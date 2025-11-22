ETV Bharat / state

সকাল 7-9 কলকাতার সব রাস্তায় নো-পার্কিং! গাড়ি রাখা হবে কোথায়, প্রশ্ন নাগরিকদের

সাফাইয়ের কাজে সমস্যা হচ্ছে৷ সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে কর্পোরেশন৷

NO PARKING IN KOLKATA
সকাল 7-9 কলকাতার সব রাস্তায় নো-পার্কিং! (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 22, 2025 at 7:38 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 22 নভেম্বর: সকাল 7 টা থেকে 9টা পর্যন্ত কলকাতায় কোনও রাস্তা বা অলিগলিতে গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। এই মর্মে দ্রুত নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে কলকাতা পুরনিগমের তরফে। শহরে সাফাই কাজে অন্যতম অন্তরায় হয় দাঁড়াচ্ছে রাস্তার ধারে বা গলিতে পার্কিং করে রাখা গাড়ি। তাই সাফাই কাজের সময় সেই গাড়ি আর রাখা যাবে না। এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

আর তার এই ঘোষণা নিয়েই চরম শোরগোল শুরু হয়েছে নাগরিক মহলে। অধিকাংশের প্রশ্ন, তাহলে যাঁদের গাড়ি আছে, তাঁরা এই সময় গাড়িটা কোথায় নিয়ে যাবেন? বহু জায়গায় অর্থের বিনিময় কলকাতা কর্পোরেশন নাইট পার্কিং অনুমতি দেয়। তারাই আবার দিনের আলো ফুটলে গাড়ি সরিয়ে ফেলার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এই নির্দেশিকা অনেকটা তুঘলকি হবে বলেই ধারণা নাগরিক মহলের একাংশের। তবে শহর সাফাই করার জন্য এই নির্দেশিকা জারি হলে খুব খারাপ হবে না, সেই মতও উঠে এসেছে।

সকাল 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত রাস্তার ধারে পার্কিং বন্ধের বিষয়টি সামনে আসে গতকাল শুক্রবার৷ টক টু মেয়র-এ হালতু কায়স্থপাড়ার খালপাড়ের বাসিন্দা রাজশেখর ঘোষ ফোন করে অভিযোগ জানান, খালপাড় সংলগ্ন রাস্তায় অবৈধ পার্কিং হচ্ছে৷ আর গাড়িগুলোর ফাঁকে প্রত্যেকদিন পড়ছে ময়লা। সেগুলো নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে না৷ অস্বাস্থ্যকর হচ্ছে পরিবেশ।

Firhad Hakim
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (নিজস্ব ছবি)

এই কথা শুনতেই দ্রুত ওই খালপাড় সংলগ্ন রাস্তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার পাশাপাশি পুর-কমিশনার সুমিত গুপ্তাকে নির্দেশ দেন, সকাল 7টা থেকে সকাল 9টা পর্যন্ত কলকাতা শহরের রাস্তার ধারে বন্ধ করতে হবে পার্কিং। সেই মর্মে নির্দেশিকা জারি করতেও নির্দেশ দেন তিনি৷ মেয়র জানান, শহর পরিষ্কার করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের। অনেক সময় পার্কিংয়ের কারণে পরিষ্কার করা যাচ্ছে না শহরে রাস্তা।

এই প্রসঙ্গে বেলেঘাটার মানস প্রধান জানান, কলকাতায় গ্যারাজের ঘাটতি আছে। তাই মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্য হয়ে বাড়ির বাইরে গাড়ি রাখেন। এমন নির্দেশিকা হলে গাড়িটা সাত সকালে ঘণ্টা দুই কোথায় নিয়ে ঘুরব? শ্যামবাজারের বাসিন্দা হেমেন চৌধুরীর কথায়, এটা অবাস্তব চিন্তাভাবনা। যাঁরা গাড়ি রাখেন রাস্তায়, তাঁদের তাহলে সাফাই কর্মী এসে বাঁশি বাজিয়ে জানান দিলেই সরিয়ে দিতে বলা হোক। কিন্তু দুই ঘণ্টা গাড়ি রাখা যাবে না এটা অবাস্তব।

এস এন ব্যানার্জি রোডে বাসিন্দা প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী বলেন, ‘‘ছোট গাড়ি যাঁরা বাড়ির সামনে রাখেন, তাঁরা সরিয়ে নিলেও যেখানে সার দিয়ে বড় গাড়ি দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকে৷ সেগুলি কী করবেন? এই ধরনের নির্দেশিকা এমনটাই তো অসম্ভব ব্যাপার।’’ বেহালার কৌস্তভ আচার্য বলেন, ‘‘নির্দেশিকা জারি করার আগে একটু বাস্তবতা ভেবে করা উচিত।’’

তবে কলকাতা কর্পোরেশন আধিকারিকদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তাদের একাংশের কথায়, এই ধরনের নির্দেশিকা আদৌ জারি করতে পারে কি না, পুর-কমিশনার সেটাই বড় বিষয়। বড় জোর সাফাই কাজের সময় বাড়ি সামনের গাড়ি সরানোর আবেদন রাখতে পারেন।

এদিকে উৎস থেকে জঞ্জাল পৃথকীকরণ করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সচেতনতা ও উৎসাহ যোগাতে একটি গান প্রকাশ করেছেন মেয়র। সেই গানটি প্রতিটি ওয়ার্ডে ব্যাটারি চালিত জঞ্জাল তোলার গাড়িতে মাইক লাগিয়ে বাজানো হবে বলে জানান। শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেটি বড় এলইডি স্ক্রিনে চালানো যায় কি না, সেদিকটাও খতিয়ে দেখছেন। তিনি আশা করেছেন এই গান মানুষের মন ছুঁয়ে যাবে। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করেই ফেলবেন নাগরিকরা। যাঁরা এতকিছুর পরেও করবেন না তাঁদের ক্ষেত্রে জরিমানার নিদান যে আছে সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন।

