো বছরের পুরনো এই দোকানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ৷ আর সেই সূত্রে এই দোকানের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ৷ স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশোনা করার সময় থেকে ৷ সেই সময় থেকেই নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ব্যক্ত করতে দোকানের প্রতিষ্ঠাতা খেদু সাউ, তাঁর প্রত্যেক জন্মদিনে বিনামূল্যে তেলেভাজা বিতরণ করতেন ৷ সেই রীতি বজায় রেখে আজও নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে বিনামূল্যে তেলেভাজা বিতরণ করা হয় এই দোকান থেকে ৷
উত্তর কলকাতার বৃন্দাবন বোস লেনে অবস্থিত তেলেভাজার দোকান লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ অ্যান্ড সন্স ৷ 1918 সালে এই দোকানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরাধীন ভারতের বিহার থেকে আসা খেদু সাউ ৷ তেলেভাজা বিক্রির পাশাপাশি তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন ৷ তাঁর এই দোকান ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের গোপন পরিকল্পনার জায়গা ৷ বাংলার বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী এই দোকানে আসতেন ৷ তেলেভাজা ও মুড়ি খাওয়ার সঙ্গেই চলত বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিকল্পনা ৷
আর দোকানের মালিক খেদু সাউ ছিলেন বিপ্লবীদের বার্তাবাহক ৷ তখন থেকেই এই দোকানে আসতেন সুভাষচন্দ্র বসু ৷ নেতাজির ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর নেতৃত্ব দেওয়া দেখে প্রভাবিত হয়েছিলেন খেদু সাউ ৷ নেতাজিকে খুবই শ্রদ্ধা করতে এবং ভালোবাসতেন ৷ সেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে ব্যক্ত করতে খেদু সাউ নেতাজির জন্মদিন পালন শুরু করেছিলেন ৷ তিনি বিনামূল্যে সাধারণের মধ্যে তেলেভাজা বিলি করতেন প্রতি 23 জানুয়ারি ৷
তবে, সেই সময় প্রকাশ্যে নেতাজির জন্মদিন পালন করতে পারতেন না ৷ তা হলে ব্রিটিশ সরকারের নজরে চলে আসার সম্ভাবনা ছিল ৷ তাই গোপনে পরিচিতদের মধ্যে তেলেভাজা বিলি করতেন ৷ কেউ কারণ জানতে চাইলে, জানাতেন নেতাজি জন্মদিন উপলক্ষে খাওয়াচ্ছেন ৷ 1947 সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আর গোপনে নয়, প্রকাশ্যে এই দোকান থেকে তেলেভাজা বিলি শুরু হয় নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে ৷
তবে, সেই সময় তেলেভাজার সঙ্গে গ্রাহকের আঙুলে লাল রং লাগিয়ে দেওয়া হতো ৷ যাতে কেউ একবারের বেশি দু’বার তেলেভাজা না-নিতে পারেন ৷ তবে, এখন আর সেটা করা হয় না ৷ দোকানের বর্তমান মালিক তথা খেদু সাউয়ের নাতি মোহনকুমার গুপ্ত 23 জানুয়ারি নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে বিনামূল্যে তেলেভাজা বিক্রি করেন ৷ সকাল 9টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত বিনামূল্যে তেলেভাজা বিতরণ করা হয় ৷ আর এখন একজন ব্যক্তি একাধিকবার তেলেভাজার লাইনে দাঁড়াতেও পারেন ৷
ইটিভি ভারতকে মোহন গুপ্ত বলেন, "দু’শো বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের পূর্বপুরুষ এখানে বসবাস করছে ৷ বিহার থেকে আমার দাদু খেদু সাউ এখানে এসে এই দোকান চালু করেছিলেন ৷ উনি নিজে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন ৷ নেতাজি স্কটিশ চার্চে পড়াশোনা করার সময় থেকে এখানে আসতেন ৷ তখন থেকে আমার দাদু তাঁর জন্মদিনে সবাইকে গোপনে তেলেভাজা বিলি করতেন ৷ 1947 সালের পর প্রকাশ্যেই বিলি করা হয় ৷ আমরা এখনও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছি ৷ প্রায় 2-3 হাজার লোককে তেলেভাজা বিতরণ করা হয় প্রত্যেক 23 জানুয়ারিতে ৷"
শ্যামবাজারের বাসিন্দা সমীরকুমার কুণ্ডু ৷ অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি এই কর্মী বলেন, "বিগত 20 বছর ধরে আমি এই দিনে এখানে আসি ৷ খুব ভালো লাগে ৷ নেতাজির প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমি দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে এই তেলেভাজা নিয়ে যাই ৷ প্রসাদের মনে করেই খাই ৷ ফুলুরি, পেঁয়াজি, আলুরচপ, বেগুনি এই তিন-চার রকমের তেলেভাজা বিলি করা হয় ৷"