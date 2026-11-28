থানার ভিতরে 'জাল হলফনামা' ! অভিষেক-আখরুজ্জামানের বাগযুদ্ধে তপ্ত তৃণমূলের প্রতীক-লড়াই
TMC’s battle over its election symbol: তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক নিয়ে লড়াই এবার যেন নতুন রাজনৈতিক থ্রিলারের চেহারা নিল !
Published : November 28, 2026 at 9:52 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: একদিকে থানার ভিতরে বসে পুলিশকর্মীদের দিয়ে জাল হলফনামা তৈরি করানোর অভিযোগ । অন্যদিকে সেই অভিযোগের প্রমাণ নিয়ে পালটা প্রশ্ন। তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক নিয়ে লড়াই এবার যেন নতুন রাজনৈতিক থ্রিলারের চেহারা নিল !
শনিবার একাধিক ভিডিও প্রকাশ করে পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তারপরেই পালটা সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেককে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নেতা তথা রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান । দুই শিবিরের এই সংঘাতে এখন নজর নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের দিকে।
অভিষেকের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে ব্যবহার করে থানার ভিতরেই ভুয়ো ও জাল হলফনামা পূরণ করানো হয়েছে । সেই হলফনামায় সই করিয়ে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে । তাঁর দাবি, এই কাজে কোনও রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মীরা নন, পুলিশের একাংশই যুক্ত । সিভিক ভলান্টিয়ার থেকে শুরু করে এএসআই, সাব-ইন্সপেক্টর এবং অতিরিক্ত ওসি পদমর্যাদার পুলিশকর্মীদের নামও উল্লেখ করেন তিনি ।
সাংবাদিক বৈঠকে 5-6টি ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে অভিষেকের দাবি, থানার ভিতরেই হলফনামা পূরণ ও সই করানোর কাজ হয়েছে । তাঁর মতে, 'আর্ম-টুইস্টিং' করে রাজনৈতিক দল ভাঙানোর চেষ্টা চলছে । এভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, সংবিধানকে উপহাস করা হচ্ছে ।
অভিযুক্তদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনার হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক জানান, প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হবেন এবং আইনি লড়াই চালাবেন। অভিষেকের এই অভিযোগের কিছু পরেই পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নেতা তথা রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান ।
তিনি বলেন , শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের শুনানিতে নাম ও প্রতীক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । অভিষেক নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন । তাহলে এই তথ্যপ্রমাণ সেখানে কেন জমা দেওয়া হল না ? পরের দিন সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযোগ তোলার কারণ কী ?
আখরুজ্জামানের দাবি, শুধু অডিও-ভিডিও প্রকাশ করলেই হবে না । ভিডিও কোথাকার, কারা কী করছেন, তার নির্দিষ্ট তথ্য দিতে হবে । ভিডিওর সত্যতা ও প্রেক্ষাপটও স্পষ্ট করা প্রয়োজন ।
আখরুজ্জামান আরও দাবি করেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও নির্বাচন কমিশনে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে । 10 লক্ষেরও বেশি দলীয় নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকের সমর্থন রয়েছে তাঁদের সঙ্গে । তাঁর মতে, বহু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও দলীয় কর্মীর স্বাক্ষর-সমর্থন নিয়ে কমিশনের কাছে নিজেদের দাবি জানানো হয়েছে ।
পাশাপাশি, অন্য পক্ষের হলফনামায় স্বাক্ষর করানোর ক্ষেত্রে কিছু বিধায়ককে বিভ্রান্ত, চাপ বা হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও তাঁদের অভিযোগ ।একইসঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত চেয়েছেন আখরুজ্জামান । পুলিশ সত্যিই যুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক, আর অভিযোগ মিথ্যা হলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা প্রয়োজন বলে তাঁর দাবি ।
ফলে হলফনামা ঘিরে এই সংঘাত এখন শুধু দুই শিবিরের রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ নয়, অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । ফলে প্রতীক যুদ্ধের জল শেষ পর্যন্ত কোনদিকে গড়ায়, তা নিয়ে কৌতূহল সব মহলে ।