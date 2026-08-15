'বিকশিত ভারত' গড়তে চাই 'বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ', রেড রোডে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
রেড রোডে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ঐতিহ্য ও বিকাশের মেলবন্ধন ৷ কুচকাওয়াজে নারীশক্তির জয়জয়কার ও পদক প্রদান 14 পুলিশ আধিকারিককে ৷
Published : August 15, 2026 at 2:09 PM IST
কলকাতা, 15 অগস্ট: রাজ্যে পালাবদলের পর কলকাতার রেড রোডে 80তম স্বাধীনতা দিবসের সকালে রচিত হল এক নতুন অধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেড রোডের কুচকাওয়াজ মঞ্চে নিজের প্রথম ভাষণে রাজ্যের সার্বিক রূপান্তরের স্পষ্ট দিশা তুলে ধরলেন শুভেন্দু অধিকারী । কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নারী সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং কঠোর হাতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের শীর্ষে নিয়ে যাওয়াই যে তাঁর প্রশাসনের মূল লক্ষ্য, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন তিনি ।
'রাষ্ট্রবাদী অভিবাদন' জানিয়ে বক্তব্য শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাকে সামনের সারিতে থাকতে হবে । তাঁর কথায়, "2047 সালের মধ্যে দেশকে যে 'বিকশিত ভারত' হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, তা তখনই পূর্ণতা পাবে যখন 'বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ' তৈরি সম্ভব হবে ।"
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণ
এদিন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, বাংলাকে বাদ দিয়ে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি অসম্ভব । স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহিদ এবং বাংলার পথপ্রদর্শক মহান মনীষীদের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তিনি রাজ্যকে 'রাষ্ট্রবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জায়গা' বলে উল্লেখ করেন । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি জানান, দেশ গঠন ও এই রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনকারী মনীষীদের ত্যাগকে মর্যাদা দেওয়া নবগঠিত সরকারের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার ।
প্রশাসনের অগ্রাধিকার স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের একটাই লক্ষ্য-সর্বত্র উন্নয়ন ছড়িয়ে দেওয়া ।" রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে বৈষম্য দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় নতুন সরকার । কর্মক্ষম যুবসমাজের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমেই মানুষের আস্থা পূরণ করা হবে । রাজ্যের হৃত গৌরব ও সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার ডাক দিয়ে তিনি বার্তা দেন, "বাংলাকে ভারতসেরা গড়ে তোলাই লক্ষ্য ৷" সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে বাংলাকে দেশের এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করার সংকল্প ব্যক্ত করেন তিনি ।
রেড রোডে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন
রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর ঐতিহাসিক রেড রোডে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শনিবার উদযাপিত হল 80তম স্বাধীনতা দিবস । উত্তর প্রান্তে দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং কর্তব্যরত অবস্থায় আত্মবলিদান দেওয়া পুলিশকর্মীদের স্মরণে পুলিশ মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেখান থেকে রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অভিবাদন মঞ্চে পৌঁছন ।
অনুষ্ঠানে বার্তা দেওয়া হয়, জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে সভ্যতার আত্মমর্যাদা ও ঐতিহ্য রক্ষার সমন্বয়ে 'বিরাসত ভি, বিকাশ ভি' ভাবনায় পরিচালিত হচ্ছে রাজ্য প্রশাসন । উৎসবের আবহে এদিন রেড রোডে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন শহরবাসী । কুচকাওয়াজ প্রাঙ্গণে এই প্রথমবার ধ্বনিত হল জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-এর সুর ।
রেড রোডে পুষ্পবৃষ্টি
এর পরই আকাশপথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিক থেকে উড়ে আসা রাজ্য সরকারের এয়ারবাস এইচ-145 হেলিকপ্টার থেকে রেড রোডে পুষ্পবৃষ্টি করা হয় । হেলিকপ্টারে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল অক্ষয় কালিয়া এবং বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার সুমিত শর্মা । রাজ্যজুড়ে 9 থেকে 17 অগস্ট পর্যন্ত চলা 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির আওতায় 70 লক্ষ পতাকা বিতরণের সাফল্য তুলে ধরে ঘোষণা করা হয়, "হর ঘর তিরঙ্গা হলেই কিন্তু হবে হর দিল তিরঙ্গা ।"
পুলিশদের সম্মান প্রদান
স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব ও দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্য পুলিশের 14 জন কৃতী আইপিএস আধিকারিককে মর্যাদাপূর্ণ 'মুখ্যমন্ত্রীর পদক'-এ ভূষিত করেন শুভেন্দু অধিকারী । বিশিষ্ট সেবার জন্য 'আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস মেডেল' পান পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা ডিজি নীরজ কুমার সিংহ, ডিরেক্টরেট অব ইকোনমিক অফেন্সেসের ডিরেক্টর জয়রামন, আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার এবং কলকাতার এসিপি ক্রাইম কুণাল আগরওয়াল ।
প্রশংসনীয় সেবার জন্য 'কমেন্ডেবল সার্ভিস মেডেল' পান প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের আইজি কঙ্করপ্রসাদ বারুই, চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার রথোড় অমিতকুমার ভরত, কলকাতার ট্র্যাফিক যুগ্ম কমিশনার সূর্যপ্রতাপ যাদব, পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার পুষ্পা, পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা, মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার শচীন মাক্কড় এবং বারুইপুরের পুলিশ সুপার অরবিন্দ কুমার আনন্দ । এছাড়াও তারাতলায় নির্মাণাধীন গুদাম বিপর্যয়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে 17 জনের প্রাণ বাঁচানোর স্বীকৃতিতে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার বৈভব তিওয়ারি, ডিসি ঈশানী পাল-সহ কলকাতা পুলিশের দশ জন আধিকারিক ও কর্মীকে 'জীবন রক্ষা পদক' প্রদান করা হয় ।
কুচকাওয়াজে নারীশক্তির জয়জয়কার
এবারের কুচকাওয়াজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল নারীশক্তির সদর্প উপস্থিতি । ইতিহাসে প্রথমবার প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের যুগ্ম কমিশনার দেবস্মিতা দাস এবং সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন ডেপুটি কমিশনার প্রতীক্ষা ঝারখারিয়া । ক্যাপ্টেন অঙ্কিত কুমারের নেতৃত্বে বিহার রেজিমেন্টের চতুর্দশ ব্যাটালিয়ন, শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টার ও জম্মু-কাশ্মীর লাইট ইনফ্যান্ট্রির পাইপ ব্যান্ড, সাব-লেফটেন্যান্ট ভৈরব বিলাস চুতমালের নেতৃত্বে ভারতীয় নৌবাহিনী, বিএসএফ, সিআরপিএফ, এসএসবি এবং সিকিম পুলিশের পাশাপাশি কুচকাওয়াজে অংশ নেয় এনসিসি ও সংশোধনাগার বিভাগ ।
স্কুটিতে চেপে বিশেষ নজর কাড়ে কলকাতা পুলিশের 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' এবং রাজ্য পুলিশের 'দুর্গা সুরক্ষা কমান্ডো স্কোয়াড' । একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশের সাদা পোশাকের ট্র্যাফিক সার্জেন্টদের সুশৃঙ্খল কুচকাওয়াজও প্রশংসিত হয় । রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় নীতির সমন্বয়ে এদিন বিভিন্ন সরকারি বিভাগের সুসজ্জিত 12টি ট্যাবলো প্রদর্শিত হয় । তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ট্যাবলোয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মজয়ন্তীর গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরা হয়, যেখানে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্য বাংলায় ধ্বনিত হয়, 'আমাদের মাতৃভূমির জন্য একটি মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি । এটি এক বিরাট দায়িত্ব...আমি দুঃখিত এই সংশোধনী সমর্থন করতে পারছি না ।'
এছাড়াও প্রদর্শিত হয় প্রায় এক কোটি পড়ুয়ার জন্য 'পিএম-পোষণ' ও ইসকন অন্নামৃতের উদ্যোগ, নারীদের স্বনির্ভরতায় 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এবং প্রতি মাসে তিন হাজার টাকার 'অন্নপূর্ণা যোজনা' । স্বাস্থ্য বিভাগের ট্যাবলোয় 16 অগস্ট চালু হতে চলা 'আয়ুষ্মান ভারত', 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা' ও আধুনিক কন্ট্রোল রুমের মডেল প্রদর্শিত হয় ।
কলকাতা পুরনিগমের সাফাইকর্মীদের সম্মান
বিকশিত ভারত 2047-এর লক্ষ্যে পঞ্চায়েত বিভাগের 'ভিবি-জিরামজি' প্রকল্প, বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের পোড়ামাটির শিল্প ও বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীত নিয়ে পর্যটন ট্যাবলো, অপরাধ দমনে স্বরাষ্ট্র বিভাগের 'জিরো টলারেন্স' নীতি, নারীদের বিনামূল্যে সরকারি বাসযাত্রার সুযোগ, বিদ্যুৎ বিভাগের 'প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা', প্রাণীসম্পদ বিভাগের 'কামধেনু' প্রতীক এবং কলকাতা পুরনিগমের সাফাইকর্মীদের সম্মান জানিয়ে তৈরি ট্যাবলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।
অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বাসন্তী দেবী কলেজের ছাত্রীরা 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' এবং দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লসের ছাত্রীরা 'বলো বলো বলো সবে' গানের সঙ্গে দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশন করেন । লোকসংস্কৃতির ধারায় পরিবেশিত হয় কোচবিহারের রাজবংশী শিল্পীদের ঐতিহ্যবাহী 'বৈরাতি নৃত্য' এবং লোকশিল্পীদের মিলিত 'বাউল ও শ্রীখোল বাদ্য' । সব শেষে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের যৌথ 'ডেয়ার ডেভিলস টর্নেডো টিম'-এর সদস্যদের রোমহর্ষক ও অবিশ্বাস্য মোটরসাইকেল কসরতের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় স্বাধীনতা দিবসের জমকালো আয়োজন ।
রেড রোডে নজিরবিহীন নিরাপত্তা
অনুষ্ঠানকে ঘিরে শহরজুড়ে ছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তার আয়োজন । এই প্রথমবার রেড রোডে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয় । অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে গোটা কলকাতায় প্রায় তিন হাজার অতিরিক্ত পুলিশকর্মী নামিয়ে গড়ে তোলা হয় এক দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা বলয় । রেড রোড সংলগ্ন এলাকাটিকে 13টি জোন ও 80টি সাব-সেক্টরে ভাগ করে নজরদারির ভার দেওয়া হয়েছিল ডিসি পদমর্যাদার কর্তাদের ওপর । সামগ্রিক তদারকিতে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার, 20 জন ডিসি ও 40 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার । এছাড়াও শহরে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে সক্রিয় ছিল 9টি পিসিআর ভ্যান এবং তিনটি কিউআরটি । মেট্রো স্টেশন, শপিং মল, বাজার এবং কালীঘাট মন্দির-সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ পিকেট বসিয়ে কড়া নিরাপত্তা বজায় রাখা হয় ।