নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই প্রার্থীর নাম ফাঁকা রেখে 'দেওয়াল দখল' তৃণমূলের

নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই প্রার্থীর নাম ফাঁকা রেখে 'দেওয়াল দখল' তৃণমূলের
নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই দেওয়াল দখলের লড়াই ! আঁকা হয়েছে ঘাসফুল ৷ লেখা হয়েছে স্লোগান ৷ দেওয়ালে সযত্নে ফাঁকা রাখা হয়েছে প্রার্থীর নাম ৷
Published : March 12, 2026 at 1:29 PM IST
কলকাতা, 12 মার্চ: মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে হয়নি ভোটের দিন ঘোষণা ৷ রাজ্যে সদ্য ঘুরে গিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এসআইআর (SIR) নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হলেও, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যেই 'ইলেকশন মোডে' চলে গিয়েছে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দল। তবে বাকিদের পিছনে ফেলে ভোটের প্রস্তুতিতে কয়েক কদম এগিয়ে গেল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই দেওয়াল দখলের লড়াইয়ে নেমে পড়েছে ঘাসফুল শিবির ৷ অলিগলির দেওয়ালে ঘাসফুল আঁকা হলেও, স্লোগান-কবিতা লেখা হলেও সযত্নে ফাঁকা রাখা হয়েছে প্রার্থীর নাম ৷
এমনই অভিনব ছবি ধরা পড়েছে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী তথা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বিধানসভা কেন্দ্র উত্তর দমদমের অলিতে গলিতে। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে, দেওয়াল চুনকাম সেরে প্রার্থীর নাম বাদ দিয়ে প্রচারের বাকি কাজ সেরে ফেলা হয়েছে ৷ দলের কর্মী-সমর্থকদের যুক্তি, হাতে সময় খুব কম ৷ এসআইআর-এর কারণে কবে ভোট ঘোষণা হবে, তা কারও জানা নেই ৷ হঠাৎ ভোট ঘোষণা হলে দেওয়াল লিখন বা অন্যান্য প্রচারের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে না। তাই তড়িঘড়ি প্রচারের কাজ এগিয়ে রাখা হচ্ছে ৷ যেদিন প্রার্থী ঘোষণা হবে, সেদিনই ফাঁকা জায়গায় প্রার্থীর নাম লিখে দেওয়া হবে।
উত্তর দমদম বিধানসভা এলাকায় শাসকদলের এই তৎপরতার বিপরীতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে ৷ দেওয়ালে সিপিএম বা বিজেপির নাম যৎসামান্য চোখে পড়লেও, তা স্যাঁতলা ধরা ও অর্ধেক মুছে যাওয়া— যা অতীতের কোনও নির্বাচনের প্রচার বলেই স্পষ্ট। বিরোধীরা যেখানে দেওয়াল ঘষে চুনকাম করার কাজই শুরু করে উঠতে পারেনি, সেখানে শাসকদলের এই অগ্রগতি যথেষ্ট নজরকাড়া ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনে জিততে গেলে শুধু ভালো প্রার্থী দেওয়াই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন শক্তিশালী সাংগঠনিক যন্ত্র বা 'মেশিনারি'। সেই নিরিখে বিরোধীদের চেয়ে তৃণমূল যে বেশ কিছুটা এগিয়ে, তা এই দেওয়াল লিখন থেকেই স্পষ্ট ৷
জেলা তৃণমূলের এক নেতার কথায়, "দেওয়াল লিখন ভোটের ক্ষেত্রে একটি অবশ্যম্ভাবী কাজ। দু'দিন আগে অথবা পরে সেটা আমাদের করতেই হবে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য যে এই কেন্দ্র থেকেই ফের প্রার্থী হবেন, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আগ বাড়িয়ে দেওয়ালে তাঁর নাম লিখে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসম্মান করা হোক, তা আমরা চাই না। তাই দলনেত্রীর ঘোষণার অপেক্ষা করেই দেওয়ালে প্রার্থীর নাম ফাঁকা রাখা হয়েছে। যেদিন তিনি নাম ঘোষণা করবেন, আমরা ওই শূন্যস্থানে প্রার্থীর নাম বসিয়ে দেব।"
রাজ্যের একাধিক প্রান্তে যখন তৃণমূলের কিছু নেতা আগ বাড়িয়ে নিজেদের নাম দেওয়ালে লিখে শিরোনামে উঠে আসছেন, তখন উত্তর দমদমের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ দলীয় শৃঙ্খলার ছবি তুলে ধরছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এখন দেখার, আগেভাগে দেওয়াল দখলের এই তৎপরতা বাস্তবে ভোট ঘোষণা হওয়ার পর ঘাসফুল শিবিরকে বাড়তি কোনও সুবিধা এনে দিতে পারে কি না।