'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় শাড়ি কিনি', তৃণমূলের সমর্থনে দেওয়াল লিখন মহিলাদের

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় শাড়ি কিনি', তৃণমূলের সমর্থনে দেওয়াল লিখন মহিলাদের
ভোট আসছে ৷ জোরকদমে চলছে দেওয়াল লিখন ৷ তৃণমূলের যুবকর্মীরা তো বটেই, স্থানীয় মহিলারাও তৃণমূল সুপ্রিমোর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন ৷
Published : March 20, 2026 at 5:35 PM IST
দুর্গাপুর, 20 মার্চ: কড়া রোদ মাথায় নিয়ে, কখনও সন্ধ্যায় আধো-অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়ার লিখনের কাজ করে চলেছেন তৃণমূলের যুবকর্মীরা । তাঁদের আশা, দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রে পরাজিত হবেন বিজেপি প্রার্থী ৷ ফুটবে জোড়া ফুল ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ভাতা পেয়ে তৃণমূলের সমর্থনে দেওয়াল লিখনে হাত লাগিয়েছেন এলাকার মহিলারাও ৷
ভোটযুদ্ধের দামামা বেজে গিয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷ পাড়ায় পাড়ায় প্রার্থীদের প্রচার, পাল্লা দিয়ে চলছে দেওয়াল লিখন ৷ বড় বড় ফেস্টুন ব্যানার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে টাঙানো হচ্ছে ৷ দেওয়াল দখলের লড়াই একেবারে তুঙ্গে ৷ কারণ এখনও প্রার্থীদের কাছে প্রচারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম দেওয়াল লিখন ৷ দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা আসনটি পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্যতম নজরকাড়া একটি কেন্দ্র ৷ 2001 সালে এই কেন্দ্রে প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়কেতন উঠেছিল ৷
দুর্গাপুরের প্রাক্তন মেয়র তথা দু'বারের বিধায়ক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে এই কেন্দ্রে বামেদের শক্তিশালী ঘাঁটি ভেঙে গিয়েছিল ৷ কিন্তু 2001 সালের পর আবার বামেদের এই কেন্দ্রে পুনরুত্থান ঘটেছিল ৷ 2011 সালে ফের একবার এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অপূর্ব মুখোপাধ্যায় জয়ী হন ৷ পালা বদলের আবহে 2011 সালে তৃণমূল এই ঘাঁটিতে জোড়াফুল ফোটালেও বেশি দিন এই কেন্দ্রে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি ৷
2016-র বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের অপূর্ব মুখোপাধ্যায়কে পরাজিত করে জয়লাভ করেন বাম-কংগ্রেসের জোটের কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বনাথ পাড়িয়াল ৷ তিনি তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ৷ জোটের এই প্রার্থী জয়ী হওয়ার পরপরই তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে যান ৷ পর 2021 সালের বিধানসভা ভোটে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিশ্বনাথ পাড়িয়ালকেই প্রার্থী করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের কাছে পরাজিত হন বিশ্বনাথ পাড়িয়াল ৷
ছাব্বিশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূলে ভরসা অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী, উদ্যোগপতি কবি দত্ত ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত তিনি ৷ প্রার্থিতালিকায় তাঁর নাম প্রকাশের পরপরই প্রচারে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি ৷
দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কবি দত্তের সমর্থনে দেওয়াল লিখনের কাজ চলছে জোরকদমে ৷ তৃণমূলের যুবকর্মীরা উঠেপড়ে লেগেছে ৷ গ্রীষ্মের চড়া রোদ উপেক্ষা করেই দেওয়াল লিখছেন যুবকর্মীরা ৷ তাঁদের আশা, "গত পাঁচ বছরে লক্ষ্মণ ঘোড়ুইকে আমরা দেখতে পাইনি ৷ তাই এবার আমরা কবি দত্ত ওরফে বাপ্পাদাকে জেতানোর জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েছি ৷"
দুর্গাপুরের 11 নম্বর ওয়ার্ডে এলাকার মহিলারাও দেওয়াল লিখনে এগিয়ে এসেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ একাধিক প্রকল্পে ভাতা পেয়ে তাঁরা আপ্লুত ৷ তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, "স্বামীর পয়সার শাড়ি কিনি না, দিদির টাকায় কিনি ৷ দিদিকেই চাই আরও একবার" ৷